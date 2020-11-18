До кінця року Рада має відновити конкурси на держслужбу: за час карантину за спрощеною процедурою призначено понад 10 тис. чиновників, - "слуга народу" Корнієнко
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Перший заступник голови фракції "Слуга народу", лідер однойменної партії Олександр Корнієнко сподівається, що до кінця року Верховна Рада розгляне законопроєкт про відновлення конкурсів на державну службу і скасування норми про "політичні звільнення".
"Зараз думаємо, які можуть бути механізми запустити цей процес (конкурсів на держслужбу. - Ред.), бо є розуміння, скажімо так, що в березні ми планували на кілька місяців цей процес (процедура призначення під час карантину. - Ред.), до травня-червня, а зараз вже майже грудень. Трошки затягнули, і ця затяжка впливає не тільки на категорію "А", яка є медійно зрозумілою, це керівники ЦОВВ, держсекретарі, або вищий рівень категорії "Б", але найбільше "карантинних "призначень на контракт без конкурсу відбулося на нижчих рівнях "Б" і "В"... Це проблема, бо їх там уже понад 10 тис.", - сказав він на онлайн-форумі "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса" в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Також Корнієнко зазначив, що не дає впевненості в процесі конкурсів на держслужбу і ситуація з Національним агентством з питань запобігання корупції, оскільки немає розуміння, яким чином буде врегульовано питання проведення спецперевірок.
"Я маю надію, що ми до нового року винесемо в зал оновлений варіант законопроєкту №3491, який буде направлений на відновлення конкурсів, але з урахуванням можливостей Національного агентства державної служби, керівників держслужби в установах і організаціях, для того, щоб ми могли реалістично потім це все провести без результату у вигляді валу судових позовів", - додав Корнієнко.
Крім того, він зазначив, що в підготовку змін закладено скасування норми про так звані "політичні звільнення", оскільки за рік існування цього механізму він себе не виправдав повною мірою, і повернення до тієї моделі, яка була раніше в законі "Про державну службу".
"Я думаю, що відкидаючи історію з карантином, яка нас трохи не те що б повернула назад в реформі держслужби, як хтось каже, я б сказав, що це не дуже вдале відхилення в бік. Але з бічної дороги можна завжди повернуться на основну дорогу", - додав депутат.
Корнієнко зазначив, що в найближчий квартал парламент поставить собі за мету максимально повернутися до попереднього варіанта реформи державного управління.
"Це повернути конкурси, ухвалити відповідний закон про держслужбу, спробувати ухвалити закон про адмінпроцедуру", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
получаем кінець епохи бідності.
Особливо його посадовий оклад