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Новини Політика України
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ВР (11722) чиновник, урядовець (709) держслужбовці (227) Корнієнко (649)

До кінця року Рада має відновити конкурси на держслужбу: за час карантину за спрощеною процедурою призначено понад 10 тис. чиновників, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Перший заступник голови фракції "Слуга народу", лідер однойменної партії Олександр Корнієнко сподівається, що до кінця року Верховна Рада розгляне законопроєкт про відновлення конкурсів на державну службу і скасування норми про "політичні звільнення".

"Зараз думаємо, які можуть бути механізми запустити цей процес (конкурсів на держслужбу. - Ред.), бо є розуміння, скажімо так, що в березні ми планували на кілька місяців цей процес (процедура призначення під час карантину. - Ред.), до травня-червня, а зараз вже майже грудень. Трошки затягнули, і ця затяжка впливає не тільки на категорію "А", яка є медійно зрозумілою, це керівники ЦОВВ, держсекретарі, або вищий рівень категорії "Б", але найбільше "карантинних "призначень на контракт без конкурсу відбулося на нижчих рівнях "Б" і "В"... Це проблема, бо їх там уже понад 10 тис.", - сказав він на онлайн-форумі "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса" в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також Корнієнко зазначив, що не дає впевненості в процесі конкурсів на держслужбу і ситуація з Національним агентством з питань запобігання корупції, оскільки немає розуміння, яким чином буде врегульовано питання проведення спецперевірок.

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"Я маю надію, що ми до нового року винесемо в зал оновлений варіант законопроєкту №3491, який буде направлений на відновлення конкурсів, але з урахуванням можливостей Національного агентства державної служби, керівників держслужби в установах і організаціях, для того, щоб ми могли реалістично потім це все провести без результату у вигляді валу судових позовів", - додав Корнієнко.

Крім того, він зазначив, що в підготовку змін закладено скасування норми про так звані "політичні звільнення", оскільки за рік існування цього механізму він себе не виправдав повною мірою, і повернення до тієї моделі, яка була раніше в законі "Про державну службу".

"Я думаю, що відкидаючи історію з карантином, яка нас трохи не те що б повернула назад в реформі держслужби, як хтось каже, я б сказав, що це не дуже вдале відхилення в бік. Але з бічної дороги можна завжди повернуться на основну дорогу", - додав депутат.

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Корнієнко зазначив, що в найближчий квартал парламент поставить собі за мету максимально повернутися до попереднього варіанта реформи державного управління.

"Це повернути конкурси, ухвалити відповідний закон про держслужбу, спробувати ухвалити закон про адмінпроцедуру", - заявив він.

Автор: Наталя Джума
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У ермака новое погоняло-"упрощенная процедура".
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18.11.2020 13:36 Відповісти
Так вот почему экономика просела, а дефецыт бюджета равен 200-м миллиардам - чиновников, ****, им нехватает!
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18.11.2020 13:37 Відповісти
Всі слуги набрані по спрощеній процедурі - з вулиці.
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18.11.2020 13:39 Відповісти
10.000 чиновников умножаем на брата ермака... Делим на ермака и шефа ермака...
получаем кінець епохи бідності.
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18.11.2020 13:40 Відповісти
В ДПЗКУ люди вже це помітили................ До кінця року Рада має відновити конкурси на держслужбу: за час карантину за спрощеною процедурою призначено понад 10 тис. чиновників, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1349
Особливо його посадовий оклад

До кінця року Рада має відновити конкурси на держслужбу: за час карантину за спрощеною процедурою призначено понад 10 тис. чиновників, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2254
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18.11.2020 13:56 Відповісти
конкурсь він такий...
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18.11.2020 14:23 Відповісти
 
 