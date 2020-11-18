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Англійська мова стане обов'язковою в новій системі професійної військової освіти, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Англійська мова стане обов'язковою в новій системі професійної військової освіти, - Міноборони

Схема підготовки офіцерського складу в новій системі професійної військової освіти (L-курси) передбачатиме обов'язкове тестування вступників для визначення рівня володіння англійською мовою. Необхідність вивчення англійської мови особовим складом є одним з головних аспектів досягнення сумісності зі структурами НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Сьогодні поставлено завдання з пришвидшення імплементації стандартів НАТО у сфері військової освіти і науки, тому система військової освіти в Україні перебуває у фазі інтенсивної трансформації. Вивчення англійської мови особовим складом є невід’ємною складовою впровадження у Збройних Силах України нової військової культури, заснованої на євроатлантичних цінностях та засадах", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві оборони опрацьовано новий орієнтовний каталог військових посад офіцерського (сержантського) складу, в якому визначено вимоги щодо базової освіти, рівня військової освіти та володіння іноземною мовою. Крім того, для тих, хто володіє англійською мовою на достатньому рівні, передбачена організація викладання на курсах професійної військової освіти виключно англійською. Це відкриває перед військовослужбовцями широкі можливості для участі у міжнародних місіях та навчання за кордоном.

Наразі Міністерством оборони видано наказ, яким передбачено розроблення (корегування) нових основних документів з трансформації освітньої діяльності під час підготовки офіцерів тактичного рівня та сержантського, старшинського складу.

Зазначається, що запроваджується єдина навчальна програма "Іноземна мова" у вищих військових навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Крім того, здійснюється реалізація проєкту постачання Урядом США нових мовних лабораторій, навчальних матеріалів та посібників.

Також читайте: Найманці РФ від початку доби один раз порушили режим припинення вогню, - Міноборони

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
изучение языка потенциального врага никто ни в одной армии не отменял Англійська мова стане обов'язковою в новій системі професійної військової освіти, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9657
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18.11.2020 14:05
+1
В швеции в армии обязательный язык русский)
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18.11.2020 13:51
+1
Военные должны знать и английский и украинский, и русский. А депутаты один украинский не могут выучить. Где тестирование для депутатов?
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18.11.2020 15:25
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В швеции в армии обязательный язык русский)
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18.11.2020 13:51 Відповісти
изучение языка потенциального врага никто ни в одной армии не отменял Англійська мова стане обов'язковою в новій системі професійної військової освіти, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9657
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18.11.2020 14:05 Відповісти
потенциального??...ну ну...
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18.11.2020 14:40 Відповісти
для шведов-да...последний раз под полтавой встречались
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18.11.2020 14:42 Відповісти
Могучий флот и армия БРИТАНИИ нужны .... Английский язык станет обязательным в новой системе профессионального военного образования, - Минобороны - Цензор.НЕТ 57
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18.11.2020 13:54 Відповісти
будем побеждать языком ... вопросов больше не имею.
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18.11.2020 14:06 Відповісти
а узькомокльіе уже кричат "не насилуйте, не мучайте, не убивайте нас язьіком. у нас мозг от русского так заужен, что державна мова разарвьот черепушку как медведь рукавичку" )
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18.11.2020 14:46 Відповісти
Правильно! Еще в СССР заложена система массового изучения языка наиболее вероятного противника!
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18.11.2020 14:55 Відповісти
мову противника у нас і так всі розуміють, поки що.
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18.11.2020 15:34 Відповісти
не прошло и 30 лет ...
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18.11.2020 15:09 Відповісти
50 % украинского не знают... ну вы замахнулись...
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18.11.2020 15:10 Відповісти
а чого не дойч чи франсє?
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18.11.2020 15:13 Відповісти
Военные должны знать и английский и украинский, и русский. А депутаты один украинский не могут выучить. Где тестирование для депутатов?
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18.11.2020 15:25 Відповісти
депутати і вищі сановники у нас окрема каста, вони не залежать взагалі від здатності зв'язно говорити.
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18.11.2020 15:33 Відповісти
Ну, в США на обліку в спецслужбах знаходяться всі громадяни, які володіють будь-якою іноземною мовою. Не тому що, вони являють загрозу, а тому що, їх можуть в будь-який момент висмикнути з цивільного життя для служби державі. А в американській армії заохочується вивчення іноземних мов. Кожен, службовець, який здав іспит з будь-якої іноземної мови отримує щомісячну доплату в розмірі 300 доларів за кожну знану ним мову. Українці наприклад можуть отримувати додатково 600 доларів на місяць за українську та російську мови.
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18.11.2020 15:30 Відповісти
Что за бред. Его ведь все в школе изучают!
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18.11.2020 16:07 Відповісти
 
 