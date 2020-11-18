Англійська мова стане обов'язковою в новій системі професійної військової освіти, - Міноборони

Схема підготовки офіцерського складу в новій системі професійної військової освіти (L-курси) передбачатиме обов'язкове тестування вступників для визначення рівня володіння англійською мовою. Необхідність вивчення англійської мови особовим складом є одним з головних аспектів досягнення сумісності зі структурами НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Сьогодні поставлено завдання з пришвидшення імплементації стандартів НАТО у сфері військової освіти і науки, тому система військової освіти в Україні перебуває у фазі інтенсивної трансформації. Вивчення англійської мови особовим складом є невід’ємною складовою впровадження у Збройних Силах України нової військової культури, заснованої на євроатлантичних цінностях та засадах", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві оборони опрацьовано новий орієнтовний каталог військових посад офіцерського (сержантського) складу, в якому визначено вимоги щодо базової освіти, рівня військової освіти та володіння іноземною мовою. Крім того, для тих, хто володіє англійською мовою на достатньому рівні, передбачена організація викладання на курсах професійної військової освіти виключно англійською. Це відкриває перед військовослужбовцями широкі можливості для участі у міжнародних місіях та навчання за кордоном.

Наразі Міністерством оборони видано наказ, яким передбачено розроблення (корегування) нових основних документів з трансформації освітньої діяльності під час підготовки офіцерів тактичного рівня та сержантського, старшинського складу.

Зазначається, що запроваджується єдина навчальна програма "Іноземна мова" у вищих військових навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Крім того, здійснюється реалізація проєкту постачання Урядом США нових мовних лабораторій, навчальних матеріалів та посібників.

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