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Зеленський звільнив главу СБУ Миколаївщини Герсака, якого звинуватили у зв'язках із громадянами РФ "сумнівної репутації"
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Президент Володимир Зеленський звільнив Віталія Герсака з посади начальника управління Служби безпеки України в Миколаївській області.
Відповідний указ №505/2020 від 18 листопада опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Звільнити Герсака Віталія Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області", - наголошується в документі.
Раніше народна депутатка "Голосу" Соломія Бобровська заявила, що глава Управління СБУ в Миколаївській області Віталій Герсак регулярно зустрічається з росіянами, тоді як інструкції Служби забороняють зустрічі з іноземцями.
Топ коментарі
+32 Anton P. 4d30e2f4
показати весь коментар18.11.2020 14:05
+23 Lanigram
показати весь коментар18.11.2020 14:13
+19 Шрек Баблокат
показати весь коментар18.11.2020 14:10
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Будь ласка, зачекайте...
теперь шумиха уляжется, и все забудут..
а Зеленский выглядит Д"Артаньяном в КОВИДном дурдоме..
А к тому, что журналисты с активистами, вычисляющие подобных персонажей, делают работу которую должна была бы делать СБУ, полиция и прочие, думаю все уже привыкли...
После увольнения в отношении этого фрукта должно быть открыто несколько уголовных дел по фактам недостоверного декларирования имущества, уклонения от уплаты налогов, коррупции, шпионажа и госизмены.
Как вам такое: Глава областного СБУ заказывает для себя любимого индивидуальный тюнинг авто, наносит свои инициалы (!), заводит в Инстаграм для авто отдельную страничку(!) и украшает российскими (вражескими) вертолетами (Ка-52).
P.s. да GVA - это Герсак Виталий Анатольевич)))
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