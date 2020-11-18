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Україна у європейців асоціюється з війною та Росією значно менше, ніж 5 років тому, - опитування

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Україна у європейців асоціюється з війною та Росією значно менше, ніж 5 років тому, - опитування

Громадяни Франції, Німеччини, Польщі та Італії за п'ять років стали значно менше асоціювати Україну з війною та Росією.

Такі дані соціологічного дослідження оприлюднив старший аналітик Центру "Нова Європа" Лео Літра під час онлайн-презентації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У 2015 році 48% наших респондентів асоціювали Україну із війною, тобто половина респондентів, по суті, асоціювали Україну з війною. Цього ж року в нас 12% - майже в чотири рази менше, ніж у 2015 році. Україна відходить від ось такого бачення з боку інших країн, що це країна, у якій відбувається війна, попри те, чи є вона жертвою російської агресії чи ні, але все одно асоційована з війною. Це - позитивна тенденція", - вважає аналітик.

Він розповів, що п'ять років тому 18% респондентів із названих країн асоціювали Україну із Росією. Нині ж таких респондентів удвічі менше - 9,1%.

"Це дуже важливо, адже в Україні тепер вбачають дедалі більше і більше незалежну країну, яка має свою політику в межах пострадянського простору, і тепер Україна вже не асоціюється з Росією, картинкою ходіння рука в руку з Росією", - наголосив Літра.

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Експерт наголосив, що якщо загалом порівнювати цьогорічне дослідження з даними 2015 року, то "отримали кращі результати, більш позитивні тренди та тенденції".

Літра додав, що дослідження проводилося у Франції, Німеччині, Польщі та Італії, опитано понад 4000 респондентів, які представляли всі вікові категорії і пропорційно представлені в розрізу всіх регіонів.

Автор: Наталя Джума
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тепер нас асоціюють з клоунами та 95 кварталами (((.
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18.11.2020 14:03 Відповісти
Как ассоциировали с нищей страной третьего мира, так и ассоциируют.
Грустно, но это так.
Нужно называть вещи своими именами.
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18.11.2020 14:14 Відповісти
А типу ми стали Швейцарією, а нас досі асоціюють з Україною чи з країною третього світу.. Ті ким ми є, з тим нас і асоціюють. І наврядчи стан зміниться найближчі 25-30 років. В очі реальності завжди важко і моторошно заглядати.
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18.11.2020 14:30 Відповісти
А что вы хотели !? Даже в Украине тема войны на Донбассе в сми - или тубу, или замалчивают, и народ подзабывает немного - а что говорить о европейцах - им пох .. Власть - спецом хочет чтобы Народ Украины забыл о войне с кацапами .. ЗеПадлы !!! Мы не забыли и не забудем - НИКОГДА !!!
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18.11.2020 14:09 Відповісти
За время безвиза, побывал в 16 странах ЕС. Всегда старался общаться с местными, также доводилось заводить знакомства с американцами, японцами, китайцами.
Если отбросить страны Балтии, для которых мы как соседи, то практически все с кем удалось пообщаться в ЕС знают такую страну как Украина, а если общатся на политическую тему, то почти все осведомлены об агрессии кремлефашистов против Украины. Для меня был шок, что те же ховаты, чехи, поляки, американцы, искренне поддерживают нас. Но удивил житель гонг конга, который всю дорогу тролил кацапов как щирый бандеровец.
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18.11.2020 14:26 Відповісти
не дивно, узьскомозглі дуже якісно пропогандують. прям в потє ліца.
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18.11.2020 14:40 Відповісти
Хочу что бы ассоциировали со свободной и богатством!
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18.11.2020 16:02 Відповісти
 
 