Немає короткого шляху до членства в НАТО: важливо, щоб реформи в Україні давали результати, - директорка Центру інформації Альянсу Клейне

Директорка Центру інформації та документації Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Вінета Клейне нагадує Україні, що короткого шляху до членства в Альянсі не існує.

Про це вона сказала під час засідання круглого столу на тему "Відносини Україна - НАТО в контексті сталого миру на Донбасі", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Надання Плану дій щодо членства не зумовлює заздалегідь будь-яке рішення щодо членства в НАТО", - наголосила Клейне.

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Водночас, вона заявила, що ще є дуже важливий напрямок, який Альянс твердо підтримує стосовно проведення реформ в Україні. "Це нинішні реформи України у галузі безпеки й оборони. Дуже важливо, що ці реформи здійснюються на комплексній основі, і важливо, що під час цього процесу усі аспекти беруться до уваги, і зокрема, такі як посилення заходів із боротьби з корупцією, забезпечення демократичного контролю і нагляду та цивільного контролю над Збройними силами України та органами безпеки", - додала вона.

Клейне зазначила, що її рідній країні, Латвії, знадобилося десять років "дуже ретельної й наполегливої роботи" для проведення реформ з метою наближення до НАТО. За її словами, реформи мають не зупинятися і впроваджуватися на регулярній основі. "Не повинно бути, для прикладу, одного кроку вперед і двох кроків назад", - заявила Клейне.

"Звичайно, немає короткого шляху до членства в НАТО. І стосовно реформ Україна взяла на себе зобов'язання. Дуже важливо, аби вони втілювалися та виконувалися і щоби вони приносили результати", - наголосила Клейне.

У цьому зв'язку вона нагадала, що рішення Бухарестського саміту НАТО, який відбувся у 2008 році, щодо політики відкритих дверей, залишаються чинними.

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"НАТО очікує від України продовження зосередження на внутрішніх реформах. Успішне впровадження реформ є найкращим способом для подальшого руху до членства", - додала Клейне.