Ціна на газ залежить не від того, який він і де його беруть, а від кількості клієнтів, - Коболєв
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Висока ціна природного газу від газзбутів пов'язана не з джерелом отримання газу, а з бажанням мати високу маржу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі програми "Зворотний відлік" на UA Перший.
Коментуючи 30-40-відсоткову різницю в ціні газу між ДК "Нафтогаз України" і газзбутами групи Дмитра Фірташа, які з 2015 року поставляють газ населенню, він зазначив, що ціна на газ залежить від кількості клієнтів.
"Ціна є похідною не від того, який газ і де його беруть, а від іншого боку бізнесу - наявності клієнтів. Коли у великого постачальника є 8-9 млн клієнтів (70% всіх споживачів газу в Україні), які дуже інертні, коли він знає, що 90% з них, найімовірніше, цієї зими нікуди не перейдуть, від слова "зовсім", і немає якогось органу, який би на цю ситуацію дивився дуже жорстко, що він робитиме? Він буде максимізувати маржу", - впевнений Коболєв.
Він вважає, що немає жодного логічного зв'язку між маржею газзбутів і тим, у кого вони купують газ.
"Більше того, я перевіряв - є приватна компанія, яка продає дешевше газ, ніж у нас. Є компанії, які продають за цінами, близькими до наших. Для "Нафтогазу" плюс 1 гривня, за нашої малої бази клієнтів, принесе дуже малий прибуток. Тому ми воюємо за кінцевого споживача", - розповів Коболєв.
Як пише видання, зараз на газовому ринку для домогосподарств працює 57 компаній - на 20 більше, ніж у 2019-му, коли основним постачальником газу в багатьох областях країни були так звані газзбути. Це монопольні постачальники палива, підконтрольні групі РГК Дмитра Фірташа. Вона володіє понад 30 компаніями приблизно у 20 регіонах країни.
З 1 серпня 2020 року на ринку природного газу для населення діє вільне ціноутворення: ціну газу постачальники визначають самостійно, натомість споживач може вільно змінювати постачальника в будь-який момент.
В Україні п'ятий місяць поспіль ростуть ціни на газ для населення. У жовтні один кубометр коштував від 4,7 до 6,8 грн, в листопаді - на 30% дорожче, від 6 до 8,9 грн за куб.
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За результатами діяльності у 2018 році НАК "Нафтогаз України" отримала чистий прибуток в сумі 13,6 млрд гривень.
https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/490B4EFEAE004D70C225855800704449?OpenDocument&year=2020&month=04&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8#:~:text=%D0%A3%202019%20%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9,%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%202019%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%3A&text=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%2016,%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD.
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