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Ціна на газ залежить не від того, який він і де його беруть, а від кількості клієнтів, - Коболєв

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Ціна на газ залежить не від того, який він і де його беруть, а від кількості клієнтів, - Коболєв

Висока ціна природного газу від газзбутів пов'язана не з джерелом отримання газу, а з бажанням мати високу маржу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі програми "Зворотний відлік" на UA Перший.

Коментуючи 30-40-відсоткову різницю в ціні газу між ДК "Нафтогаз України" і газзбутами групи Дмитра Фірташа, які з 2015 року поставляють газ населенню, він зазначив, що ціна на газ залежить від кількості клієнтів.

"Ціна є похідною не від того, який газ і де його беруть, а від іншого боку бізнесу - наявності клієнтів. Коли у великого постачальника є 8-9 млн клієнтів (70% всіх споживачів газу в Україні), які дуже інертні, коли він знає, що 90% з них, найімовірніше, цієї зими нікуди не перейдуть, від слова "зовсім", і немає якогось органу, який би на цю ситуацію дивився дуже жорстко, що він робитиме? Він буде максимізувати маржу", - впевнений Коболєв.

Він вважає, що немає жодного логічного зв'язку між маржею газзбутів і тим, у кого вони купують газ.

"Більше того, я перевіряв - є приватна компанія, яка продає дешевше газ, ніж у нас. Є компанії, які продають за цінами, близькими до наших. Для "Нафтогазу" плюс 1 гривня, за нашої малої бази клієнтів, принесе дуже малий прибуток. Тому ми воюємо за кінцевого споживача", - розповів Коболєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коболєв пояснив, чому газзбути Фірташа зараз не купують газ від "Нафтогазу"

Як пише видання, зараз на газовому ринку для домогосподарств працює 57 компаній - на 20 більше, ніж у 2019-му, коли основним постачальником газу в багатьох областях країни були так звані газзбути. Це монопольні постачальники палива, підконтрольні групі РГК Дмитра Фірташа. Вона володіє понад 30 компаніями приблизно у 20 регіонах країни.

З 1 серпня 2020 року на ринку природного газу для населення діє вільне ціноутворення: ціну газу постачальники визначають самостійно, натомість споживач може вільно змінювати постачальника в будь-який момент.

В Україні п'ятий місяць поспіль ростуть ціни на газ для населення. У жовтні один кубометр коштував від 4,7 до 6,8 грн, в листопаді - на 30% дорожче, від 6 до 8,9 грн за куб.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
зашибись. Это говорит руководитель пока еще государственной конторы в стране, Конституция которой говорит о том, что Украина - социальное государство.
Эти мальчики попутали государственную шкуру с частной лавочкой.
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18.11.2020 14:09
+12
Цена на газ зависит не от того, какой он и где его берут, а от количества клиентов, - Коболев

А размер ваших ********** зависит от откатов и спизженых вами средств у обворованного, нищего народа
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18.11.2020 14:29
+10
У Украины сейчас рекордные запасы газа в хранилищах, такие, что думают уже продавать газ другим странам. А тарифы все повышают. Почему сейчас не опустить цену для населения на газ на 10-15-20%?
Людей, народ, держат за скотов, на которых можно зарабатывать сверх-прибыли!
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18.11.2020 14:10
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зашибись. Это говорит руководитель пока еще государственной конторы в стране, Конституция которой говорит о том, что Украина - социальное государство.
Эти мальчики попутали государственную шкуру с частной лавочкой.
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18.11.2020 14:09 Відповісти
просто заголовок чуть-чуть манипулятивный. Он сказал что цена горгазов для населения не зависит от цены поставщиков и лупят ее от фонаря. Как, кстати, и бензус на заправке.
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18.11.2020 14:20 Відповісти
точно также как он лупит от фонаря цену на газ украинской добычи, себестоимость которого с рентабельностью в разы меньше того, что этот свиненыш толкает. Так что, чья бы тут корова мычала о желании получить бОльшую маржу, только не он.
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18.11.2020 14:24 Відповісти
Нафтогаз госпредприятие. Полученая прибыль идет в бюджет. Давай Нафтогаз "продаст" за копейки газ приватным горгазам Фирташа и всю маржу получит Фтрташ?
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18.11.2020 14:30 Відповісти
это просто дополнительный налог для населения - повысить цену, собрать бабки "в бюджет", а потом их раздерибанить между своими.
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18.11.2020 14:32 Відповісти
Єто комуняцкая чушь. За кого вы голосовали те и "дерибанят". Год назад Нафтогаз был прибыльным.
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18.11.2020 15:52 Відповісти
держпідприємство не повинно бути прибутковим - з/платня + амортізаційні витрати + % на модернізацію. Усі "залишки" - до копійки у дербюджет.
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18.11.2020 16:27 Відповісти
Это совковая философия. Нет прибыли, нет развития. Государство забирает 80% прибыли в бюджет у госпредприятий. 100% это утопия.
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18.11.2020 20:04 Відповісти
"модернізація" - це і є "розвиток". На розвиток/модернізацію я й заклав відсотки. Але на розвиток підприємства, а не утримку мам у штатах та у іспаніях.
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18.11.2020 20:29 Відповісти
Кроме "модернизации" в смысле основных средств, еще есть и премиальный фонд сотрудникам. Без пряника толка не бывает. И без средств на местах это совок. Когда, что бы заасфальтировать тротуар, или срочно купить автомобиль, нужно долго и нудно согласовывать с министерством.
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18.11.2020 20:55 Відповісти
Нафтогаз в убытках, придурок
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18.11.2020 14:33 Відповісти
А вы зарплату Коболеву и иже с ним урежте раз в 100, может и прибыль появится))
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18.11.2020 14:38 Відповісти
Нафтогаз, придурок, ушел в убытки при зеленой дрысне.

За результатами діяльності у 2018 році НАК "Нафтогаз України" отримала чистий прибуток в сумі 13,6 млрд гривень.
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18.11.2020 15:49 Відповісти
У 2019 році чистий прибуток Групи Нафтогаз склав 63,3 млрд грн28.04.2020, 23:28:20

https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/490B4EFEAE004D70C225855800704449?OpenDocument&year=2020&month=04&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8#:~:text=%D0%A3%202019%20%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9,%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%202019%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%3A&text=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%2016,%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD.
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18.11.2020 20:17 Відповісти
это о "прибыли"

Как сообщало EADaily, в первом полугодии «Нафтогаз Украины» зафиксировал чистый убыток в 11,5 млрд грн. ($ 405 млн)
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18.11.2020 14:34 Відповісти
- Деньги я бы попросил вперед, - заявил архивариус, - это мое правило.
- А это ничего, что я золотыми десятками? - заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака.
- По курсу приму. По девять с полтиной. Сегодняшний курс. (с)
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18.11.2020 15:33 Відповісти
к сожалению да, Украина это теперь личный бизнес Зеленского - Коломойского, Фирташа и АХметова
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19.11.2020 10:57 Відповісти
У Украины сейчас рекордные запасы газа в хранилищах, такие, что думают уже продавать газ другим странам. А тарифы все повышают. Почему сейчас не опустить цену для населения на газ на 10-15-20%?
Людей, народ, держат за скотов, на которых можно зарабатывать сверх-прибыли!
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18.11.2020 14:10 Відповісти
А зачем опускать цену, если лоха можно безпрепятственно стричь? Фирташ покупает газ у того же Нафтогаза и имеет практически 100% заработок. Это при Пете один клоун орал про тарифы на стадионе, а летом зебилы постили на каждом углу фотожабы, сравнивая цены на газ при Порохе и "найвелычнишому". А теперь всё это стадо куда-то спряталось...
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18.11.2020 14:26 Відповісти
как говорил один его зам.(бывший) -Все недра принадлежат Народу, пока их не добыли, а когда уже добыли, то уже не принадлежат! Цена на газ зависит не от того, какой он и где его берут, а от количества клиентов, - Коболев - Цензор.НЕТ 6372
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18.11.2020 14:10 Відповісти
https://gas.ua/

Тариф «Місячний»
6,33 грн
Термін дії
до 30.11.2020

Тариф «Річний»

6,45 грн
Термін дії
12 місяців
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18.11.2020 14:11 Відповісти
сравните с ценами своих поставщиков
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18.11.2020 14:13 Відповісти
оце шакали у корита , пора кулети прогрівати
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18.11.2020 14:11 Відповісти
Обычные перекупщики, удивляют только люди которые заключают договора по 8-9 грн за куб если в том же Нафтогазе 6,30.
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18.11.2020 14:11 Відповісти
А их не спрашивают. Фирташу клиенты достались автоматом, вместе с "прихватизированными" облгазами. Чтобы сменить поставщика, надо помучиться с документами и перепиской с тугой техподдержкой Нафтогаза. На горячей линии подруга дупля не отбивает в теме, по мылу молчат, на ФБ отвечают через три дня, а что-то делают вообще через неделю. А теперь представьте, если с ними попытается общаться какой-то пенсионер, а не молодой человек, разбирающийся в документах и современных технологиях?
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18.11.2020 14:34 Відповісти
То есть , чем меньше клиентов , тем выше цена. Теперь ч понял почему у этого подсвинка такая зарплата. Угробил отрасль, уникум херов.
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18.11.2020 14:11 Відповісти
Вы по ходу невнимательно читали. У облгазов как раз дохрена клиентов, которые в одночасье не спрыгнут, поэтому их стригут по полной. А у самого Нафтогаза клиентов как раз мало, поэтому они низкой ценой пытаются переменить их к себе, и кроме того, повышение цен для них не даст никакого эффекта, так как клиентов еще мало. Подозреваю, когда большинство клиентов таки спрыгнет от Фирташа, тогда и цены начнут выравниваться, но это будет не раньше, чем через год.
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18.11.2020 14:39 Відповісти
Спасибо за разъяснение. Хотя я уже четвертый год, как в своем доме перешел на дрова.Хлопотно конечно, но достало их верчение ценой, как цыган солнцем.
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18.11.2020 14:51 Відповісти
Живу в своём доме . Есть газ . Четыре года назад перешли на электро отопление . В три раза дешевле . Я понимаю , что нашем государстве это временная шара . Поэтому ещё поставили камин с отводом тепла по комнатам . Утеплили фасад . Денег много потратили . Дешевле было шерсть отрастить
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18.11.2020 14:16 Відповісти
Сегодня выгодно одно, завтра другое, послезавтра третье - у нас никогда ни в чем нельзя быть уверенным. Живешь, как на пороховой бочке.
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18.11.2020 14:40 Відповісти
А вы бы попробовали отключиться от отопления в многоэтажке.
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18.11.2020 20:29 Відповісти
я удивляюсь ни новости от Коболева , а только тому что оно ***** еще при должности и еще не под следствием !! А то что оно еще живой - так ваще нонсенс !!! Цена на газ зависит не от того, какой он и где его берут, а от количества клиентов, - Коболев - Цензор.НЕТ 7534
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18.11.2020 14:16 Відповісти
С этими переходами целая история, у нас около Горгаза стоит огромная очередь чтоб получить какой-то код для регистрации онлайн в одной из компаний.
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18.11.2020 14:17 Відповісти
Там нужен EIC-код, его можно спокойно посмотреть у себя в электронном кабинете. Но большинство людей по старинке ходит с книжечками в "сберкассу". Ну и облгазы хитрецы - на платежках печатают только внутренний номер абонента, а то чего доброго начнут бегать, не спрашивая разрешения.
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18.11.2020 14:43 Відповісти
Так вот почему количество поставщиков газа увеличилось. Ведь сам проговорился "чем меньше клиентов, тем дороже газ".
А количество клиентов будет падать от увеличения поставщиков
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18.11.2020 14:20 Відповісти
Много не нужных слов. "Мы воюем за каждого клиента максимизируя маржу и с мыслями о маме" - хоть и не логично но правдиво и лаконично.
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18.11.2020 14:23 Відповісти
И вообще я не понимаю как это у каждого поставщика разные цены. У них что лично свой газопровод и свой источник газа (за исключением жопы)?
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18.11.2020 14:25 Відповісти
Зависит от аппетитов поставщика и того фактора, как быстро от него убегут клиент в случае высокой цены. Он всё правильно описал.
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18.11.2020 14:44 Відповісти
Цена на газ зависит не от того, какой он и где его берут, а от количества клиентов, - Коболев

А размер ваших ********** зависит от откатов и спизженых вами средств у обворованного, нищего народа
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18.11.2020 14:29 Відповісти
Цена на газ зависит не от того, какой он и где его берут, а от количества "клиентов", которые с него имеют конкретный профит, - Коболев
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18.11.2020 14:29 Відповісти
Тем не менее цены на европейских хабах выше, чем летом. Да и жизнь в Австрии дорогая нынче.
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18.11.2020 14:45 Відповісти
Главное чтобы хлеб так продавать не начали..
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18.11.2020 14:48 Відповісти
Якщо скопом розігнати всю газову мафію Фірташа ціни впадуть відразу.
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18.11.2020 14:50 Відповісти
цена на газ в Украине зависит от жадности газовых коболевых Ціна на газ залежить не від того, який він і де його беруть, а від кількості клієнтів, - Коболєв - Цензор.НЕТ 5122
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18.11.2020 14:50 Відповісти
і ніхто не піднімає питання - чьому при останніх теплих зимах кількість газу в середньому за місяць стала проходити через лічильник на 30-40% більше. ніж 4-5 років тому...
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18.11.2020 15:17 Відповісти
Може нам скинутись всією громадою на квиток,та відправити його нахєр до мами? Нам явно дешевше обійдеться...
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18.11.2020 15:45 Відповісти
Быдло всё схавает!
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18.11.2020 15:51 Відповісти
Ціна на газ залежить не від того, який він і де його беруть, а від кількості клієнтів, - Коболєв - Цензор.НЕТ 13
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26.11.2020 17:36 Відповісти
 
 