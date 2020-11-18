Ціна на газ залежить не від того, який він і де його беруть, а від кількості клієнтів, - Коболєв

Висока ціна природного газу від газзбутів пов'язана не з джерелом отримання газу, а з бажанням мати високу маржу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі програми "Зворотний відлік" на UA Перший.

Коментуючи 30-40-відсоткову різницю в ціні газу між ДК "Нафтогаз України" і газзбутами групи Дмитра Фірташа, які з 2015 року поставляють газ населенню, він зазначив, що ціна на газ залежить від кількості клієнтів.

"Ціна є похідною не від того, який газ і де його беруть, а від іншого боку бізнесу - наявності клієнтів. Коли у великого постачальника є 8-9 млн клієнтів (70% всіх споживачів газу в Україні), які дуже інертні, коли він знає, що 90% з них, найімовірніше, цієї зими нікуди не перейдуть, від слова "зовсім", і немає якогось органу, який би на цю ситуацію дивився дуже жорстко, що він робитиме? Він буде максимізувати маржу", - впевнений Коболєв.

Він вважає, що немає жодного логічного зв'язку між маржею газзбутів і тим, у кого вони купують газ.

"Більше того, я перевіряв - є приватна компанія, яка продає дешевше газ, ніж у нас. Є компанії, які продають за цінами, близькими до наших. Для "Нафтогазу" плюс 1 гривня, за нашої малої бази клієнтів, принесе дуже малий прибуток. Тому ми воюємо за кінцевого споживача", - розповів Коболєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коболєв пояснив, чому газзбути Фірташа зараз не купують газ від "Нафтогазу"

Як пише видання, зараз на газовому ринку для домогосподарств працює 57 компаній - на 20 більше, ніж у 2019-му, коли основним постачальником газу в багатьох областях країни були так звані газзбути. Це монопольні постачальники палива, підконтрольні групі РГК Дмитра Фірташа. Вона володіє понад 30 компаніями приблизно у 20 регіонах країни.

З 1 серпня 2020 року на ринку природного газу для населення діє вільне ціноутворення: ціну газу постачальники визначають самостійно, натомість споживач може вільно змінювати постачальника в будь-який момент.

В Україні п'ятий місяць поспіль ростуть ціни на газ для населення. У жовтні один кубометр коштував від 4,7 до 6,8 грн, в листопаді - на 30% дорожче, від 6 до 8,9 грн за куб.