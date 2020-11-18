На організатора мітингу рестораторів у Запоріжжі склали адмінпротокол, - Нацполіція

У Запоріжжі поліція склала адміністративний протокол на організатора мітингу рестораторів. У заході взяли участь майже 500 осіб, що є порушенням карантинних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили в Департаменті комунікації Національної поліції.

"Стосовно організатора мітингу складено адміністративний протокол за ст. 44-3 КУпАП, за порушення карантинних заходів (на мітингу були присутні понад 20 осіб)", - заявили в поліції.

Як раніше повідомлялося, 11 листопада в кількох містах України відбулись акції власників та працівників кафе, барів, ресторанів. Люди вимагали, аби влада скасувала часові обмеження роботи закладів (через карантин наразі заборонено працювати у нічний час з 20:00 до 07:00. – Ред.), а також висловилися проти запровадження карантину вихідного дня. У Запоріжжі захід відбувався на майдані Героїв, де зібралося майже 500 людей.

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