Зеленський і ОП вирішили частково взяти на себе модерацію теми з касовими апаратами для ФОП, - радник глави ОП Подоляк

Президент України Володимир Зеленський вкрай здивований тим, що фізичні особи-підприємці не можуть отримати чіткого роз'яснення щодо обов'язкового впровадження касових апаратів, тому в Офісі Президента мають намір зайнятися модеруванням цієї ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Парламент, на нашу думку, має знайти рішення, яке врахує інтереси і держави, і всіх платників податків, і тих підприємців, які протестують, вимагаючи відтермінування застосування норм щодо реєстраторів розрахункових операцій. Цей конфлікт явно затягнувся і явно переходить зі сфери економічного діалогу у сферу чистої спекулятивної політики", - розповів Подоляк.

За словами радника ОП, Зеленський, реагуючи на "дивну нездатність депутатів знайти оптимальне рішення протягом декількох місяців", вирішив частково взяти на себе модерацію цієї теми.

"Для цього президент хоче отримати аргументи всіх сторін і більш глибоко вивчити проблематику. Саме тому сьогодні президент екстрено вирішив провести відповідний селектор й отримати ґрунтовні коментарі від усіх зацікавлених сторін", - зазначив Подоляк.

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Подоляк додав, що модерацією теми займається керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців.