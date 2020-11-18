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Новини Політика України
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Зеленський (17387) підприємці (372) спрощенка (43) Офіс Президента (1745) Подоляк Михайло (296)

Зеленський і ОП вирішили частково взяти на себе модерацію теми з касовими апаратами для ФОП, - радник глави ОП Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський і ОП вирішили частково взяти на себе модерацію теми з касовими апаратами для ФОП, - радник глави ОП Подоляк

Президент України Володимир Зеленський вкрай здивований тим, що фізичні особи-підприємці не можуть отримати чіткого роз'яснення щодо обов'язкового впровадження касових апаратів, тому в Офісі Президента мають намір зайнятися модеруванням цієї ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Парламент, на нашу думку, має знайти рішення, яке врахує інтереси і держави, і всіх платників податків, і тих підприємців, які протестують, вимагаючи відтермінування застосування норм щодо реєстраторів розрахункових операцій. Цей конфлікт явно затягнувся і явно переходить зі сфери економічного діалогу у сферу чистої спекулятивної політики", - розповів Подоляк.

За словами радника ОП, Зеленський, реагуючи на "дивну нездатність депутатів знайти оптимальне рішення протягом декількох місяців", вирішив частково взяти на себе модерацію цієї теми.

"Для цього президент хоче отримати аргументи всіх сторін і більш глибоко вивчити проблематику. Саме тому сьогодні президент екстрено вирішив провести відповідний селектор й отримати ґрунтовні коментарі від усіх зацікавлених сторін", - зазначив Подоляк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Знищуйте вірус, а не підприємців": під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Подоляк додав, що модерацією теми займається керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Фоповцы, так у вас хоть какая то надежда еще была, но раз сюда влез ваш избранник ЗЕ, то вам торба.
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18.11.2020 14:18
+11
Аниматор из квартала
Модератор ОПы
Всьо, сливайте воду, ФОПы
Не анал, так жопа...
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18.11.2020 14:23
+11
взял на контроль, пиши пропало
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18.11.2020 14:24
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kurwa mac,скоро два года,а я никак не могу привыкнуть к этому сочетанию слов.. Зеленский и ОП решили частично взять на себя модерацию темы с кассовыми аппаратами для ФОП, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 307
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18.11.2020 14:17 Відповісти
Фоповцы, так у вас хоть какая то надежда еще была, но раз сюда влез ваш избранник ЗЕ, то вам торба.
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18.11.2020 14:18 Відповісти
Аниматор из квартала
Модератор ОПы
Всьо, сливайте воду, ФОПы
Не анал, так жопа...
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18.11.2020 14:23 Відповісти
да они это знали перед выборами, просто не верили.
Теперь, надеюсь, и верят.
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18.11.2020 14:30 Відповісти
Как и дальше уклоняться от налогов была надежда?
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18.11.2020 14:49 Відповісти
Ну да, как уклонялся Зеленский, от уплаты налогов и от призыва в ВСУ.
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18.11.2020 14:55 Відповісти
Есть дело на него заведенное за неуплату налогов? Или может за уклонение от службы на него дело завели? У Пети для этого время было.
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18.11.2020 14:59 Відповісти
Да, времени для этого у Пети не было. Пока кто то стучал х...м по клавишам рояле в Москве, и нвкал бабло на Кипре, Петя занимался обороной страны, экономикой, и международной поддержкой.
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18.11.2020 15:02 Відповісти
Ну почему то у Пети для меня,нищеброда по сравнению с Зеленским, хватило два раза времени блокировать счета предприятия и тягать по налоговым?
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18.11.2020 15:05 Відповісти
И да,обороной занимались волонтеры,а Петя со Свинарчуком и Аваковым,так все помнят как они обороноспособность поднимали.
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18.11.2020 15:06 Відповісти
Скажите, почему у вас методички не меняют? Эти ваши выссеры были актуальны до выборов 2019 года. Удивительная иннерция у вас и ваших работодателей.
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18.11.2020 15:16 Відповісти
Дед! Не отвлекайтесь! Это существо, как оказалось, даже лапку подавать не умеет. Оно из петушариев. С такими должен быть разговор коротким.
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18.11.2020 15:23 Відповісти
Ну не все же такие рабы и холопы как вы,которые кормяться с барской руки. Есть люди с незасцанными как у вас глазами, которые реально смотрят на окружающий мир.
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18.11.2020 16:07 Відповісти
Личинка, сделай мне болно,укуси меня за какашку!
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18.11.2020 16:08 Відповісти
Вы- ВСЕ.
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18.11.2020 16:13 Відповісти
А вы,сутками напролет сидящий на форуме и лижущий шоколадный глаз?
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18.11.2020 16:17 Відповісти
касовий апарат повинен бути для господаря бізнесу а не для податкової
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18.11.2020 15:38 Відповісти
Як податки будемо платити? Господар нормальний і без кассового знає свої витрати і прибутки.
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18.11.2020 16:11 Відповісти
З 2017 року ФОПам нарешті зараховуєть повний стаж , все завдяки Порошенко , та його команді , які почули підприємців , ще хотіли зарахувати мінімальний стаж , за роки з 2004 по 2012 , який знулював овоч , але ! Але ФОПи вибрали кловуна , а не надію . І хто їм лікар ?
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18.11.2020 16:41 Відповісти
Ещё с этой темой не обсерались.
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18.11.2020 14:19 Відповісти
так заявка подана. з цієї фрази починається жопа! я за попкорном!
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18.11.2020 14:38 Відповісти
Когда он молчал , была интрига , когда заговорил , разочарование слабодумающих .
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18.11.2020 14:19 Відповісти
Оно еще и модератор...такой же дерьмовый как и видеоблогер...
Слышь осел...а когда ты начнешь свои обязанности президента выполнять??
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18.11.2020 14:19 Відповісти
взял на лічний контроль - уже избито, решили использовать синоним. но как говорится, в борделе переставили кровати.
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18.11.2020 14:39 Відповісти
фопы и копы...
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18.11.2020 14:20 Відповісти
Фопы, копы, жо..пы.
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18.11.2020 14:24 Відповісти
Это все перед реформою нужно было делать, а не клепать законы на принтере!!!

И пусть начнёт с квартала платить налоги и с вакара...
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18.11.2020 14:22 Відповісти
взял на контроль, пиши пропало
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18.11.2020 14:24 Відповісти


Vikusya***

Поки паслись корови в лузі,
а вівці лізли з полонин,
у кучерявій кукурудзі
хтось вперто нюхав кокаїн
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18.11.2020 14:24 Відповісти
Какое удивительное единство ФОПов.
То они единодушно топили за клована, а теперь так же дружненько митингуют на весь телевизор, шоб их ниабижали.
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18.11.2020 14:26 Відповісти
Ну не надо рассказывать. Пропорции среди ФОПов ни чем не отличались от общенаритных.
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18.11.2020 15:53 Відповісти
Зеленский и ОП решили частично взять на себя модерацию темы с кассовыми аппаратами для ФОП, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 7852
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18.11.2020 14:27 Відповісти
решили "взять модерацию"?!
Я думал, ответственность...
А "модерацию" они уже давно берут, при чем, не нагибаясь...
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18.11.2020 14:28 Відповісти
А без дерьмака ну никак
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18.11.2020 14:28 Відповісти
Поднимет Вова размер единого налога вдвое и отменит РРО и бюджет пополниться и все счастливы
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18.11.2020 14:32 Відповісти
И будет что ещё **********.
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18.11.2020 15:08 Відповісти
он вообще начнет заниматься своими прямыми обязанностями?
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18.11.2020 14:33 Відповісти
Все за что берется вовочка превращается в тлен
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18.11.2020 14:38 Відповісти
Нам якій, власне, підставі робиться це беззаперечне перевищення посадових обов'язків? Так можна і до буцегарні до"братися".
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18.11.2020 14:41 Відповісти
Ни в одной стране мира нет рисковых видов деятельности, один умный Гетманцев придумал в Украине для уничтожения малого бизнеса. Рисковый вид деятельности это торгрвля наркотиками и оружием, что и процветает в Украине, этим займитесь придурки.
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18.11.2020 15:07 Відповісти
ну все, если малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат влез значит пиши пропало......
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18.11.2020 15:10 Відповісти
Зеленський і ОП вирішили частково взяти на себе модерацію теми з касовими апаратами для ФОП, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 6479
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18.11.2020 15:11 Відповісти
привет,что ,как и я в бане сидел?)
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18.11.2020 15:40 Відповісти
привет рыжая
угу. софа словацкая настучала письмом админам. ***** крашенная
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18.11.2020 15:43 Відповісти
теперьв словакии массовые акции протеста против локдауна а она заткнула фонтан про "цивилизованных европейцев" и "тупых украинцев"
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18.11.2020 15:45 Відповісти
шо! опять под личный контроль?! Зеленський і ОП вирішили частково взяти на себе модерацію теми з касовими апаратами для ФОП, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9856
пропал дом... (с)
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18.11.2020 15:11 Відповісти
Дрим-тим воров и идиотов

Для начала, пара фактов, чтобы вы понимали, насколько критична ситуация и насколько высоки ставки.
Сегодня руководство Национального Банка и Минфина будет уговаривать руководство государственных банков совершить то, что в народе называют словом «включить станок» (НБУ за счет резервов заливает рефинансом госбанки, госбанки покупают у Минфина облигации,
Минфин от продажи облигаций получает деньги в бюджет, полгода протянем, а потом все - финиш). Причем все люди взрослые и как бы осознают последствия от включения станка, просто ситуация критическая. И связана это ситуация с тем что деньги от МВФ внезапно не пришли. Внезапно для Офиса Президента, конечно.

* Мы летим в пропасть.
Бюджет пуст, на едином казначейском счету денег почти нет, Минфин фактически не платит по незащищенным статьям с 6 ноября. Нужны больше 150 миллиардов, без учета налогов. То есть, государство гарантированно провалит целую кучу программ и кинет бизнес на миллиарды. Но есть проблемы с выплатами и по защищенным статьям. Для финансирования критических выплат из бюджета нужны деньги. Их неоткуда взять - или МВФ, или печатный станок со всеми его последствиями, не хочу их даже описывать.

* Почему так произошло?
Кредиты МВФ везде в мире выдают с опорой на два института: Минфин и Нацбанк. У нас подписывают меморандумы еще премьер и президент, и мы такие одни. Но основа - Минфин и Нацбанк. А в украинских условиях - только Нацбанк. Прошлый кредит был получен на переговорных скиллах команды Смолия. Потом Смолия решили потерять, а новый глава Национального Банка Кирилл Шевченко умело рассказал руководству страны, что способен на личных качествах обеспечить при помощи переговоров транш от Международного Валютного Фонда. Текущее руководство нашей страны, как вы, наверное, знаете, не шарит ни в чем и вообще у них выборы местные были, потому Шевченко их развел. И разводил достаточно долго.
Отсюда все эти заявления Минфина, что плана Б (на случай, если деньги от МВФ не поступят) нет. Плана и не было, как видим, сейчас в авральном режиме пытаются что-то придумать. Отсюда и все эти смелые заявления самого Шевченко, который обещал, что транш МВФ будет до конца года. И Шевченко потому и поехал сам на переговоры в Вашингтон, что никто не пожелал разделить с ним ответственность за его обещания. Сам обещал, сам и сделай.
Но на самом деле текущая власть, по совокупности их действий, шансы на получение транша от МВФ имела весьма небольшие. И все эти шансы по пути еще и уменьшались постоянно, что было очевидно для всех, кто хоть что-то понимает в экономике.

* Основным генератором проблем в переговорах с МВФ был сам Офис Президента.

Когда Зеленский обговаривал с руководством МВФ антиковидный фонд в 60 миллиардов гривен, он говорил про борьбу с эпидемией. И взял на себя личные обязательства, что деньги пойдут на борьбу с пандемией, а взамен попросил выдать побыстрее. МВФ пошел навстречу, поверив честному слову. Сразу после этого слово было нарушено и Офис зарыл эти деньги в асфальт. МВФ не без оснований подозревает, что расходование средств из антиковидного фонда на дороги - это коррупция. И опасный прецедент на случай выделения новой помощи. Зеленский лично договаривался, лично кинул и теперь без независимого аудита антиковидного фонда дел не будет. Аудита дорожного строительства в Офисе очень не хотят.
Аналогично не было секретом для международников и взаимодействие Офиса Президента и Тупицкого с его бандой в КСУ, в том числе и по сносу антикоррупционной реформы. Именно вместе с КСУ Ермак пытался, например, снести Сытника и уничтожить НАБУ. Также Ермак и Татаров пытались манипулировать комиссией по назначению нового главы САП.

Список на самом деле можно продолжать очень долго. От ограничения зарплат топ-менеджерам в госсекторе в попытке поставить их под контроль (и многих поставили, сегодня даже узнаем кого и как) до отказа от реформы СБУ. Как логическая развязка - КСУ, простимулированный Коломойским, неожиданно выполнил пожелания Офиса Президента в усиленном размере и снес не только Сытника, но и все электронное декларирование и приготовился сносить все остальное. То что это превысило все самые смелые ожидания Офиса Презиента и больше всего похоже на кидок на повороте, никак не отменяет того факта, что до кидка Зе, Ермак и КСУ были подельниками.
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18.11.2020 15:27 Відповісти
Зеленский и Ермак могут сколько угодно говорить, что это не они, но всем все понятно. Какой-нибудь Гонтаревой, сидящей в Лондоне, у МВФ веры намного больше. И ее не уволишь и так просто не заткнешь.
Конечно, о том, что ситуация с МВФ критическая, Офису мог бы сообщить министр финансов Марченко. Однако он настолько пустое место, что не только не информировал Офис, но даже не смог согласовать с МВФ бюджет 2021. Это вторая огромная проблема. Это первый раз с 2014 года, когда мы не согласовали бюджетные параметры с МВФ. Вопроса нет, Украина имеет право, но тогда и денег нет. С тем бюджетом, что подготовлен Марченко, нам денег не дадут и в следующем году. А бюджет у Марченко сверстан в расчете, что денег дадут и в этом и в следующем. Плюс опять же антиковидный фонд и его аудит.

* В принципе действия Марченко понятны: решить проблему с МВФ должен был глава НБУ Кирилл Шевченко. Однако Шевченко не только не решил проблемы, он сам стал проблемой.
Поездка Кирилла Шевченко в США оказалась поездкой в никуда. Поездкой ни о чем. Договорились договариваться. Даже миссия не приедет в этом году. Это значит, что не только денег МВФ не будет, но даже одолжить деньги у частных кредиторов не получится. Но иных результатов Кирилл Шевченко и не мог получить.
Потому что к МВФ приехал не только и не столько политический назначенец Зеленского. Это еще можно было бы пережить. Но МВФ знает, что к ним приехал коррупционер. В МВФ сидят не дураки и отлично знают про сговор Шевченко с Данилишиным, который прямо работает на Коломойского, лоббирует интересы офшорок Суркисов и подмахивает любые назначение и планы Шевченко. И про назначения связанного с Коломойским человека зампредом НБУ МВФ тоже знает. И про найм для поездки Кирилла Шевченко в США лоббистской конторы Tricuro LLC за черный кеш в 58 тысяч долларов мутной «Гильдией активистов». И про решалово с проблемными банками под ковром. И что Шевченко разрушает систему управления в НБУ и переподчиняет себе все ключевые функции. Подобные изменения позволяют Шевченко направить любую сумму, полученную от МВФ, в карман любому нужному владельцу банка-помойки. А потом уничтожить следы. Потому что у него нет никаких противовесов в НБУ, пока ему помогает Коломойский - он там царь, бог и сталин в одном лице.

Короче в МВФ знают, что Шевченко делает, и они не хотят договариваться с таким человеком, потому что таким нельзя давать никаких денег. Такому только дай. Потому, конечно, речи о деньгах и не шло. Но даже уговорить миссию МВФ приехать к нам не вышло.
Не приедет к нам никакая миссия в этом году.
Не помогло Кириллу Шевченко и присутствие в США Оксаны Маркаровой (она хотя бы, в отличие от Кирилла Шевченко, способна на профильную тему говорить на английском без переводчика). Не помогло Кириллу Шевченко и наличие в его делегации и зятя Джарты Александра Присяжнюка.

Прошлый транш от МВФ во многом заслуга команды Смолия в НБУ, которые провели титаническую работу в условиях кадровой чехарды в Кабмине (два премьера, три министра финансов).Но Смолия снесли и поставили человека, который пообещал, что будет более лучше.
Мальчик Кирилл, который пришел к нам под вой, что НБУ не дает кредитов и мешает развиваться украинскому бизнесу, стал одним из соавторов астрономической дыры в бюджете. Дыры, ради частичного покрытия которой, налоговую теперь спустили с цепи. И пока инспекторы рвут полудохлый из-за карантинов и идиотизма властей украинский бизнес, Кирилл катается в США не пойми зачем и не пойми с каким результатом. Пока медицина не профинансирована на 51 миллиард гривен, нам рассказывают, что надо просто верить и миссия приедет. Прилетит блд на голубом вертолете и бесплатно покажет ковид.

Теперь бизнес, судя по всему, порадуют еще и последствиями от включения печатного станка на 100-150 миллиардов гривен (если на этой сумме остановятся) - инфляция, курсовые колебания, рост цен. А помощи бизнесу не будет, можете не ждать. Только налоговая придет.
Но самая большая проблема в том, что включение станка не решает проблем. Оно их создает. Просто потом и намного больше.
Проблемы решает оздоровление экономики. Для этого оздоровления нам будет нужна подушка финансовая. Нужны будут гарантии. Нужны будут займы для стабилизации.

Нам ПРИДЕТСЯ ИДТИ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С МВФ.
Больше взять деньги негде, на рынке без МВФ не займем под какой-то вменяемый процент. Еще можно взять у Кремля, но после этого надо сразу бежать в Ростов.
Так что выбор один - МВФ.
Причем придется бежать к МВФ, скорее всего, в авральном режиме падающей в пучину эпидемии воюющей страны. Прямо вот бегом придется бежать.
А у нас в Минфине пустое место, а во главе НБУ вор.

Один забыл бюджет с кредиторами согласовать (а в этом бюджете предполагались займы от тех самых кредиторов). Другой не интересуется ничем, кроме построения из банковского регулятора советского командно-административного монстра с целью централизовано попилить. В лучших традициях Федоровича. Для чего заручается помощью людей, находящихся под расследованием ФБР.
Отличный дрим-тим для кризисной ситуации.

Прежде чем начать оздоровление экономики, нам предстоит оздоровить НБУ и Минфин. Без нормально работающих макрофинансовых институций никаких шансов у нас нет.
Но это все мечты. Я лично не верю, что Зеленский проснется и начнет что-то делать. И не верю, что они поймут, в чем проблема, и начнут что-то менять.
Но тогда менять будут уже совсем другие люди.
А.Швец
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18.11.2020 15:30 Відповісти
Слідом за гідністю, завжди забирають хліб

Під час двох минулорічних виборчих кампаній, я місяцями бігав, переконував, вмовляв сотнями дописів та ефірів людей не віддавати владу відвертим брехунам та популістам - і був шокований кількістю зокрема підприємців, які повелися на обіцянки, антидержавну пропаганду та були готові обміняти гідність на більшовицькі гасла.

...сьогодні ФОПи штурмують ВР, бо їх оббирають до нитки, а ще - збільшуються тарифи на комуналку, зрізаються соціальні витрати та субсидії - це наслідок припинення співпраці з МВФ, як і обіцяв Голобородько.
Так проявляється давня істина: слідом за гідністю, завжди забирають хліб.
Краще б її було засвоїти на прикладі попередніх поколінь пренаївних чубатих голів, але наше чомусь вирішило випробувати на собі, хоча йому криком кричали не робити цього.
Побачимо, які буде зроблено висновки.
В.Прозапас
______________________
ФОПи протестують? Це ті, що в 19-му хотіли жерти, ржати и срати? А що так швидко?
Дайте Бубочці ще 1000 днів!
О.Браніцький
______________________
А ведь говорили... Криком кричали... «Кинут вас, как терпил вокзальных. Рождённый кривляться, войну прогулявший, ноги об Украину вытиравший не единожды, никогда не станет президентом! Клоун он! По жизни и по духу! И таких же клоунов приведёт во власть!»...
Но кто тогда слушал? Кто тогда слышал? Апеллировали двумя фразами: «Абы не Порошенко!», и конечно же «Потому что ФОПы!»...
Наелись клоунады? Как вкус? Горчички добавить? А может, соли с перчиком?
Интересно получается нынче.
Тот, "плохой Порошенко" и другие депутаты фракции «ЄС», спокойно выходят к митингующим, пытаются протянуть альтернативный законопроект не уничтожающий мелкий бизнес. Это понятно. Хотя не совсем...
Но где же эти верховные клоуны, адепты секты «Потому что ФОПы»?
Чего спрятались? Вы же так гордо назвали себя аж СЛУГАМИ народа. Так выйдите к народу!
Или люди для вас исключительно электорат, у которого такие большие уши, что сколько лапши не вешай, место всё равно останется...
Нет! Я никого не виню за ваш выбор полтора года назад. У каждого есть право на выбор.
Но и ответственность должна быть!!!
Проблема в другом... Вы не слышали тогда, не хотите слышать и сейчас. Или всё таки доходит постепенно? Через «й*б вашу мать», через карман - начинаете прозревать. Это хорошо... Поздновато конечно, но хоть так, чем вообще никак.
А.Петров
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18.11.2020 15:31 Відповісти
Золоті ваші слова. Але не в коня корм. Бо кількість совкодрочерів і малоросів набагато більша - і здається за мінулі півтора роки зменшилась несуттєво.
Бо єдиний віхід - це на копняках прогнати зелепугу сотоварищі аж до самого кривого Рогу без права повертатися До Києва - хіба тільки до суду.
Імхо звісно. Може є другий шлях, але я його не бачу. хоча й розумію , що нарід на це не пійде.
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18.11.2020 16:25 Відповісти
Ну теперь все конец вам базарники,сам оманский взялся вам помочь.Не хотели один кассовый аппарат .получите два,что бы один резервный был.
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18.11.2020 15:38 Відповісти
Что там модерировать?
Фискалы уже потирают руки и распределяют планы сбора штрафов за РРО.
Ожидают в 2021 повышения надходжень со штрафов в 40 раз.
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18.11.2020 15:38 Відповісти
Кассовоаппаратный террор малого бизнеса должен был быть закончен,про планы на такие законы нужно говорить до выборов,сегодня у вас нет права их принимать.
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18.11.2020 16:55 Відповісти
Зеленський - здивований... Володимир Олександрович - просніться, підприємці на межі знищення тими законами 129 128, які ви підписали восени 2019. Підприємці вже рік намагаються пробитися до вас щоб пояснити проблему. Ми блокували офіс президента, мітингували під ВР, ви особисто на камери обіцяли зустрітися з представниками ФОП (Save ФОП), ви за рік не знайшли 30 хвилин щоб нас вислухати, а зараз коли підприємців довели до штурму ВР, ви - здивований??? Просніться - бо ще трошки і винесуть вас на смітник історії як Януковича.
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18.11.2020 17:33 Відповісти
Кму вы это говорите? Он вам ничего НЕ должен! И вообще, ему Зеленський і ОП вирішили частково взяти на себе модерацію теми з касовими апаратами для ФОП, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8332
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18.11.2020 20:30 Відповісти
Зеленський та його ОП тросто не усвідомлює проблему яку для нього створили посіпаки (Гетьманцев) великих мереж таких як Епіцентр. Одні заплатили інші протягнули закони що вбиває підприємців. Якщо не схаменеться то вибухне вся Україна. Людей довели до ручки що почали кидатися на Верховну Раду, бо вони прекрасно розуміють що касова мафія зробила їх безробітніми з 01.01.2021, та відібрала той малий бізнес що вони построїли за все своє життя. Історія нічого не вчить, Янукович теж починав з ФОПів отримав податковий майдан в 2010, а потім ...всі знають що було потім.
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18.11.2020 17:34 Відповісти
зеленский и оп(ермак- начальник зеленского) взяли.
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18.11.2020 17:45 Відповісти
Зеленський і ОП вирішили частково взяти на себе модерацію теми з касовими апаратами для ФОП, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1025
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18.11.2020 20:21 Відповісти
 
 