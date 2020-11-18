Зеленський і ОП вирішили частково взяти на себе модерацію теми з касовими апаратами для ФОП, - радник глави ОП Подоляк
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Президент України Володимир Зеленський вкрай здивований тим, що фізичні особи-підприємці не можуть отримати чіткого роз'яснення щодо обов'язкового впровадження касових апаратів, тому в Офісі Президента мають намір зайнятися модеруванням цієї ситуації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
"Парламент, на нашу думку, має знайти рішення, яке врахує інтереси і держави, і всіх платників податків, і тих підприємців, які протестують, вимагаючи відтермінування застосування норм щодо реєстраторів розрахункових операцій. Цей конфлікт явно затягнувся і явно переходить зі сфери економічного діалогу у сферу чистої спекулятивної політики", - розповів Подоляк.
За словами радника ОП, Зеленський, реагуючи на "дивну нездатність депутатів знайти оптимальне рішення протягом декількох місяців", вирішив частково взяти на себе модерацію цієї теми.
"Для цього президент хоче отримати аргументи всіх сторін і більш глибоко вивчити проблематику. Саме тому сьогодні президент екстрено вирішив провести відповідний селектор й отримати ґрунтовні коментарі від усіх зацікавлених сторін", - зазначив Подоляк.
Подоляк додав, що модерацією теми займається керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Нагадаємо, раніше Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців.
Будь ласка, зачекайте...
Модератор ОПы
Всьо, сливайте воду, ФОПы
Не анал, так жопа...
Теперь, надеюсь, и верят.
Слышь осел...а когда ты начнешь свои обязанности президента выполнять??
И пусть начнёт с квартала платить налоги и с вакара...
Vikusya***
Поки паслись корови в лузі,
а вівці лізли з полонин,
у кучерявій кукурудзі
хтось вперто нюхав кокаїн
То они единодушно топили за клована, а теперь так же дружненько митингуют на весь телевизор, шоб их ниабижали.
Я думал, ответственность...
А "модерацию" они уже давно берут, при чем, не нагибаясь...
угу. софа словацкая настучала письмом админам. ***** крашенная
пропал дом... (с)
Для начала, пара фактов, чтобы вы понимали, насколько критична ситуация и насколько высоки ставки.
Сегодня руководство Национального Банка и Минфина будет уговаривать руководство государственных банков совершить то, что в народе называют словом «включить станок» (НБУ за счет резервов заливает рефинансом госбанки, госбанки покупают у Минфина облигации,
Минфин от продажи облигаций получает деньги в бюджет, полгода протянем, а потом все - финиш). Причем все люди взрослые и как бы осознают последствия от включения станка, просто ситуация критическая. И связана это ситуация с тем что деньги от МВФ внезапно не пришли. Внезапно для Офиса Президента, конечно.
* Мы летим в пропасть.
Бюджет пуст, на едином казначейском счету денег почти нет, Минфин фактически не платит по незащищенным статьям с 6 ноября. Нужны больше 150 миллиардов, без учета налогов. То есть, государство гарантированно провалит целую кучу программ и кинет бизнес на миллиарды. Но есть проблемы с выплатами и по защищенным статьям. Для финансирования критических выплат из бюджета нужны деньги. Их неоткуда взять - или МВФ, или печатный станок со всеми его последствиями, не хочу их даже описывать.
* Почему так произошло?
Кредиты МВФ везде в мире выдают с опорой на два института: Минфин и Нацбанк. У нас подписывают меморандумы еще премьер и президент, и мы такие одни. Но основа - Минфин и Нацбанк. А в украинских условиях - только Нацбанк. Прошлый кредит был получен на переговорных скиллах команды Смолия. Потом Смолия решили потерять, а новый глава Национального Банка Кирилл Шевченко умело рассказал руководству страны, что способен на личных качествах обеспечить при помощи переговоров транш от Международного Валютного Фонда. Текущее руководство нашей страны, как вы, наверное, знаете, не шарит ни в чем и вообще у них выборы местные были, потому Шевченко их развел. И разводил достаточно долго.
Отсюда все эти заявления Минфина, что плана Б (на случай, если деньги от МВФ не поступят) нет. Плана и не было, как видим, сейчас в авральном режиме пытаются что-то придумать. Отсюда и все эти смелые заявления самого Шевченко, который обещал, что транш МВФ будет до конца года. И Шевченко потому и поехал сам на переговоры в Вашингтон, что никто не пожелал разделить с ним ответственность за его обещания. Сам обещал, сам и сделай.
Но на самом деле текущая власть, по совокупности их действий, шансы на получение транша от МВФ имела весьма небольшие. И все эти шансы по пути еще и уменьшались постоянно, что было очевидно для всех, кто хоть что-то понимает в экономике.
* Основным генератором проблем в переговорах с МВФ был сам Офис Президента.
Когда Зеленский обговаривал с руководством МВФ антиковидный фонд в 60 миллиардов гривен, он говорил про борьбу с эпидемией. И взял на себя личные обязательства, что деньги пойдут на борьбу с пандемией, а взамен попросил выдать побыстрее. МВФ пошел навстречу, поверив честному слову. Сразу после этого слово было нарушено и Офис зарыл эти деньги в асфальт. МВФ не без оснований подозревает, что расходование средств из антиковидного фонда на дороги - это коррупция. И опасный прецедент на случай выделения новой помощи. Зеленский лично договаривался, лично кинул и теперь без независимого аудита антиковидного фонда дел не будет. Аудита дорожного строительства в Офисе очень не хотят.
Аналогично не было секретом для международников и взаимодействие Офиса Президента и Тупицкого с его бандой в КСУ, в том числе и по сносу антикоррупционной реформы. Именно вместе с КСУ Ермак пытался, например, снести Сытника и уничтожить НАБУ. Также Ермак и Татаров пытались манипулировать комиссией по назначению нового главы САП.
Список на самом деле можно продолжать очень долго. От ограничения зарплат топ-менеджерам в госсекторе в попытке поставить их под контроль (и многих поставили, сегодня даже узнаем кого и как) до отказа от реформы СБУ. Как логическая развязка - КСУ, простимулированный Коломойским, неожиданно выполнил пожелания Офиса Президента в усиленном размере и снес не только Сытника, но и все электронное декларирование и приготовился сносить все остальное. То что это превысило все самые смелые ожидания Офиса Презиента и больше всего похоже на кидок на повороте, никак не отменяет того факта, что до кидка Зе, Ермак и КСУ были подельниками.
Конечно, о том, что ситуация с МВФ критическая, Офису мог бы сообщить министр финансов Марченко. Однако он настолько пустое место, что не только не информировал Офис, но даже не смог согласовать с МВФ бюджет 2021. Это вторая огромная проблема. Это первый раз с 2014 года, когда мы не согласовали бюджетные параметры с МВФ. Вопроса нет, Украина имеет право, но тогда и денег нет. С тем бюджетом, что подготовлен Марченко, нам денег не дадут и в следующем году. А бюджет у Марченко сверстан в расчете, что денег дадут и в этом и в следующем. Плюс опять же антиковидный фонд и его аудит.
* В принципе действия Марченко понятны: решить проблему с МВФ должен был глава НБУ Кирилл Шевченко. Однако Шевченко не только не решил проблемы, он сам стал проблемой.
Поездка Кирилла Шевченко в США оказалась поездкой в никуда. Поездкой ни о чем. Договорились договариваться. Даже миссия не приедет в этом году. Это значит, что не только денег МВФ не будет, но даже одолжить деньги у частных кредиторов не получится. Но иных результатов Кирилл Шевченко и не мог получить.
Потому что к МВФ приехал не только и не столько политический назначенец Зеленского. Это еще можно было бы пережить. Но МВФ знает, что к ним приехал коррупционер. В МВФ сидят не дураки и отлично знают про сговор Шевченко с Данилишиным, который прямо работает на Коломойского, лоббирует интересы офшорок Суркисов и подмахивает любые назначение и планы Шевченко. И про назначения связанного с Коломойским человека зампредом НБУ МВФ тоже знает. И про найм для поездки Кирилла Шевченко в США лоббистской конторы Tricuro LLC за черный кеш в 58 тысяч долларов мутной «Гильдией активистов». И про решалово с проблемными банками под ковром. И что Шевченко разрушает систему управления в НБУ и переподчиняет себе все ключевые функции. Подобные изменения позволяют Шевченко направить любую сумму, полученную от МВФ, в карман любому нужному владельцу банка-помойки. А потом уничтожить следы. Потому что у него нет никаких противовесов в НБУ, пока ему помогает Коломойский - он там царь, бог и сталин в одном лице.
Короче в МВФ знают, что Шевченко делает, и они не хотят договариваться с таким человеком, потому что таким нельзя давать никаких денег. Такому только дай. Потому, конечно, речи о деньгах и не шло. Но даже уговорить миссию МВФ приехать к нам не вышло.
Не приедет к нам никакая миссия в этом году.
Не помогло Кириллу Шевченко и присутствие в США Оксаны Маркаровой (она хотя бы, в отличие от Кирилла Шевченко, способна на профильную тему говорить на английском без переводчика). Не помогло Кириллу Шевченко и наличие в его делегации и зятя Джарты Александра Присяжнюка.
Прошлый транш от МВФ во многом заслуга команды Смолия в НБУ, которые провели титаническую работу в условиях кадровой чехарды в Кабмине (два премьера, три министра финансов).Но Смолия снесли и поставили человека, который пообещал, что будет более лучше.
Мальчик Кирилл, который пришел к нам под вой, что НБУ не дает кредитов и мешает развиваться украинскому бизнесу, стал одним из соавторов астрономической дыры в бюджете. Дыры, ради частичного покрытия которой, налоговую теперь спустили с цепи. И пока инспекторы рвут полудохлый из-за карантинов и идиотизма властей украинский бизнес, Кирилл катается в США не пойми зачем и не пойми с каким результатом. Пока медицина не профинансирована на 51 миллиард гривен, нам рассказывают, что надо просто верить и миссия приедет. Прилетит блд на голубом вертолете и бесплатно покажет ковид.
Теперь бизнес, судя по всему, порадуют еще и последствиями от включения печатного станка на 100-150 миллиардов гривен (если на этой сумме остановятся) - инфляция, курсовые колебания, рост цен. А помощи бизнесу не будет, можете не ждать. Только налоговая придет.
Но самая большая проблема в том, что включение станка не решает проблем. Оно их создает. Просто потом и намного больше.
Проблемы решает оздоровление экономики. Для этого оздоровления нам будет нужна подушка финансовая. Нужны будут гарантии. Нужны будут займы для стабилизации.
Нам ПРИДЕТСЯ ИДТИ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С МВФ.
Больше взять деньги негде, на рынке без МВФ не займем под какой-то вменяемый процент. Еще можно взять у Кремля, но после этого надо сразу бежать в Ростов.
Так что выбор один - МВФ.
Причем придется бежать к МВФ, скорее всего, в авральном режиме падающей в пучину эпидемии воюющей страны. Прямо вот бегом придется бежать.
А у нас в Минфине пустое место, а во главе НБУ вор.
Один забыл бюджет с кредиторами согласовать (а в этом бюджете предполагались займы от тех самых кредиторов). Другой не интересуется ничем, кроме построения из банковского регулятора советского командно-административного монстра с целью централизовано попилить. В лучших традициях Федоровича. Для чего заручается помощью людей, находящихся под расследованием ФБР.
Отличный дрим-тим для кризисной ситуации.
Прежде чем начать оздоровление экономики, нам предстоит оздоровить НБУ и Минфин. Без нормально работающих макрофинансовых институций никаких шансов у нас нет.
Но это все мечты. Я лично не верю, что Зеленский проснется и начнет что-то делать. И не верю, что они поймут, в чем проблема, и начнут что-то менять.
Но тогда менять будут уже совсем другие люди.
А.Швец
Під час двох минулорічних виборчих кампаній, я місяцями бігав, переконував, вмовляв сотнями дописів та ефірів людей не віддавати владу відвертим брехунам та популістам - і був шокований кількістю зокрема підприємців, які повелися на обіцянки, антидержавну пропаганду та були готові обміняти гідність на більшовицькі гасла.
...сьогодні ФОПи штурмують ВР, бо їх оббирають до нитки, а ще - збільшуються тарифи на комуналку, зрізаються соціальні витрати та субсидії - це наслідок припинення співпраці з МВФ, як і обіцяв Голобородько.
Так проявляється давня істина: слідом за гідністю, завжди забирають хліб.
Краще б її було засвоїти на прикладі попередніх поколінь пренаївних чубатих голів, але наше чомусь вирішило випробувати на собі, хоча йому криком кричали не робити цього.
Побачимо, які буде зроблено висновки.
В.Прозапас
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ФОПи протестують? Це ті, що в 19-му хотіли жерти, ржати и срати? А що так швидко?
Дайте Бубочці ще 1000 днів!
О.Браніцький
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А ведь говорили... Криком кричали... «Кинут вас, как терпил вокзальных. Рождённый кривляться, войну прогулявший, ноги об Украину вытиравший не единожды, никогда не станет президентом! Клоун он! По жизни и по духу! И таких же клоунов приведёт во власть!»...
Но кто тогда слушал? Кто тогда слышал? Апеллировали двумя фразами: «Абы не Порошенко!», и конечно же «Потому что ФОПы!»...
Наелись клоунады? Как вкус? Горчички добавить? А может, соли с перчиком?
Интересно получается нынче.
Тот, "плохой Порошенко" и другие депутаты фракции «ЄС», спокойно выходят к митингующим, пытаются протянуть альтернативный законопроект не уничтожающий мелкий бизнес. Это понятно. Хотя не совсем...
Но где же эти верховные клоуны, адепты секты «Потому что ФОПы»?
Чего спрятались? Вы же так гордо назвали себя аж СЛУГАМИ народа. Так выйдите к народу!
Или люди для вас исключительно электорат, у которого такие большие уши, что сколько лапши не вешай, место всё равно останется...
Нет! Я никого не виню за ваш выбор полтора года назад. У каждого есть право на выбор.
Но и ответственность должна быть!!!
Проблема в другом... Вы не слышали тогда, не хотите слышать и сейчас. Или всё таки доходит постепенно? Через «й*б вашу мать», через карман - начинаете прозревать. Это хорошо... Поздновато конечно, но хоть так, чем вообще никак.
А.Петров
Бо єдиний віхід - це на копняках прогнати зелепугу сотоварищі аж до самого кривого Рогу без права повертатися До Києва - хіба тільки до суду.
Імхо звісно. Може є другий шлях, але я його не бачу. хоча й розумію , що нарід на це не пійде.
Фискалы уже потирают руки и распределяют планы сбора штрафов за РРО.
Ожидают в 2021 повышения надходжень со штрафов в 40 раз.