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Новини Політика України
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Україна має намір підписати з Індонезією угоду про взаємне скасування візових вимог

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна має намір підписати з Індонезією угоду про взаємне скасування візових вимог

Кабінет Міністрів схвалив проєкт угоди з урядом Республіки Індонезія про взаємне скасування візових вимог.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Проєкт угоди передбачає можливість здійснення громадянами країн сторін безвізових подорожей терміном до 30 днів протягом кожного візиту громадян України в Індонезію і терміном до 30 днів протягом 60 днів для поїздок громадян Індонезії в Україні.

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Автор: Анастасія Потіха
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Нам ещё этих товарищей не хватает . Украина намерена подписать с Индонезией соглашение о взаимной отмене визовых требований - Цензор.НЕТ 8959
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18.11.2020 14:28 Відповісти
Украина намерена подписать с Индонезией соглашение о взаимной отмене визовых требований - Цензор.НЕТ 4426
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18.11.2020 14:35 Відповісти
а з вєнєсцуелою?
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18.11.2020 14:29 Відповісти
тьху, пля.. Як "актуально" ..
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18.11.2020 14:33 Відповісти
О, трохи свіжих арабів підвалить
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18.11.2020 14:35 Відповісти
Украина намерена подписать с Индонезией соглашение о взаимной отмене визовых требований - Цензор.НЕТ 1001Ураааааа!!! Все летим отдыхать в Индонезию!!!
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18.11.2020 14:51 Відповісти
Больше стран хороших и малых...папуа, фиджи, галапагосы
и прочая, прочая, прочая...
ЦЕ дійсно перемога!
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18.11.2020 14:59 Відповісти
ну все,теперь все украинцы рванутся на Бали )
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18.11.2020 15:13 Відповісти
У нас давно для украинцев безвизовый в Индонезию был на Бали в 2017 штамп и все это теперь для их индонезийцев кто приезжает в Украину сделали безвиз а был несеметричный
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18.11.2020 15:34 Відповісти
зараз головне з ЄС не втратити,що цілком реально.
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18.11.2020 17:14 Відповісти
 
 