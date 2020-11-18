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Україна має намір підписати з Індонезією угоду про взаємне скасування візових вимог
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Кабінет Міністрів схвалив проєкт угоди з урядом Республіки Індонезія про взаємне скасування візових вимог.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Проєкт угоди передбачає можливість здійснення громадянами країн сторін безвізових подорожей терміном до 30 днів протягом кожного візиту громадян України в Індонезію і терміном до 30 днів протягом 60 днів для поїздок громадян Індонезії в Україні.
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