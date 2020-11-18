УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15401 відвідувач онлайн
Новини ПодіїФоторепортаж
9 899 7
рекет (93) СБУ (10007) Харківщина (4256)

СБУ на Харківщині знешкодила банду, яка тероризувала місцевих жителів. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Харківській області співробітники СБУ спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Дергачівської місцевої прокуратури викрили та припинили діяльність угруповання, що вимагало гроші у місцевих жителів.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає Цензор.НЕТ.

"Зловмисники давали громадянам гроші в борг, але після повернення суми починали вимагати відсотки, нібито накопичені протягом користування грошима. Розмір "відсотків" перевищував суму кредиту в кілька разів. У разі несплати, вони залучали місцевих кримінальників для фізичного і психологічного тиску на жертв і членів їхніх сімей. Вони, зокрема, погрожували вбивством, побиттям, викраденням людей", - написав він.

За його словами, правоохоронці, зокрема, задокументували, що учасники групи вимагали від жительки Харківської області майже 750 тис. грн, погрожуючи в разі невиплати грошей фізичною розправою їй та її матері.

СБУ на Харківщині знешкодила банду, яка тероризувала місцевих жителів 01
СБУ на Харківщині знешкодила банду, яка тероризувала місцевих жителів 02
СБУ на Харківщині знешкодила банду, яка тероризувала місцевих жителів 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викритого контррозвідкою СБУ ватажка "підрозділу ЛНР" засуджено до 15 років ув'язнення. ФОТО

Правоохоронці затримали організатора групи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання частини "боргу" в розмірі 6 тис. дол.

Вирішується питання про повідомлення затриманому та іншим учасникам групи про підозру у вчиненні злочину.

СБУ на Харківщині знешкодила банду, яка тероризувала місцевих жителів 04

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
халява така солодка як халва...
показати весь коментар
18.11.2020 14:31 Відповісти
Джигиты,не?
показати весь коментар
18.11.2020 14:37 Відповісти
Офуенному министру Авакову приходится отвлекаться на всякие мелочи от поимки плавающих в парковых реках и озерах нарушителей карантина.
Доколе!
показати весь коментар
18.11.2020 14:37 Відповісти
Местные правохранители о том что творится в районе конечно же ничего не знали.
показати весь коментар
18.11.2020 15:20 Відповісти
Мусора крышевали этот бизнес.Зуб даю.
показати весь коментар
18.11.2020 15:21 Відповісти
Все це,звісно,дуже добре,тільки от чому цим займається СБУ,а не паліція? Агов,паліція,ви де?
показати весь коментар
18.11.2020 15:31 Відповісти
А бравшие в долг хоть читали, что подписывали? Если подписались под такими процентами, то получали по заслугам. За очередью таких заемщиков ростовщикам не требуется улучшать условия, адекватные люди не могут взять в долг.
показати весь коментар
18.11.2020 17:59 Відповісти
 
 