СБУ на Харківщині знешкодила банду, яка тероризувала місцевих жителів. ФОТОрепортаж

У Харківській області співробітники СБУ спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Дергачівської місцевої прокуратури викрили та припинили діяльність угруповання, що вимагало гроші у місцевих жителів.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає Цензор.НЕТ.

"Зловмисники давали громадянам гроші в борг, але після повернення суми починали вимагати відсотки, нібито накопичені протягом користування грошима. Розмір "відсотків" перевищував суму кредиту в кілька разів. У разі несплати, вони залучали місцевих кримінальників для фізичного і психологічного тиску на жертв і членів їхніх сімей. Вони, зокрема, погрожували вбивством, побиттям, викраденням людей", - написав він.

За його словами, правоохоронці, зокрема, задокументували, що учасники групи вимагали від жительки Харківської області майже 750 тис. грн, погрожуючи в разі невиплати грошей фізичною розправою їй та її матері.







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Правоохоронці затримали організатора групи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання частини "боргу" в розмірі 6 тис. дол.

Вирішується питання про повідомлення затриманому та іншим учасникам групи про підозру у вчиненні злочину.