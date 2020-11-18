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Новини Політика України
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ВР (11722) референдум (590)

Профільний комітет Ради схвалив до розгляду в другому читанні законопроєкт Зеленського про референдум

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Профільний комітет Ради схвалив до розгляду в другому читанні законопроєкт Зеленського про референдум

Комітет з питань організації державної влади в середу підтримав проєкт закону про народовладдя шляхом всеукраїнського референдуму і рекомендував парламенту ухвалити його в другому читанні.

Під час голосування за президентський законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум №3612 у 2-му читанні і в цілому 18 членів комітету проголосували "за", 3 - утрималися, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Законопроєкт передбачає 4 основні складові предмета, що може бути винесено на референдум: внесення змін до Конституції, зокрема щодо виборів і референдуму; питання загальнодержавного значення; питання зміни території України; питання втрати чинності законів чи їхніх положень.

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Також робоча група передбачила "4 запобіжники" щодо махінацій у питаннях зміни території України: не можна винести на референдум питання, які суперечать Конституції та нормам міжнародного права; питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету чи територіальної цілісності України, створення загроз національній безпеці, розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі.

Також не можна винести на референдум питання податків, бюджету та амністії; питання, які віднесені до компетенції органів правопорядку (призначення винних, винесення вироків).

18 червня 2020 року Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про всеукраїнський референдум із необхідністю його доопрацювання до другого читання.

Автор: Наталя Джума
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Профильный Провальный комитет Рады одобрил к рассмотрению во втором чтении законопроект Зеленского о референдуме.
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18.11.2020 14:31 Відповісти
Его законопроекты уже никому не интересны, пусть изучает слова песни;Левый, левый, левый берег Дона!
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18.11.2020 14:32 Відповісти
В средние века по Дону проходила граница Европы и Азии-за Доном была Азия.В принципе она там и до сих пор.
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18.11.2020 14:48 Відповісти
украинская съемочная группа с актрисой Елизаветой Василенко находится в Москве уже больше недели. я призываю людей повлиять на эту ситуцию. они будут нам фильмом промывать мозги потом что россия нам друг. Я поставил в известность Зеленского и администрацию президента, они не реагируют, возможно они и лоббируют этот проект. Мессия.
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18.11.2020 14:41 Відповісти
Готовимся к очередному кидалову..
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18.11.2020 14:46 Відповісти
Безусловно. Самые большие кидалова в Украине в 21 веке происходили как раз через имитацию "референдумов".
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18.11.2020 15:30 Відповісти
А питання про заборону Блазням йти в політику може бути поставлене?А про заборону пропідорашенським балотуватись в Раду?А запретить на телеканалах виступать тем,кто не знает украинской мовы можно будет вынести на референдум?
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18.11.2020 14:46 Відповісти
Украину убирают с карты мира. Принятие этого закона означает "всё". Смешной оказался клоун.
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18.11.2020 14:49 Відповісти
Схоже на те. Референдумом в країні 73% ідіотів можна досягнути всього.
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18.11.2020 15:32 Відповісти
 
 