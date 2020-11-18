Профільний комітет Ради схвалив до розгляду в другому читанні законопроєкт Зеленського про референдум

Комітет з питань організації державної влади в середу підтримав проєкт закону про народовладдя шляхом всеукраїнського референдуму і рекомендував парламенту ухвалити його в другому читанні.

Під час голосування за президентський законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум №3612 у 2-му читанні і в цілому 18 членів комітету проголосували "за", 3 - утрималися, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Законопроєкт передбачає 4 основні складові предмета, що може бути винесено на референдум: внесення змін до Конституції, зокрема щодо виборів і референдуму; питання загальнодержавного значення; питання зміни території України; питання втрати чинності законів чи їхніх положень.

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Також робоча група передбачила "4 запобіжники" щодо махінацій у питаннях зміни території України: не можна винести на референдум питання, які суперечать Конституції та нормам міжнародного права; питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету чи територіальної цілісності України, створення загроз національній безпеці, розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі.

Також не можна винести на референдум питання податків, бюджету та амністії; питання, які віднесені до компетенції органів правопорядку (призначення винних, винесення вироків).

18 червня 2020 року Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про всеукраїнський референдум із необхідністю його доопрацювання до другого читання.