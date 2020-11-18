УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15319 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка Коронавірус і карантин
3 554 56
карантин (16095) Уманський (64) COVID-19 (18064) коронавірус (16711) Велике будівництво (718)

Уманський: У ковідному фонді залишилося 26 млрд, які потрібно негайно направити на медицину. Інакше - апокаліпсис

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Уманський: У ковідному фонді залишилося 26 млрд, які потрібно негайно направити на медицину. Інакше - апокаліпсис

У коронавірусному фонді залишилося 26 мільярдів гривень, які мають бути спрямовані на боротьбу з вірусом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив під час пресконференції Радник глави Офісу Президента Ігор Уманський, який подав нещодавно заяву про відставку.

"Ще є час уникнути економічного, як наслідок, соціального і, як наслідок, політичного апокаліпсису. Цей час ще є, є 26 млрд грн невикористаних коштів ковідного фонду, і їх потрібно негайно направити на фінансування медичної інфраструктури, забезпечення зарплати працівникам, відповідних засобів захисту, обладнання, тестів", - сказав він.

За словами Уманського, за 10 місяців з Фонду боротьби з коронавірусом вже витрачено 40 млрд грн, переважно не на заходи боротьби з COVID-19, а на інші пріоритети, визначені урядом.

"Медичну інфраструктуру не створено, підготовка до другої хвилі поки провалюється. За цей же період на 95 млрд грн не профінансовані видатки загального фонду держбюджету, в тому числі майже на 35 млрд видатки захищені", - повідомив Уманський.

Він зазначив, що дохідна частина бюджету після секвестру видається такою, що може бути виконана до кінця цього року, однак 300 млрд грн планових витрат, які мають бути забезпечені відповідними запозиченнями, під загрозою.

За словами Уманського, вдалося залучити тільки трохи більш як 100 млрд грн, і до кінця року щонайменше 100 млрд грн державних витрат опиняться під загрозою, насамперед це стосується ризиків соціальної групи.

Читайте також: Ексрадник Єрмака Уманський заявив про привласнення мільярдів із "коронавірусного фонду": Країна наближається до економічного армагеддону

"Звичайно, є велика спокуса включити друкарський верстат і перенести цей колапс, який може очікувати бюджетну систему, на невеликий термін. Але цей підхід занадто небезпечний втратою тієї макроекономічної стабільності, якої вдалося досягти, з одного боку. З іншого боку - під загрозою буде курсова стабільність, інфляційні процеси та, як наслідок, вся фінансово-економічна система України", - наголосив радник глави ОП.

Уманський також висловив думку, що бюджет наступного року, "бюджет побажань", має бути переглянутий і в ньому мають бути закладені точки зростання і відповідні пріоритети, спрямовані на економічне зростання.

За його словами, бюджет наступного року на 66% являє собою борги, і в таких умовах обслуговування боргу – 160 млрд грн – майже найбільша стаття витрат бюджету. Тому, на думку Уманського, в цих умовах уряд має піти на реструктуризацію держборгу і відтермінування як виплат за основною сумою, так і з обслуговування.

Також читайте: Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити

"Це невеликий перелік дієвих заходів, які зараз можна ще зробити, час ще є. Саме тому я написав заяву, щоб публічно про це говорити, оскільки, маючи статус радника, це некоректно і неетично", - підкреслив радник глави ОП.

Раніше ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив владу в розтраті грошей з "коронавірусного фонду". За його інформацією, з початку "Великого будівництва" змінили вимоги до тендерної документації так, щоб за "збігом обставин" їм відповідали лише 6 компаній. Вони, за словами Уманського, часто віддають роботи з будівництва субпідрядникам "з дисконтом 30-40%".

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Уже апокалипсис. Когда отец отдает свои 15 минут кислорода сыну и умирает -- как это еще назвать. Было полгода на подготовку, а зеленые уроды закатали деньги в асфальт и попилили по карманам.
показати весь коментар
18.11.2020 14:53
+10
офигеть, больше половины уже растащили, а ниче не закуплено
показати весь коментар
18.11.2020 14:53
+10
Почему ничего? Для себя родимых они уже все закупили. И не стеснялись. Слуги, заходившие в Раду нищими и босыми, превратились за год в клуб "элитных" миллионеров.
показати весь коментар
18.11.2020 15:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На жаль, в COVID-ному фонді вже нічого не залишилось... Уманский: В ковидном фонде осталось 26 млрд, которые нужно немедленно направить на медицину. Иначе - апокалипсис - Цензор.НЕТ 3037
показати весь коментар
18.11.2020 14:52 Відповісти
офигеть, больше половины уже растащили, а ниче не закуплено
показати весь коментар
18.11.2020 14:53 Відповісти
Почему ничего? Для себя родимых они уже все закупили. И не стеснялись. Слуги, заходившие в Раду нищими и босыми, превратились за год в клуб "элитных" миллионеров.
показати весь коментар
18.11.2020 15:05 Відповісти
Не успеваю оценить судьбоносные заявления . Уманский: В ковидном фонде осталось 26 млрд, которые нужно немедленно направить на медицину. Иначе - апокалипсис - Цензор.НЕТ 7870
показати весь коментар
18.11.2020 14:53 Відповісти
Не переживайте. Это те заявления, которые ничего не меняют в жизни нашего общества. Уманский: В ковидном фонде осталось 26 млрд, которые нужно немедленно направить на медицину. Иначе - апокалипсис - Цензор.НЕТ 1154
показати весь коментар
18.11.2020 15:02 Відповісти
Я переживал весной прошлого года . Переживал -переживал и пережил . Уманский: В ковидном фонде осталось 26 млрд, которые нужно немедленно направить на медицину. Иначе - апокалипсис - Цензор.НЕТ 619 Сейчас только не доброе отношение к слабым умом .
показати весь коментар
18.11.2020 15:08 Відповісти
Уже апокалипсис. Когда отец отдает свои 15 минут кислорода сыну и умирает -- как это еще назвать. Было полгода на подготовку, а зеленые уроды закатали деньги в асфальт и попилили по карманам.
показати весь коментар
18.11.2020 14:53 Відповісти
Наивный, надеется, что там еще что-то осталось.
показати весь коментар
18.11.2020 14:55 Відповісти
А як же дороги?

Бєня, Юзік і тесть не зрозуміють.
показати весь коментар
18.11.2020 14:55 Відповісти
Погоди. Ещё дорожку к зелёному сортиру не заасфальтировали
показати весь коментар
18.11.2020 14:56 Відповісти
Она разве была не первым объектом "великого будівництва" ? Уманский: В ковидном фонде осталось 26 млрд, которые нужно немедленно направить на медицину. Иначе - апокалипсис - Цензор.НЕТ 3605
показати весь коментар
18.11.2020 15:00 Відповісти
Ну, что вы, пости 1 миллиард долларов ни Беня ни Зеля мимо своего кармана не пропустят. Эти барыги на крови и смерти заботятся только о себе. Да и не должен он, Зеля, ни чего. Ни кому. Кроме мамы Риммы и папы Саши.
показати весь коментар
18.11.2020 14:58 Відповісти
Звонок директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой непосредственно Зеленскому - это реакция на письменное обращение Зеленского переданное главой НБУ Шевченко во время визита в МВФ. Письмо содержало предложения украинской стороны о пересмотре программы кредитования МВФ закрепленных в разделе D. "Structural Policies Anticorruption and rule of law" Меморандума МВФ-Украина, касающихся системы электронного декларирования.
Ответом МВФ было "нет".
Вопрос кредитования может рассматриваться только после полного восстановления полного и безопасного электронного доступ к базе данных НАПК по декларациям об имуществе всех лиц для НАБУ и восстановления законодательных оснований его функционирования.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
показати весь коментар
18.11.2020 14:59 Відповісти
Для избежания апокалипсиса действительно нужно направить. Только не деньги а всю зеленую власть. и не на медицину а нахер. а так все верно
показати весь коментар
18.11.2020 15:00 Відповісти
Уманский: В ковидном фонде осталось 26 млрд, которые нужно немедленно направить на медицину. Иначе - апокалипсис - Цензор.НЕТ 1657
показати весь коментар
18.11.2020 15:03 Відповісти
Хватит уже пугать. У ковид больше спикеров , чем врачей . Все уже отметились с этим фондом. В этом фонде есть деньги. Уже сто раз говорили, что этот фонд назван ковидным условно. Это экстренный фонд. Будут нужны деньги, их могут перенаправить с других направлений. Это нормально. Конечно, была бы сейчас другая влада, то все бы про.. , остались бы и без дорог и с ковид. Лекарства есть, места в больницах тоже. Нужно всем успокоиться и пытаться, как минимум, не заразиться самому, принесу тем самым пользу государству .
показати весь коментар
18.11.2020 15:03 Відповісти
На лечение больных с коронавирусом не хватает 5,6 миллиарда, - Служба здоровья

Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) не хватает около 5,6 млрд грн на оплату медучреждениям, которые имеют договоры на лечение пациентов с COVID-19 в стационаре.
Об этом сообщил и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, передает Интерфакс-Украина.
"Хочу доложить народным депутатам, что по состоянию на сегодняшний день НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для обеспечения финансирования медучреждениям, которые оказывают медпомощь пациентам с COVID-19 до конца этого года", - сказал Виленский, Источник: https://biz.censor.net/n3231376
показати весь коментар
18.11.2020 15:08 Відповісти
Ок конечно, всем все не хватает. Сделаем зарплаты по 10 000 долларов, пенсии по пять тысяч долларов, построимся новые больницы, дороги, мосты , надвязки. Будем всех лечить бесплатно, учить детей английскому в Лондоне. Ещё землю- крестьянам, фабрики- рабочим.
Что вы хотите все это и при этом даже не понимаете, что страну нашу грабили 30 лет. Где все это взять?
показати весь коментар
18.11.2020 15:20 Відповісти
Если деньги в фонде вроде как есть, а больным не хватает на самое необходимое -- на кислород и лекарства, то кто так ворует не по детски. Где тогда деньги, Зен?
показати весь коментар
18.11.2020 15:33 Відповісти
Что вы гоните? Когда такое было а пост совок, чтобы государство оплачивало лечение вместе с лекарствами? Бесплатное лечение- включало с себя исключительно врачебную помощь, и то все знаем, какая она была условно бесплатная. Сейчас государство оплачивает больным полностью лечение. Это огромные деньги. И это не ОАЭ, а Украина. Так что хватит уже ныть и нагнетать.
показати весь коментар
18.11.2020 15:42 Відповісти
Вранье. У меня была операция в 2018 году. Из своего кармана я только оплатил замену обычного стандартного наркоза на современный немецкий "сон". И по всем заявлениям зеленой пошести лечение ковида должно быть для пациентов бесплатным. Так кто так ворует сейчас деньги? Кто барыга на крови людей?
показати весь коментар
18.11.2020 15:48 Відповісти
Фантазёр обыкновенный
показати весь коментар
18.11.2020 15:51 Відповісти
Хамло соевое, слова выбирай, когда с людьми разговариваешь.
показати весь коментар
18.11.2020 16:00 Відповісти
Как аукнулось, так и откликнулось. Что по сути скажешь?
показати весь коментар
18.11.2020 16:11 Відповісти
И насчет грабить. Грабят сейчас.

Уманский: В ковидном фонде осталось 26 млрд, которые нужно немедленно направить на медицину. Иначе - апокалипсис - Цензор.НЕТ 6090
показати весь коментар
18.11.2020 15:35 Відповісти
В ковідному фонді Уманський: У ковідному фонді залишилося 26 млрд, які потрібно негайно направити на медицину. Інакше - апокаліпсис - Цензор.НЕТ 9296 .. Гроші там є , а от кисню і апаратів ШД в лікарнях не вистачає . То треба на це гроші виділяти ,чи ні ? Чи дороги важливіше?
показати весь коментар
18.11.2020 15:39 Відповісти
По состоянию на 01.11.2020 г. устройствами стационарной кислородной оксигенации оборудовано 3216 койко-мест коечного фонда отведенного по размещение больных COVID-19. Обеспеченность кислородом составляет 86% суточной потребности.
показати весь коментар
18.11.2020 15:10 Відповісти
Танюха, ты похожа сразу на всех женщин из СН - просто грудью кидаешься на защиту Зю и его коМанды, несмотря на то, что по всем параметрам страна уже в анусе, но ещё этого не осознали 73% нарида.
показати весь коментар
18.11.2020 15:14 Відповісти
Если ты, как говоришь, в анусе, то не надо туда приписывать и зазывать всех остальных. Весь мир испытывает самые тяжелые испытания, самые передовые экономики не справляются. У нас есть свет в домах, газ, все получают выплаты, армия нас охраняет на кордонах, убивают наших воинов меньше, гривна просела, но не по стописят. Поэтому не дождётесь. Маску надень и не плюйся ядом.
показати весь коментар
18.11.2020 15:25 Відповісти
Страна зашла в анус аккурат в ноябре-декабре 2019 года. Не подскажешь, случайно, какой катаклизм случился накануне этого с развивающейся страной ? Могу подсказать

Уманський: У ковідному фонді залишилося 26 млрд, які потрібно негайно направити на медицину. Інакше - апокаліпсис - Цензор.НЕТ 6726
показати весь коментар
18.11.2020 15:43 Відповісти
Сам начертил? Или взял где в известном месте?
показати весь коментар
18.11.2020 15:49 Відповісти
У упоротой зрение отобрало? Сходи в госстат -- поправят. Так а по сути есть что сказать или будешь только фекалии метать? Кто загнал страну в анус в 4 квартале 2019 года?
показати весь коментар
18.11.2020 15:52 Відповісти
У тебя ограниченный запас слов. Надоел ты мне со своими тремя извилинами.
показати весь коментар
18.11.2020 16:02 Відповісти
Ага, по существу абсолютная тишина. Слив упоротой зебилки засчитан. Мечи дерьмо дальше. Смачного.
показати весь коментар
18.11.2020 16:09 Відповісти
є такі люди, як ця Тетяна, які ніколи не можуть визнати жодної своєї помилки. З різних, суто суб,єктивних причин. Одні "з принципу", інші не можуть визнати свої помилки, щоб не потрапити у більш гіршу психологічну яму через крах своїх життєвих поглядів, переконань тощо. Тож нічого ви їм не доведете.
показати весь коментар
18.11.2020 16:42 Відповісти
Саме так. Але ж неможливо спокійно читати те, що вона пише. Жах якийсь. На чорне - каже біле.
показати весь коментар
18.11.2020 16:48 Відповісти
Недофинансирование медицинских учреждений по состоянию на 01.11.2020 г. по расходам на стационарное лечение больных составляют 7.811 млрд. гривен (из них 5,577 млрд. - лечение больных COVID-19), недофинансирование заработной платы на 611.22 млн. гривен.
показати весь коментар
18.11.2020 15:15 Відповісти
Уманский: В ковидном фонде осталось 26 млрд, которые нужно немедленно направить на медицину. Иначе - апокалипсис - Цензор.НЕТ 3435 "Это экстренный фонд". Не думал, что "великий распил бабла" входит в экстренную плоскость.
показати весь коментар
18.11.2020 15:17 Відповісти
Дороги строят. Сколько мы можем ездить по ямам. Все страны уже решили этот вопрос.
показати весь коментар
18.11.2020 15:29 Відповісти
Дороги начали строить при Хунте. Вава же продолжил начатое, но деньги взял из Ковидного фонда.
показати весь коментар
19.11.2020 13:15 Відповісти
нє шановний, хрін з тими лохами- телевізор ще нам їх зробить. зато дороги які красіві Уманский: В ковидном фонде осталось 26 млрд, которые нужно немедленно направить на медицину. Иначе - апокалипсис - Цензор.НЕТ 4195
показати весь коментар
18.11.2020 15:06 Відповісти
Та де ж ті дороги? Хоч би показували їх по телевізору! Але немає ще тих доріг!!!
показати весь коментар
18.11.2020 15:12 Відповісти
траса нові петрівці сухолуччя- поїдьте, погляньте. ляля, і робить наближена до Зе онур
показати весь коментар
19.11.2020 10:16 Відповісти
шо там с дорогами? еще 20 миллиардов выделяют на них?...
показати весь коментар
18.11.2020 15:10 Відповісти
А те що хворі вмирають в шпиталях через відсутність кисню це ще не апокаліпсис???
показати весь коментар
18.11.2020 15:14 Відповісти
а с чего ты взял что им до людей есть какоето дело? ани дароги строят, шоб олигархам удобнее с Европой торговлю вести было. и, чем больше пенсов и больных помрет, тем меньше потом им пенсии и пособия платить. деньги, ани им самим нужны...
показати весь коментар
18.11.2020 15:37 Відповісти
За деньги на 1 км дроги, которые они выделяют, можно обеспечить всех больных кислородом!!! Только за 1 км!
показати весь коментар
18.11.2020 16:50 Відповісти
отоЖ!!!
показати весь коментар
18.11.2020 17:03 Відповісти
дебил ума каую-то фигню городит, тута шляхи не все побудовани, а он предлагает заместо шляхов гроши на лечение громадян потратить, не государственный хлопец, таких в шею надо гнать с телевидения
показати весь коментар
18.11.2020 15:25 Відповісти
Уманський свій сьогоднішній брифінг ще не закінчив. Буде відповідати на запитання Валерія Калниша о 22:00 на Прямому телеканалі.
показати весь коментар
18.11.2020 17:32 Відповісти
Один вар'ят по телефону рапортував заокеанському хазяїну, що підняв тарифи для населення не на 75%, а на 100%. Інший вар'ят скоротить населення не до 15 млн., а до 5...
Боже, коли вже наша земля збідніє на вар'ятів?..
показати весь коментар
18.11.2020 17:55 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
показати весь коментар
18.11.2020 18:46 Відповісти
 
 