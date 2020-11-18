Уманський: У ковідному фонді залишилося 26 млрд, які потрібно негайно направити на медицину. Інакше - апокаліпсис

У коронавірусному фонді залишилося 26 мільярдів гривень, які мають бути спрямовані на боротьбу з вірусом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив під час пресконференції Радник глави Офісу Президента Ігор Уманський, який подав нещодавно заяву про відставку.

"Ще є час уникнути економічного, як наслідок, соціального і, як наслідок, політичного апокаліпсису. Цей час ще є, є 26 млрд грн невикористаних коштів ковідного фонду, і їх потрібно негайно направити на фінансування медичної інфраструктури, забезпечення зарплати працівникам, відповідних засобів захисту, обладнання, тестів", - сказав він.

За словами Уманського, за 10 місяців з Фонду боротьби з коронавірусом вже витрачено 40 млрд грн, переважно не на заходи боротьби з COVID-19, а на інші пріоритети, визначені урядом.

"Медичну інфраструктуру не створено, підготовка до другої хвилі поки провалюється. За цей же період на 95 млрд грн не профінансовані видатки загального фонду держбюджету, в тому числі майже на 35 млрд видатки захищені", - повідомив Уманський.

Він зазначив, що дохідна частина бюджету після секвестру видається такою, що може бути виконана до кінця цього року, однак 300 млрд грн планових витрат, які мають бути забезпечені відповідними запозиченнями, під загрозою.

За словами Уманського, вдалося залучити тільки трохи більш як 100 млрд грн, і до кінця року щонайменше 100 млрд грн державних витрат опиняться під загрозою, насамперед це стосується ризиків соціальної групи.

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"Звичайно, є велика спокуса включити друкарський верстат і перенести цей колапс, який може очікувати бюджетну систему, на невеликий термін. Але цей підхід занадто небезпечний втратою тієї макроекономічної стабільності, якої вдалося досягти, з одного боку. З іншого боку - під загрозою буде курсова стабільність, інфляційні процеси та, як наслідок, вся фінансово-економічна система України", - наголосив радник глави ОП.

Уманський також висловив думку, що бюджет наступного року, "бюджет побажань", має бути переглянутий і в ньому мають бути закладені точки зростання і відповідні пріоритети, спрямовані на економічне зростання.

За його словами, бюджет наступного року на 66% являє собою борги, і в таких умовах обслуговування боргу – 160 млрд грн – майже найбільша стаття витрат бюджету. Тому, на думку Уманського, в цих умовах уряд має піти на реструктуризацію держборгу і відтермінування як виплат за основною сумою, так і з обслуговування.

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"Це невеликий перелік дієвих заходів, які зараз можна ще зробити, час ще є. Саме тому я написав заяву, щоб публічно про це говорити, оскільки, маючи статус радника, це некоректно і неетично", - підкреслив радник глави ОП.

Раніше ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив владу в розтраті грошей з "коронавірусного фонду". За його інформацією, з початку "Великого будівництва" змінили вимоги до тендерної документації так, щоб за "збігом обставин" їм відповідали лише 6 компаній. Вони, за словами Уманського, часто віддають роботи з будівництва субпідрядникам "з дисконтом 30-40%".