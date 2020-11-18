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скорочення (72) держслужбовці (227) Слуга народу (2544) Корнієнко (649)

Щоб збільшувати фонд оплати праці на держслужбі, доведеться скорочувати працівників. Іншого шляху немає, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Щоб збільшувати фонд оплати праці на держслужбі, доведеться скорочувати працівників. Іншого шляху немає, -

Перший заступник глави фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко заявив, що для того, щоб збільшувати фонд оплати праці на державній службі, доведеться скорочувати кількість державних службовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти".

За його словами, такі скорочення потрібно робити правильно, з пошуком альтернативних можливостей для робітників.

"Ми розуміємо, що немає іншого шляху. Можливо, це не дуже популярна зараз ідея, але щоб збільшувати фонд оплати праці, рано чи пізно доведеться скорочувати державних службовців", – сказав Корнієнко.

Також читайте: До кінця року Рада має відновити конкурси на держслужбу: за час карантину за спрощеною процедурою призначено понад 10 тис. чиновників, - "слуга народу" Корнієнко

Окрім того він зазначив, що у законопроєкті №3651 зі створення районних державних адміністрацій була закладена правка, яка дозволяє звільненим службовцям районних адміністрацій, за їхньої реорганізації, без конкурсу працевлаштовуватися в органи місцевого самоврядування на такі ж посади, маючи таку ж кваліфікацію.

Також Корнієнко повідомив, що там буде звільнено приблизно 12-13 тис. службовців і майже 60% можуть відразу ж перейти на роботу в органи місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час Соціального форуму Ради ООН з прав людини повідомила, що понад чверть всього населення України перебуває за межею бідності.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Чтобы увеличивать фонд оплаты труда на госслужбе, придется сокращать работников. Другого пути нет, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2074
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18.11.2020 15:12
+3
Давно пора. Начните с министров и руководителей центральных органов власти. А там и рядовые сотрудники подтянутся
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18.11.2020 15:28
+2
учителя, врачи и прочие бюджетники - я вас поздравляю от всей души. "епоха зубожіння" кончилась. началась новый интересная эпоха
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18.11.2020 15:09
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Что там с рейтингом ? Чтобы увеличивать фонд оплаты труда на госслужбе, придется сокращать работников. Другого пути нет, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2928
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18.11.2020 15:02 Відповісти
Сокращайте.
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18.11.2020 15:02 Відповісти
Что-то я логики не понимаю. Зачем тогда сокращать работников, если Вы все равно планируете увеличивать ФОТ. Разве целью сокращения работников не является увеличение зарплат при неизменном ФОТ? Зачем цитировать этого придурка?
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18.11.2020 15:08 Відповісти
перенос фінансування з держбюджету на місцеві бюджети.
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18.11.2020 16:42 Відповісти
Это другое. Понятно, что уволенных будут пристраивать в другое место. Но зачем он тогда ФОТ планирует увеличивать? Получится как с ОП. Преименовывали, реорганизовывали, сокращали, а по итогу расходы на содержание выросли.
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18.11.2020 16:50 Відповісти
учителя, врачи и прочие бюджетники - я вас поздравляю от всей души. "епоха зубожіння" кончилась. началась новый интересная эпоха
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18.11.2020 15:09 Відповісти
Чтобы увеличивать фонд оплаты труда на госслужбе, придется сокращать работников. Другого пути нет, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2074
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18.11.2020 15:12 Відповісти
Мене знову попередили про скорочення. Медицині теж каюк. Але я за клоуна хоча б не голосував, мені не так образливо, на відміну від колег...
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18.11.2020 15:16 Відповісти
Ну так увольняйся с ботофермы иди работать.
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18.11.2020 16:25 Відповісти
Ботоферма в Україні одна- ;ЗЕдиджитал; Фьодорова.
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18.11.2020 16:30 Відповісти
Смешной ты. Все идет к тому, что многие работу потеряют. Ну если ты не считаешь работой класть асфальт за 6 тыс. грн. Хотя нет, МВФ денег на асфальт уже тоже не даст.
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18.11.2020 16:57 Відповісти
грошей нема, а вы трудитесь
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18.11.2020 15:16 Відповісти
Позвільняють прибиральниць бо вже красти нічого.
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18.11.2020 15:20 Відповісти
Самый дорогой госаппарат - администрация вiслюка. С нее и нужно начинать, прямо с вiслюка. Чтобы увеличивать фонд оплаты труда на госслужбе, придется сокращать работников. Другого пути нет, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 8124
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18.11.2020 15:25 Відповісти
с вас, уродов, и начать
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18.11.2020 15:25 Відповісти
И самой головы.
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18.11.2020 16:41 Відповісти
Давно пора. Начните с министров и руководителей центральных органов власти. А там и рядовые сотрудники подтянутся
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18.11.2020 15:28 Відповісти
С каждым годом контроль государства уменьшается а количество чиновников увеличивается.
Парадокс!
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18.11.2020 15:29 Відповісти
Ну так і скоторіть половину,гірше,один чорт,не буде. А тій половині,що залишилась,ні в якому разі зарплату не підвищувати. Якщо їх щось на влаштовує на держслужбі,нехай звіздують на базар торгувати камсою.
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18.11.2020 15:38 Відповісти
Чем больше сократим бюрократов, тем меньше от них будет вреда. Я бы начал с министров.
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18.11.2020 16:24 Відповісти
когда посмотреть бюджет и увеличение некоторых статей расхода касающихся власти .то это голимая ложь
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18.11.2020 16:32 Відповісти
Мы прям расплакались !))) они хотят увеличивать себе зарплаты, а мы должны их пожалеть))
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18.11.2020 16:36 Відповісти
Одному бобру при звільнені 700 000 грн заплатили, щоб через 10 днів він став знову держслужбовцем без всіляких там конкурсів. Ця дурна ідея нагадує дідуся Леніна , коли йому чекісти сказали коли розстріляти білогвардійців до обіду чи після? Він сказав - Нєпйємєнно до обєда! А обєд раздать детям рабочих. Замість того щоб унормувати заробітні плати, які між найнижчим дерслужбовцем і найвищим не повинні перевищувати її розмір більш як в три рази, ми маємо розрив в 50 - 100 разів! А це вже є топкорупця, тому, що ці креатури там будуть займати свої хлопці : ставленикі мафії, чужих спецслужб, масонів, хабадників, олігархії тощо. Таке враженя, що в української влади зник інтелект, совість і честь. Все, що було збудовано розвалено тотальною корупцією і дурістю влади.
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18.11.2020 16:43 Відповісти
 
 