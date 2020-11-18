Щоб збільшувати фонд оплати праці на держслужбі, доведеться скорочувати працівників. Іншого шляху немає, - "слуга народу" Корнієнко

Перший заступник глави фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко заявив, що для того, щоб збільшувати фонд оплати праці на державній службі, доведеться скорочувати кількість державних службовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти".

За його словами, такі скорочення потрібно робити правильно, з пошуком альтернативних можливостей для робітників.

"Ми розуміємо, що немає іншого шляху. Можливо, це не дуже популярна зараз ідея, але щоб збільшувати фонд оплати праці, рано чи пізно доведеться скорочувати державних службовців", – сказав Корнієнко.

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Окрім того він зазначив, що у законопроєкті №3651 зі створення районних державних адміністрацій була закладена правка, яка дозволяє звільненим службовцям районних адміністрацій, за їхньої реорганізації, без конкурсу працевлаштовуватися в органи місцевого самоврядування на такі ж посади, маючи таку ж кваліфікацію.

Також Корнієнко повідомив, що там буде звільнено приблизно 12-13 тис. службовців і майже 60% можуть відразу ж перейти на роботу в органи місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час Соціального форуму Ради ООН з прав людини повідомила, що понад чверть всього населення України перебуває за межею бідності.