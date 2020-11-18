Кабмін дозволив "Укравтодору" залучити 5 млрд грн кредитів на будівництво доріг
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Кабінет Міністрів України затвердив умови залучення кредитних коштів і надання державних гарантій у 2020 році для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор").
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно із супутніми документами, "Укравтодор" здійснює запозичення на умовах: обсяг запозичення - до 5 млрд грн, термін - до 15 років, вид забезпечення - держгарантія.
Умови запозичення, в тому числі процентна ставка, визначаються в кредитному договорі та/або рішенні про емісію облігацій, проєкти яких погоджуються з Мінфіном.
Ці кошти підуть на роботи на об'єктах державного будівництва у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій і Чернігівській областях.
Будь ласка, зачекайте...
"Шикарный план!" (с)
Да, кстати, экскаваторы им тоже потребуются. Траншейные. Я слышал, что заказ уже создан.
Дороги - это хорошо, когда все остальное хорошо. А тут такое впечатление, что даже если на земле зомби-апокалипсис случится - украинская власть будет продолжать строить дороги сомнительного качества..
Зато можно украсть.