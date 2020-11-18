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Кабмін дозволив "Укравтодору" залучити 5 млрд грн кредитів на будівництво доріг

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кабмін дозволив

Кабінет Міністрів України затвердив умови залучення кредитних коштів і надання державних гарантій у 2020 році для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор").

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно із супутніми документами, "Укравтодор" здійснює запозичення на умовах: обсяг запозичення - до 5 млрд грн, термін - до 15 років, вид забезпечення - держгарантія.

Умови запозичення, в тому числі процентна ставка, визначаються в кредитному договорі та/або рішенні про емісію облігацій, проєкти яких погоджуються з Мінфіном.

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Ці кошти підуть на роботи на об'єктах державного будівництва у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій і Чернігівській областях.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Сначала зелень сп-здила через строительство дорог кучу денег, а теперь через офшоры и прокладки рефинансирует в строительство дорог, чтоб снова сп-здить, а потом скачать из бюджета возврат кредитов Кабмин разрешил "Укравтодору" привлечь 5 млрд грн кредитов на строительство дорог - Цензор.НЕТ 9058

"Шикарный план!" (с)

Кабмин разрешил "Укравтодору" привлечь 5 млрд грн кредитов на строительство дорог - Цензор.НЕТ 8617
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18.11.2020 15:04
+2
да ..закатывайте в асфальт ..закатывайте .. при дыре в бюджете 150млрд. - самое время
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18.11.2020 15:00
+1
прав.
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18.11.2020 15:05
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да ..закатывайте в асфальт ..закатывайте .. при дыре в бюджете 150млрд. - самое время
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18.11.2020 15:00 Відповісти
270, если мне память не изменяет
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18.11.2020 15:02 Відповісти
прав.
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18.11.2020 15:05 Відповісти
бабки с Ковидного фонда - фсё?
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18.11.2020 15:01 Відповісти
Как же всё, если они возвращаются в виде кредитов, которые снова сп-здят, а потом скачают из бюджета возврат с процентами. Это даже не двойной, а уже тройной подъем, плюс проценты.
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18.11.2020 15:06 Відповісти
Грося хоть с заработанных асфальтировал, а эти уже в кредит. Это асфальтированнаф дорога в никуда.
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18.11.2020 15:02 Відповісти
это ппц просто, они откровенно стебутся с украинцев
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18.11.2020 15:03 Відповісти
Кабмин разрешил "Укравтодору" привлечь 5 млрд грн кредитов на строительство дорог - Цензор.НЕТ 879
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18.11.2020 15:12 Відповісти
Сначала зелень сп-здила через строительство дорог кучу денег, а теперь через офшоры и прокладки рефинансирует в строительство дорог, чтоб снова сп-здить, а потом скачать из бюджета возврат кредитов Кабмин разрешил "Укравтодору" привлечь 5 млрд грн кредитов на строительство дорог - Цензор.НЕТ 9058

"Шикарный план!" (с)

Кабмин разрешил "Укравтодору" привлечь 5 млрд грн кредитов на строительство дорог - Цензор.НЕТ 8617
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18.11.2020 15:04 Відповісти
Все правильно делают - при тех "успехах" борьбы с КОВИДом, которые демонстрирует правительство, нам потребуется не кислород в больницах, не лекарства и не койки с профессиональными врачами, а - хорошие и надежные дороги, по которым скоро придется везти миллионы трупов на кладбище. Вы представляете, что произойдет, если все катафалки застрянут на дорогах? Это же будет конец света! Правительство наше мудрое, она глядит в будущее и думает на три шага вперед.

Да, кстати, экскаваторы им тоже потребуются. Траншейные. Я слышал, что заказ уже создан.
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18.11.2020 15:05 Відповісти
Кабмин разрешил "Укравтодору" привлечь 5 млрд грн кредитов на строительство дорог - Цензор.НЕТ 3459
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18.11.2020 15:09 Відповісти
Вау! Шмигалі вкраденим баблом самі собі радіють кредити під гарантії держави! Це просто чудо якесь!!!
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18.11.2020 15:06 Відповісти
У нынешней власти на дороги какой-то пунктик?
Дороги - это хорошо, когда все остальное хорошо. А тут такое впечатление, что даже если на земле зомби-апокалипсис случится - украинская власть будет продолжать строить дороги сомнительного качества..
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18.11.2020 15:07 Відповісти
Это не пунктик, а лёгкий способ наварить бабла себе на карман, известный еще со времен строительства Римских дорог.
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18.11.2020 15:08 Відповісти
Ну, если б эти деятели строили дороги как римляне - я б ничего против, наверное, не имел Кабмин разрешил "Укравтодору" привлечь 5 млрд грн кредитов на строительство дорог - Цензор.НЕТ 9614
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18.11.2020 15:18 Відповісти
Эти деятели оптимизировали идею - зачем тратиться на строительство, если пипл хавает и так?..

Кабмин разрешил "Укравтодору" привлечь 5 млрд грн кредитов на строительство дорог - Цензор.НЕТ 3722
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18.11.2020 15:21 Відповісти
по этим дорогам тикать в ростов не палучица - их там не ждут, как, впрочем, в других частях света, окромя антарктиды и северного полюса
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18.11.2020 15:14 Відповісти
Пакуются чтобы и внукам хватило...
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18.11.2020 15:31 Відповісти
2020-й финансовый год уже идет к концу и установились такие температуры, что ни один нормативный документ не позволяет строить дороги при такой температуре. Возникает вопрос: зачем берется кредит если эти деньги уже нельзя освоить?
Зато можно украсть.
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18.11.2020 16:02 Відповісти
Воровство в Укравтодоре уже расследовали, виновные сидят в тюрьме. Теперь можно и кредиты под госгарантии давать, верно?
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18.11.2020 16:08 Відповісти
 
 