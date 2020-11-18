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В Україні на коронавірус могли перехворіти до 15% населення, - лікар-імунолог Волянський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні на коронавірус могли перехворіти до 15% населення, - лікар-імунолог Волянський

Лікар-імунолог Андрій Волянський вважає, що в Україні на коронавірус могли перехворіти до 15% населення.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній день я припускаю, що в Україні вже перехворіло понад 10% населення, можливо, до 15%. Хоча за офіційними даними ми бачимо, що десь 1,5%", - зазначив лікар.

Також він заявив, що коронавірус може принести десятки тисяч смертей, але кількість жертв можна знизити.

Для цього, за словами імунолога, необхідно захистити людей із груп ризику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уманський: У ковідному фонді залишилося 26 млрд, які потрібно негайно направити на медицину. Інакше - апокаліпсис

"Це неоднорідна група, це люди і старшого віку - 65 років і старше, і люди із захворюваннями різних систем різного віку - це можуть бути і діти, і дорослі, і літні. В першу чергу це хронічні захворювання в стадії загострення, наприклад, цукровий діабет, астма, захворювання серця. Це ті категорії, де летальність на порядок, на два порядки вище, ніж в інших категоріях, їх потрібно захищати. їх потрібно хоча б виділити, обстежити, оцінити їхній сьогоднішній стан", - сказав Волянський.

Також імунолог порекомендував вакцинуватися проти грипу.

"В Україні не застосовуються живі вакцини проти грипу, в цілому вакцинація безпечна, я в будь-якому випадку рекомендую вакцинувати людей в здоровому стані. Чи може це допомогти? Так, тому що нашарування вірусних інфекцій в разі зараження коронавірусом буде протікати важче", - додав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
"могли переболеть" - мастерство заголовка. А могли не переболеть. А могли на Марс слетать и вернуться. Или не могли... Под это можно нести любую чушь.
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18.11.2020 15:19
+2
да и переболели, у нас из 7 заразившимся с одинаковыми симптомами поставили ковид одному пациенту, осталиные бронхиты и х.з шо , и эти все ходили ездили на приемы, никто им тесты не делал и самоизоляцию не назначал. итого 1,5 процента умножаем на 7 получаем нормальную реальную цифру.
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18.11.2020 15:39
+2
небось ещё из-дому не выходишь, так может газ взорваться или пожар просто.
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18.11.2020 15:44
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"могли переболеть" - мастерство заголовка. А могли не переболеть. А могли на Марс слетать и вернуться. Или не могли... Под это можно нести любую чушь.
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18.11.2020 15:19 Відповісти
чертовски боюсь заболеть этим вирусом! даже сплю в маске один черт...боязно
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18.11.2020 15:22 Відповісти
небось ещё из-дому не выходишь, так может газ взорваться или пожар просто.
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18.11.2020 15:44 Відповісти
да и переболели, у нас из 7 заразившимся с одинаковыми симптомами поставили ковид одному пациенту, осталиные бронхиты и х.з шо , и эти все ходили ездили на приемы, никто им тесты не делал и самоизоляцию не назначал. итого 1,5 процента умножаем на 7 получаем нормальную реальную цифру.
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18.11.2020 15:39 Відповісти
Дети в школах наверно уже переболели . Или болеют.
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18.11.2020 15:43 Відповісти
и люди с заболеваниями разных систем разного возраста - это могут быть и дети, и взрослые, и пожилые. Источник: https://censor.net/ru/n3231829\\\\\\\\\

я как механик: В вашей машине может как не гореть сигнад хажнего обрызгтвателя, так и шаровая могла пойти по ..."Собчак", но не правая, а нижняя. а еще ты лох, на котором я щас наварюсь на ... переводим, ждите..... 153 евро. В Україні на коронавірус могли перехворіти до 15% населення, - лікар-імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 7773
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18.11.2020 15:57 Відповісти
Це приблизно 6 мільйонів людей і за нинішньої "середньоарифметичної ефективності" коронавірусу - двісті тисяч жертв...
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18.11.2020 16:02 Відповісти
Карантин для здоровых,а остальные от какого то вируса умрут в 10 раз или в сто раз быстрее. Смысл этого изложения.
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18.11.2020 16:09 Відповісти
цей чоловік озвучив по суті ту стартегію, яка з весни 2020, з самого початку ковідної епопеї була прийнята за основу українською владою у боротьбі з ковідом: швидко проскочити ковід шляхом набуття населенням "колективного імунітету", тобто щоб переболіли майже всі, хтось у легкій формі, хтось інакше. Посприяло сьогоднішньому стану "готовності" країни до другої хвилі і несерйозне, "жартівливе" ставлення до вірусу і самих очільників країни. Ви ж пам,ятаєте як сам Зєлємойській ще влітку з,являвся без маски на публіці, нарадах тощо. Тим самим демонструючи поверхневу зневагу до короновірусу, він був як приклад поведінки з вірусом для населення, та підсвідомо розслабляв і спонукав пересічних наслідувати такий приклад поводження з вірусною небезпекою. Для повноти картини не вистачало лише одного приколу від блазня для населення на кшалт "ніякого ковіду не існує" чи то "небезпека корони перебільшена". Дерибан ковідного фонду також свідчить про те, що скоріш за все влада сподівалась проскочити корону за рахунок колективного імунітету (який до того ж, за висновками деяких вчених, - під сумнівом, бо набутий після хвороби імунітет через декілька місяців зникає).
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18.11.2020 17:07 Відповісти
Зелень і стратегія???
Ну Ви і сказанули!
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18.11.2020 19:05 Відповісти
а могли й не переболіти.... навіщо плескати? Є докази? корона давить? хочеться стати відомим? маячня...
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18.11.2020 20:05 Відповісти
еще одного слабоумного выпустили
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18.11.2020 21:28 Відповісти
 
 