В Україні на коронавірус могли перехворіти до 15% населення, - лікар-імунолог Волянський

Лікар-імунолог Андрій Волянський вважає, що в Україні на коронавірус могли перехворіти до 15% населення.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній день я припускаю, що в Україні вже перехворіло понад 10% населення, можливо, до 15%. Хоча за офіційними даними ми бачимо, що десь 1,5%", - зазначив лікар.

Також він заявив, що коронавірус може принести десятки тисяч смертей, але кількість жертв можна знизити.

Для цього, за словами імунолога, необхідно захистити людей із груп ризику.

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"Це неоднорідна група, це люди і старшого віку - 65 років і старше, і люди із захворюваннями різних систем різного віку - це можуть бути і діти, і дорослі, і літні. В першу чергу це хронічні захворювання в стадії загострення, наприклад, цукровий діабет, астма, захворювання серця. Це ті категорії, де летальність на порядок, на два порядки вище, ніж в інших категоріях, їх потрібно захищати. їх потрібно хоча б виділити, обстежити, оцінити їхній сьогоднішній стан", - сказав Волянський.

Також імунолог порекомендував вакцинуватися проти грипу.

"В Україні не застосовуються живі вакцини проти грипу, в цілому вакцинація безпечна, я в будь-якому випадку рекомендую вакцинувати людей в здоровому стані. Чи може це допомогти? Так, тому що нашарування вірусних інфекцій в разі зараження коронавірусом буде протікати важче", - додав він.