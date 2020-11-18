Двоє дорослих і двоє дітей загинули під час пожежі в приватному будинку на Кіровоградщині, - джерело
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Унаслідок пожежі в одному з приватних будинків на Кіровоградщині загинули двоє дорослих і двоє дітей.
Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.
Сьогодні, 18 листопада, в одному з приватних будинків у с. Варварівка Долинського району сталася пожежа.
Після гасіння пожежі в будинку було виявлено тіла чотирьох людей.
Зазначається, що двоє з них - малолітні діти.
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Yuriy Smith
показати весь коментар18.11.2020 15:43 Відповісти Мені подобається 0
Roman Maksymyuk 11332737
показати весь коментар18.11.2020 15:52 Відповісти Мені подобається 1
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