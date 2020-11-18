Двоє дорослих і двоє дітей загинули під час пожежі в приватному будинку на Кіровоградщині, - джерело

Унаслідок пожежі в одному з приватних будинків на Кіровоградщині загинули двоє дорослих і двоє дітей.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

Сьогодні, 18 листопада, в одному з приватних будинків у с. Варварівка Долинського району сталася пожежа.

Після гасіння пожежі в будинку було виявлено тіла чотирьох людей.

Зазначається, що двоє з них - малолітні діти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У приватному господарстві на Харківщині заживо згоріли 50 свиней, - ДСНС. ФОТОрепортаж