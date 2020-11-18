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Кіровоградщина (434) пожежа (3738) смерть (6550)

Двоє дорослих і двоє дітей загинули під час пожежі в приватному будинку на Кіровоградщині, - джерело

Новини Цензор.НЕТ Події

Двоє дорослих і двоє дітей загинули під час пожежі в приватному будинку на Кіровоградщині, - джерело

Унаслідок пожежі в одному з приватних будинків на Кіровоградщині загинули двоє дорослих і двоє дітей.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

Сьогодні, 18 листопада, в одному з приватних будинків у с. Варварівка Долинського району сталася пожежа.

Після гасіння пожежі в будинку було виявлено тіла чотирьох людей.

Зазначається, що двоє з них - малолітні діти.

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Автор: Наталя Джума
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пишут шо угарный газ - буквально потеря сознания. дай Будда не испытать это на шкуре рабов Его то... Сожалею что мало жертв сейчас поют мантры. Ну, такая судьба то, мы же все верим в Моисея то?
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18.11.2020 15:43 Відповісти
автономный датчик дыма стоит 200 грн, датчик угарного газа 300 грн. Люди, не экономьте на безопасности!
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18.11.2020 15:52 Відповісти
 
 