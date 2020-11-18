Кабмін погодив звільнення Габінета з поста голови Хмельницької ОДА і призначення на його місце Гамалія

Кабінет Міністрів України погодив звільнення голови Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета і призначення на цю посаду Сергія Гамалія.

Відповідні проєкти указів президента узгоджені на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Сергій Гамалій є підприємцем, власником ТОВ "Деліція", яке займається ресторанною діяльністю і наданням послуг мобільного харчування.

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