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Кабмін погодив звільнення Габінета з поста голови Хмельницької ОДА і призначення на його місце Гамалія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін погодив звільнення Габінета з поста голови Хмельницької ОДА і призначення на його місце Гамалія

Кабінет Міністрів України погодив звільнення голови Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета і призначення на цю посаду Сергія Гамалія.

Відповідні проєкти указів президента узгоджені на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Сергій Гамалій є підприємцем, власником ТОВ "Деліція", яке займається ресторанною діяльністю і наданням послуг мобільного харчування.

Також читайте: Кабмін призначив Рябікіна главою Держмитслужби

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Г+Г Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Гамалия - Цензор.НЕТ 3071
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18.11.2020 15:25
+2
Во Франкфурте-на-Майне противникам карантинных ограничений вакцину раздавали из водомётов.
Для информации: на улице тепло, +10С.
Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Гамалия - Цензор.НЕТ 7952
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18.11.2020 15:31
+1
Они братья ? Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Гамалия - Цензор.НЕТ 681
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18.11.2020 15:27
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Г+Г Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Гамалия - Цензор.НЕТ 3071
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18.11.2020 15:25 Відповісти
ГА.. на ГА.... вонь не уменьшается Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Гамалия - Цензор.НЕТ 3149
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18.11.2020 15:46 Відповісти
От переставления Гигабита сумма не меняется!!
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18.11.2020 15:52 Відповісти
Ну теперь ресторанам в Хмельницком карантины не страшны. Гуляй,рванина.
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18.11.2020 15:25 Відповісти
Во Франкфурте-на-Майне противникам карантинных ограничений вакцину раздавали из водомётов.
Для информации: на улице тепло, +10С.
Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Гамалия - Цензор.НЕТ 7952
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18.11.2020 15:31 Відповісти
лучше полили бы "больных" хлоркой - она забористая: и мозги прочистит и вирус убьет Кабмін погодив звільнення Габінета з поста голови Хмельницької ОДА і призначення на його місце Гамалія - Цензор.НЕТ 1620
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18.11.2020 16:43 Відповісти
Они братья ? Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Гамалия - Цензор.НЕТ 681
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18.11.2020 15:27 Відповісти
Скорее всего - однофамильцы.

Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Гамалия - Цензор.НЕТ 534
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18.11.2020 15:41 Відповісти
Другие буквы алфавита, табу?
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18.11.2020 15:31 Відповісти
П ? Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Гамалия - Цензор.НЕТ 8440
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18.11.2020 15:48 Відповісти
габинет уволен, кабинет закрыт
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18.11.2020 15:33 Відповісти
Га-Га.
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18.11.2020 15:38 Відповісти
Как ни крути, а получается два гамадрила Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Гамалия - Цензор.НЕТ 8497
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18.11.2020 15:43 Відповісти
тепер він всіх в Хмельниччині накормить, ресторанно....
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18.11.2020 16:00 Відповісти
як не старався габінет вилизати зелений зад як не прогинався під московських попів а провалив вибори зеленої мерзоти на міських голів та зебілоїдних депутан, тому його пішли.
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18.11.2020 16:01 Відповісти
Габінет (habinet) - татарською "шафа, офіс"; турецькою - притулок. Гамалія (hamalia) - турецькою "вантажник, носій"...
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18.11.2020 16:45 Відповісти
У нас на этой должности не задерживаются - Коцемир, Ядуха, Прус, Корнейчук, Лозовой, Габинет, Гамалий.
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18.11.2020 18:40 Відповісти
 
 