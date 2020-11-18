Кориневич - послам ЄС: Ситуація з коронавірусом в окупованому Криму близька до катастрофічної

Постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич назвав "катастрофічною" ситуацію з пандемією коронавірусу в окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це Кориневич заявив під час зустрічі з послами держав-членів ЄС, організованої Представництвом Євросоюзу в Україні.

"Ситуація в тимчасово окупованому Криму близька до катастрофічної, а російська окупаційна влада не в змозі виконати свої зобов’язання щодо захисту цивільного населення і піклуватися про життя і здоров’я кримчан", – цитує Кориневича його пресслужба.

За його інформацією, в "лікарнях недостатньо місць і ліжок".

"Лікарні відмовляють громадянам у госпіталізації, хворих переводять із лікарень у санаторії, де вони залишаються без медичної допомоги, немає можливості пройти тест на COVID добровільно, людям іноді потрібно чекати більше ніж 24 години, поки до них приїде машина швидкої допомоги, в аптеках немає основних препаратів, статистика ситуації з COVID у Криму спотворюється російської окупаційної владою, немає об’єктивної інформації, а дотримання карантинних заходів не контролюється", – стверджує Кориневич.

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