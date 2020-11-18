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Кориневич - послам ЄС: Ситуація з коронавірусом в окупованому Криму близька до катастрофічної

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Кориневич - послам ЄС: Ситуація з коронавірусом в окупованому Криму близька до катастрофічної

Постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич назвав "катастрофічною" ситуацію з пандемією коронавірусу в окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це Кориневич заявив під час зустрічі з послами держав-членів ЄС, організованої Представництвом Євросоюзу в Україні.

"Ситуація в тимчасово окупованому Криму близька до катастрофічної, а російська окупаційна влада не в змозі виконати свої зобов’язання щодо захисту цивільного населення і піклуватися про життя і здоров’я кримчан", – цитує Кориневича його пресслужба.

За його інформацією, в "лікарнях недостатньо місць і ліжок".

"Лікарні відмовляють громадянам у госпіталізації, хворих переводять із лікарень у санаторії, де вони залишаються без медичної допомоги, немає можливості пройти тест на COVID добровільно, людям іноді потрібно чекати більше ніж 24 години, поки до них приїде машина швидкої допомоги, в аптеках немає основних препаратів, статистика ситуації з COVID у Криму спотворюється російської окупаційної владою, немає об’єктивної інформації, а дотримання карантинних заходів не контролюється", – стверджує Кориневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні на коронавірус могли перехворіти до 15% населення, - лікар-імунолог Волянський

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Надо переживать ? В любом случае , я глубоко обеспокоен .
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18.11.2020 15:50
+9
Срочно вызывайте им Жириновского, он им расскажет и о бесплатном газе, как в 2014-ом и о несуществовании Ковида....С ПРЕДАТЕЛЯМИ ВСЕ ЯСНО, ЗАЧЕМ НАМ ИХ ПРОБЛЕМЫ? СВОИХ ХВАТАЕТ.
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18.11.2020 15:54
+5
Я глубоко озабочен! Нет!!! Я крайне глубоко озабочен! Даже живот свело от озабоченности.
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18.11.2020 15:58
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в того Кориневича там дача у Криму?
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18.11.2020 15:49 Відповісти
Родственники, видимо. Кориневич - послам ЕС: Ситуация с коронавирусом в оккупированном Крыму близка к катастрофической - Цензор.НЕТ 3335
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18.11.2020 15:51 Відповісти
з чого він так волає? що з патріотизму за "нашихгромадян" не вірю..
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18.11.2020 15:51 Відповісти
Бізнес-інтереси, очевидно.
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18.11.2020 16:00 Відповісти
... и попросил денег.
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18.11.2020 15:49 Відповісти
Надо переживать ? В любом случае , я глубоко обеспокоен .
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18.11.2020 15:50 Відповісти
і я теж
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18.11.2020 15:52 Відповісти
а как же помои "спутник", не спасают??
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18.11.2020 15:51 Відповісти
так им его, надо принимать стаканами, а не колоть.
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18.11.2020 16:02 Відповісти
Срочно вызывайте им Жириновского, он им расскажет и о бесплатном газе, как в 2014-ом и о несуществовании Ковида....С ПРЕДАТЕЛЯМИ ВСЕ ЯСНО, ЗАЧЕМ НАМ ИХ ПРОБЛЕМЫ? СВОИХ ХВАТАЕТ.
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18.11.2020 15:54 Відповісти
А у нас що? Перемога? Ще за прихыльникыв каменюк з неба хвилбватися невистачало
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18.11.2020 15:56 Відповісти
Я глубоко озабочен! Нет!!! Я крайне глубоко озабочен! Даже живот свело от озабоченности.
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18.11.2020 15:58 Відповісти
А камні з неба все падали та падали... Кориневич - послам ЕС: Ситуация с коронавирусом в оккупированном Крыму близка к катастрофической - Цензор.НЕТ 2027
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18.11.2020 15:59 Відповісти
Тобто Комвневич вважає, що допомога потрібна Криму з його в більшості ворожим до України населенням, а от Україна успішно справляється і без допомоги. Так?
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18.11.2020 16:03 Відповісти
А у нас не то же самое?Своих забот мало?Хай вони там хоть передохнуть(
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18.11.2020 16:05 Відповісти
Ужос! Зато воды нет. Остров невезения
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18.11.2020 16:07 Відповісти
та шо он за весь крым тока говорит, говорил бы сразу за всю евразию
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18.11.2020 16:08 Відповісти
Главное, то люди не пострадали
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18.11.2020 16:10 Відповісти
а в материковой Украине все прекрасно, да?
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18.11.2020 16:12 Відповісти
И что послы ЕС могут сделать? Им не похер что там кацапы дохнут? Можно подумать если бы Крым сегодня был под Украиной,то наши власти справились с вирусом.
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18.11.2020 16:30 Відповісти
А это точно про Крым? Кореневич точно из нашей страны?
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18.11.2020 16:32 Відповісти
то дебилы простуженные из массовки. которые показывали завал на море. им еще команду отбой не дали...
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18.11.2020 16:35 Відповісти
у нас так же, разве что в санатории ещё не селят
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18.11.2020 16:42 Відповісти
Это те, которые устроили "народный референдум! в 14 году и мечтали умереть на расейке? ДА НУ И ЙУХ С НИМИ!
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18.11.2020 16:49 Відповісти
послухали посли і всі разом висказали глибоку стурбованість разом з усім народом.
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18.11.2020 16:54 Відповісти
Відать хєровиє дєлішкі насуваюцаца.....
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18.11.2020 21:25 Відповісти
зато на родине....
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19.11.2020 01:04 Відповісти
В говени начали падать камни с неба с ковидом - история любит повторятся, как гибель Помпеи и Герколанума.
Ибо сказал Господь Саваоф: Истреблю это племя варварское, которое ***** Имя Моё и все народы мира узнают что Я есм Господь ревнитель и меч карающий.
Аминь,


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19.11.2020 01:57 Відповісти
 
 