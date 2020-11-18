УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15241 відвідувач онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
6 588 11
Ахметов (788) АЕС (278) енергетика (1645) Енергоатом (444) ДТЕК (545) Лерос Гео (381) Денис Шмигаль (2691)

Лерос про ситуацію з "Енергоатомом": Колись це буде дуже гучна кримінальна справа. Прем'єр знищує державу, як конкурента монополіста, у якого він працював

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Лерос про ситуацію з

Прем'єр, який працював у монополіста, після свого призначення, знищує державу, як конкурента цього монополіста.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав виключений зі СН нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Колись це буде дуже гучна кримінальна справа.

Прем’єр, який працював у монополіста, після свого призначення, знищує державу, як конкурента цього монополіста.

Фактаж дуже серйозний, порахувати збитки елементарно!

Цитую:

"В результаті вперше в історії української атомної галузі відразу три енергоблоки були виведені в резерв на 1-3 місяці, а інші працювали з обмеженнями потужності на 10-40%", - заявили в компанії Енергоатом."

Читайте також: Лерос про рішення ОАСК щодо "будинку-монстра" на Подолі: "Спочатку ви обираєте владою київську мафію, а потім суди починають займатися будівельним свавіллям"

"Наприклад, ремонт енергоблоку №2 Запорізької АЕС атомники збиралися розпочати на початку червня."

"Але введені Міненерго необґрунтовані балансові обмеження призвели до того, що блок потужністю 1000 МВт видавав тільки 580 МВт. А потім взагалі на три тижні був виведений в резерв і далі знову працював з обмеженням майже в 40% від встановленої потужності, говорять у компанії."

"В результаті змістився термін використання ядерного палива і плановий ремонт також почався майже на два місяці пізніше: повинен був закінчитися на початку вересня, а завершився лише в листопаді."

"Саме штучні обмеження виробництва електроенергії на АЕС в квітні-серпні привели до поточної ситуації", - заявили в "Енергоатомі". Аналогічна ситуація виникла і з обслуговуванням енергоблоків №4 та №5 Запорізької АЕС."

"Про те, які загрози несе впроваджено штучне обмеження потужності українських АЕС і технічні наслідки це спричинить, "Енергоатом" неодноразово попереджав Міненерго, стверджують в НАЕК."

"Компанія окремо підкреслює, вже на початку листопада енергоблоки №2 і №4 ЗАЕС були готові до запуску. Але чиновники Держатомрегулювання дозволили підключити енергоблок №4 до мережі лише 14 листопада. З огляду на це очікуваний термін підключення блоку №2 до мережі - до 25 листопада, енергоблоку №5 - 20 грудня."

Це просто п...ць...." - заявив Лерос.

Нагадаємо, до приходу на держслужбу в серпні 2019 року Шмигаль очолював Бурштинську ТЕС із холдингу ДТЕК Ріната Ахметова, де за 7 місяців отримав майже 3 млн грн.

Лерос про ситуацію з Енергоатомом: Колись це буде дуже гучна кримінальна справа. Премєр знищує державу, як конкурента монополіста, у якого він працював 01
Лерос про ситуацію з Енергоатомом: Колись це буде дуже гучна кримінальна справа. Премєр знищує державу, як конкурента монополіста, у якого він працював 02
Лерос про ситуацію з Енергоатомом: Колись це буде дуже гучна кримінальна справа. Премєр знищує державу, як конкурента монополіста, у якого він працював 03
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+20
Лерос о ситуации с "Энергоатомом": Когда-то это будет очень громкое уголовное дело. Премьер уничтожает государство, как конкурента монополиста, у которого он работал - Цензор.НЕТ 3692
показати весь коментар
18.11.2020 16:20
+17
Та а нафига ахметка назначил своего шестёрку что бы он работал на государство, наивные.
показати весь коментар
18.11.2020 16:12
+15
Лерос о ситуации с "Энергоатомом": Когда-то это будет очень громкое уголовное дело. Премьер уничтожает государство, как конкурента монополиста, у которого он работал - Цензор.НЕТ 1691
показати весь коментар
18.11.2020 16:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та а нафига ахметка назначил своего шестёрку что бы он работал на государство, наивные.
показати весь коментар
18.11.2020 16:12 Відповісти
так вот гейку туда и зарядить предправления, шобы навел порядок, в атомах он шибко разбирается, как никто другой
показати весь коментар
18.11.2020 16:14 Відповісти
Как бородатую женщину в Укрзализныцю? Тебе нравится?
показати весь коментар
18.11.2020 17:09 Відповісти
Лерос о ситуации с "Энергоатомом": Когда-то это будет очень громкое уголовное дело. Премьер уничтожает государство, как конкурента монополиста, у которого он работал - Цензор.НЕТ 1691
показати весь коментар
18.11.2020 16:18 Відповісти
Лерос о ситуации с "Энергоатомом": Когда-то это будет очень громкое уголовное дело. Премьер уничтожает государство, как конкурента монополиста, у которого он работал - Цензор.НЕТ 3692
показати весь коментар
18.11.2020 16:20 Відповісти
По этой схеме менеджерами Ахметки было разорено, а потом выкуплено не одно предприятие. Так то были обычные менеджеры, а здесь целый премьер-министр.
показати весь коментар
18.11.2020 17:07 Відповісти
режисер...31 рік...що ти можеш розбиратися в єнергоатомі?
показати весь коментар
18.11.2020 17:43 Відповісти
Дегенератам 🤢🐏🐑нравится , когда их грабят
показати весь коментар
18.11.2020 19:11 Відповісти
ЛУЧАНИН, ЯКИЙ ВКРАВ В МАРКЕТІ ЧОТИРИ ПЛЯШКИ ВІСКІ, ВІДСИДИТЬ 3 РОКИ.
https://www.volynnews.com/ua/news/all/luchanyn-iakyy-vkrav-v-marketi-chotyry-pliashky-viski-vidsydyt-3-roky/
показати весь коментар
18.11.2020 23:52 Відповісти
 
 