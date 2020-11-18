Лерос про ситуацію з "Енергоатомом": Колись це буде дуже гучна кримінальна справа. Прем'єр знищує державу, як конкурента монополіста, у якого він працював
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Прем'єр, який працював у монополіста, після свого призначення, знищує державу, як конкурента цього монополіста.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав виключений зі СН нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
"Колись це буде дуже гучна кримінальна справа.
Прем’єр, який працював у монополіста, після свого призначення, знищує державу, як конкурента цього монополіста.
Фактаж дуже серйозний, порахувати збитки елементарно!
Цитую:
"В результаті вперше в історії української атомної галузі відразу три енергоблоки були виведені в резерв на 1-3 місяці, а інші працювали з обмеженнями потужності на 10-40%", - заявили в компанії Енергоатом."
"Наприклад, ремонт енергоблоку №2 Запорізької АЕС атомники збиралися розпочати на початку червня."
"Але введені Міненерго необґрунтовані балансові обмеження призвели до того, що блок потужністю 1000 МВт видавав тільки 580 МВт. А потім взагалі на три тижні був виведений в резерв і далі знову працював з обмеженням майже в 40% від встановленої потужності, говорять у компанії."
"В результаті змістився термін використання ядерного палива і плановий ремонт також почався майже на два місяці пізніше: повинен був закінчитися на початку вересня, а завершився лише в листопаді."
"Саме штучні обмеження виробництва електроенергії на АЕС в квітні-серпні привели до поточної ситуації", - заявили в "Енергоатомі". Аналогічна ситуація виникла і з обслуговуванням енергоблоків №4 та №5 Запорізької АЕС."
"Про те, які загрози несе впроваджено штучне обмеження потужності українських АЕС і технічні наслідки це спричинить, "Енергоатом" неодноразово попереджав Міненерго, стверджують в НАЕК."
"Компанія окремо підкреслює, вже на початку листопада енергоблоки №2 і №4 ЗАЕС були готові до запуску. Але чиновники Держатомрегулювання дозволили підключити енергоблок №4 до мережі лише 14 листопада. З огляду на це очікуваний термін підключення блоку №2 до мережі - до 25 листопада, енергоблоку №5 - 20 грудня."
Це просто п...ць...." - заявив Лерос.
Нагадаємо, до приходу на держслужбу в серпні 2019 року Шмигаль очолював Бурштинську ТЕС із холдингу ДТЕК Ріната Ахметова, де за 7 місяців отримав майже 3 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.volynnews.com/ua/news/all/luchanyn-iakyy-vkrav-v-marketi-chotyry-pliashky-viski-vidsydyt-3-roky/