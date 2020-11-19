УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15372 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
4 716 103
Молдова (1291) Путін (21421) Росія (47133) Майя Санду (204)

Обрана президентом Санду сподівається на "позитивні відносини" з Москвою і хоче "будувати Європу" в Молдові

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Обрана президентом Санду сподівається на

Обрана президентом Молдови Мая Санду заявила на зустрічі з послом РФ у Кишиневі Олегом Васнєцовим про необхідність розвитку позитивних відносин із Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Моя мета - вивести країну з міжнародної ізоляції і розвивати хороші відносини з Росією, що дозволить вирішити важливі проблеми для громадян. Я докладу всіх зусиль для встановлення позитивних, прагматичних і передбачуваних відносин із РФ. Я сподіваюся, що з цього моменту у нас буде гарне співробітництво", - сказала Санду.

На зустрічі того ж дня з послом ЄС Петером Михалко Санду заявила, що етап міжнародної ізоляції Молдови завершено. "Зовнішня політика Молдови вступає в новий етап. Ми будемо проводити відкриту, позитивну і вигідну для країни зовнішню політику... Більше ніякої ізоляції. Зовнішня політика на користь однієї партії і конкретної людини закінчилася. Ми починаємо зовнішню політику, яка вигідна громадянам Молдови", - зазначила обрана президентка.

Читайте також: Україна готова до нового етапу відносин із Молдовою на чолі з новим президентом Санду, - МЗС

Вона запевнила, що докладе всіх зусиль, щоб Молдова отримала якомога більше ресурсів у контексті початку переговорного процесу щодо новою порядку денного угоди про асоціацію Молдови з ЄС. "Ми хочемо будувати Європу вдома - європейські інститути, європейські школи, європейські дороги, європейські лікарні, європейські зарплати. Ми доб'ємося успіху завдяки наполегливій роботі та за підтримки наших європейських друзів", - заявила Санду.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Исчо одна Тихановская?
показати весь коментар
18.11.2020 16:30
+7
что-то быстро сдулась кукла.
показати весь коментар
18.11.2020 16:27
+7
На двух стульях не получится,Путлеру это не нравится, забанит помидоры
показати весь коментар
18.11.2020 16:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Майя Санду - полностью прозападный политик с западными ценностями, к тому же гражданка Румынии. Она неоднократно говорила что считает россию агрессором. То, что она сказала о "конструктивных отношениях" с россией - это вынужденная дипломатичность, во-первых потому что очень много заробитчан из Молдовы в россии, во вторых, на выборах ее поддержала некоторая часть русскоязычных, которых призвал голосовать против Додона Ренато Усатый (занявший третье место в первом туре). С Зеленским ее сравнивать тоже некорректно. На Зеленского скорее похож именно занявший третье место Ренато Усатый, который копировал президентскую кампанию Зеленского и даже лозунг был похожий: "Не будем ждать весны, будем сажать зимой!"
показати весь коментар
18.11.2020 21:47 Відповісти
Усатый очень копирует Зеленского. Даже называет себя слугой народа.
показати весь коментар
18.11.2020 22:10 Відповісти
Да, он, видимо, рассчитывает со своей партией занять в Молдове ту нишу, что занимает партия Слуга народа в Украине

Обрана президентом Санду сподівається на "позитивні відносини" з Москвою і хоче "будувати Європу" в Молдові - Цензор.НЕТ 2527
показати весь коментар
18.11.2020 22:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 