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Екстремістів, які намагалися за завданням спецслужб РФ підпалити мечеть в Одесі, судитимуть, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Екстремістів, які намагалися за завданням спецслужб РФ підпалити мечеть в Одесі, судитимуть, - СБУ

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо двох екстремістів, затриманих на спробі підпалу ісламської мечеті напередодні Дня кримськотатарського прапора і Дня Конституції України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У червні цього року оперативники спецслужби запобігли спробі підпалу в Одесі культової ісламської споруди і затримали учасників одного з неформальних радикальних об'єднань.

Досудове слідство встановило, що зловмисники діяли за завданням спецслужб країни-агресора. Акцію планували вчинити задля дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні, порушення громадської безпеки, залякування населення, розпалювання расової та міжнаціональної ворожнечі.

Наразі дії затриманих кваліфіковано за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду. У разі доведення вини, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також читайте: Найманці РФ закрили в Донецьку мечеть - муфтій Ісмагілов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Вообще то, увлекаться строительством мечетей в Украине не стоит, в крайнем случае, зеркально строить православные или греко-католические храмы, иначе получим французский вариант.
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18.11.2020 18:00
+2
почему экстримисты ? кто у нас мечети любит ? и зачем они нам ? жили без них ( мечетей и чурок ) , и дальше проживем
фильмец есть - "спаситель " , там за мечети четко сказано
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18.11.2020 18:56
+2
Закидати гнид камінням як це робиться в ісламських країнах.
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18.11.2020 20:04
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дух страдальца аркашки бабченко взывает к отмщению
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18.11.2020 16:45 Відповісти
Потрібно відтати прихожанам цієї мечеті.
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18.11.2020 16:54 Відповісти
Дайте их чуркам на растерзание. У них это эффектно получается.
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18.11.2020 16:54 Відповісти
Русккєє братьє анє,какь і Ви.
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18.11.2020 22:23 Відповісти
Вообще то, увлекаться строительством мечетей в Украине не стоит, в крайнем случае, зеркально строить православные или греко-католические храмы, иначе получим французский вариант.
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18.11.2020 18:00 Відповісти
Тыць та й розвиднiлось... И шо старинные мечети сносить?
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19.11.2020 03:01 Відповісти
Нафіга їх взагалі будувати? Шо мало історичних релігійних споруд, які є шедеврами архітектури та мистецтва? Ці новобудови у третьому тисячолітті не потрібні і старих церков та храмів на всіх віруючих та туристів вистачить.
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19.11.2020 03:08 Відповісти
И шо, запретить культуру компактно проживающих и учавствующих в экономике города национальных меншин? Екстремістів, які намагалися за завданням спецслужб РФ підпалити мечеть в Одесі, судитимуть, - СБУ - Цензор.НЕТ 4204
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19.11.2020 03:12 Відповісти
кста , эта мечеть и есть старинной.
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19.11.2020 03:13 Відповісти
почему экстримисты ? кто у нас мечети любит ? и зачем они нам ? жили без них ( мечетей и чурок ) , и дальше проживем
фильмец есть - "спаситель " , там за мечети четко сказано
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18.11.2020 18:56 Відповісти
да и не говорите? без кацапов жили бы , никому мечеть не была бы в завадi.
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19.11.2020 03:03 Відповісти
Закидати гнид камінням як це робиться в ісламських країнах.
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18.11.2020 20:04 Відповісти
Ні ззя,іба братьє ми сь русккємє.
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18.11.2020 22:22 Відповісти
откомандировать в солнечный Кавказ вместо нетронутых осликов.
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19.11.2020 03:05 Відповісти
 
 