Кілька пунктів антикорупційної реформи викликають побоювання у МВФ, - Мінфін України

Україна виконала структурні маяки для отримання траншу Міжнародного валютного фонду, але кілька пунктів антикорупційної реформи викликають у МВФ побоювання.

Про це заявив заступник міністра фінансів Юрій Драганчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент".

"Що стосується антикорупційної реформи, є кілька пунктів, які викликають побоювання у МВФ. Це призначення Вищої ради юстиції (ВРЮ), робота Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), робота і незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Конкурс у САП пройшов, і в МВФ тепер дивляться, як це працюватиме. Персоналії - не головне", - сказав Драганчук.

Заступник міністра висловив сподівання на врегулювання конституційної кризи спільними зусиллями, проте антикорупційна реформа залишається на порядку денному.

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"Всі структурні маяки, які у нас були, вже виконані. І формальних передумов для того, щоб не давати нам транш або не присилати місію, у МВФ немає. Але вони дивляться на загальну ситуацію в країні, яка зараз не зовсім позитивна", - пояснив заступник міністра фінансів.

Щодо реформи ВРЮ і роботи НАБУ майже щодня йде щільне спілкування представників МВФ з Мін'юстом та Офісом президента. Демонструється концепція і проєкти документів, які будуть прийняті, додав він.

"Була така собі пауза у вересні, але зараз іде нормальний процес. Тому я думаю, що питання Фонду з антикорупційного напрямку будуть зняті. Все, що ми повинні були виконати, формально ми виконали. Все, що неформально турбує МВФ, перебуває у процесі вирішення. Тому ми очікуємо від них позитивного сигналу - початку роботи місії Фонду. Це відкриє нам фінансування Євросоюзу та Світового банку", - підсумував Драганчук.

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