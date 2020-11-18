Кілька пунктів антикорупційної реформи викликають побоювання у МВФ, - Мінфін України
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Україна виконала структурні маяки для отримання траншу Міжнародного валютного фонду, але кілька пунктів антикорупційної реформи викликають у МВФ побоювання.
Про це заявив заступник міністра фінансів Юрій Драганчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент".
"Що стосується антикорупційної реформи, є кілька пунктів, які викликають побоювання у МВФ. Це призначення Вищої ради юстиції (ВРЮ), робота Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), робота і незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Конкурс у САП пройшов, і в МВФ тепер дивляться, як це працюватиме. Персоналії - не головне", - сказав Драганчук.
Заступник міністра висловив сподівання на врегулювання конституційної кризи спільними зусиллями, проте антикорупційна реформа залишається на порядку денному.
"Всі структурні маяки, які у нас були, вже виконані. І формальних передумов для того, щоб не давати нам транш або не присилати місію, у МВФ немає. Але вони дивляться на загальну ситуацію в країні, яка зараз не зовсім позитивна", - пояснив заступник міністра фінансів.
Щодо реформи ВРЮ і роботи НАБУ майже щодня йде щільне спілкування представників МВФ з Мін'юстом та Офісом президента. Демонструється концепція і проєкти документів, які будуть прийняті, додав він.
"Була така собі пауза у вересні, але зараз іде нормальний процес. Тому я думаю, що питання Фонду з антикорупційного напрямку будуть зняті. Все, що ми повинні були виконати, формально ми виконали. Все, що неформально турбує МВФ, перебуває у процесі вирішення. Тому ми очікуємо від них позитивного сигналу - початку роботи місії Фонду. Це відкриє нам фінансування Євросоюзу та Світового банку", - підсумував Драганчук.
Будь ласка, зачекайте...
А є такий вид спорту?
tZE inform
@tZEinform
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Люди, которые говорят и пишут о том, что в "ковидном фонде" остались какие то деньги и их нужно перераспределить, не понимают сути бюджетной махинации с этим фондом. Создание этого фонда явилось результатом скрытого секвестра бюджета (...) ...дефицит доходной части бюджета был намного больше. Потому из планируемых 64 млрд гривен в фонд реально поступило на 01.11.2020г. 46, 8 млрд. гривен из которых 34,6 ушло на дороги, 10,4 млрд. на мероприятия по борьбе с ковид, (...) Реально денег в фонде уже нет.
Их и не будет. По состоянию на 01.11.2020 г., непрофинансированными является 320,88 млрд. гривен расходов государственного бюджета, из которых 136, 88 млрд - планируемые зарплаты, пенсии и социальные выплаты за ноябрь-декабрь