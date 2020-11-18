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демографія (115) смертність (184) Держстат (237)

Держстат розповів про демографічну ситуацію в Україні: За січень-вересень 2020 року померло на 9,8 тис. осіб менше, ніж торік

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Держстат розповів про демографічну ситуацію в Україні: За січень-вересень 2020 року померло на 9,8 тис. осіб менше, ніж торік

За перші дев'ять місяців померло майже на 10 тисяч осіб менше, ніж минулого року

Державна служба статистики оприлюднила дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-вересень 2020 року. Смертність населення під час пандемії коронавірусу нижча, ніж торік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Загалом від початку року в Україні померло 426 687 осіб. Порівняно з минулим роком смертність скоротилася на 9 846 осіб. Так, за січень-вересень 2019 року померли 436 533 осіб.

Крім того, від початку 2020 року в Україні народилося 220 657 осіб (торік - 233 222), міграційний приріст становив 6 941 особа(минулого року - 10 143).

За оцінкою статистичного відомства, кількість наявного населення в Україні на 1 жовтня 2020 року становила 41 723 998 осіб. Від початку 2020 року населення України скоротилося на 199 089 осіб, зокрема за вересень - на 20 671 особу.

Держстат розповів про демографічну ситуацію в Україні: За січень-вересень 2020 року померло на 9,8 тис. осіб менше, ніж торік 01

Держстат розповів про демографічну ситуацію в Україні: За січень-вересень 2020 року померло на 9,8 тис. осіб менше, ніж торік 02
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Топ коментарі
+10
Так это естественно для вымирания любой популяции - сперва смертность нарастает, а затем убывает. Бо сокращается основная масса живущих.
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18.11.2020 16:46
+10
При пандемии такое возможно только в двух случаях.
1. Сократилось населения страны.
2. Статистика врет
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18.11.2020 16:56
+9
.
Приверженцам коронабесия и зе-шобле, стригущей лохов, эта инфа серпом по яйцам...
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18.11.2020 17:13
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Так это естественно для вымирания любой популяции - сперва смертность нарастает, а затем убывает. Бо сокращается основная масса живущих.
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18.11.2020 16:46 Відповісти
75% ето непонять

для них ето достижение
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18.11.2020 17:30 Відповісти
если бы не коронавирус смертей бы не было вообще. уровень жизни не позволил бы умереть...
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18.11.2020 16:46 Відповісти
т.е как бы недовыполнили план??? пенсионный фонд поэтому и в убытке ???
(пардон за цинизм)
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18.11.2020 16:51 Відповісти
Сейчас Вам зебилы расскажут, решающую роль сыграло "перемирие" на Донбассе
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18.11.2020 17:26 Відповісти
При пандемии такое возможно только в двух случаях.
1. Сократилось населения страны.
2. Статистика врет
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18.11.2020 16:56 Відповісти
Осталось выяснить какая именно статистика врёт.
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18.11.2020 16:59 Відповісти
Правильный ответ 2 - статистика врет
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18.11.2020 17:10 Відповісти
Так статистика может врать в обе стороны. Держстат розповів про демографічну ситуацію в Україні: За січень-вересень 2020 року померло на 9,8 тис. осіб менше, ніж торік - Цензор.НЕТ 6577
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18.11.2020 18:28 Відповісти
Frol Fedoroff
"2.Статистика врет" - хочете сказати що масово 1)ховають мерців без свідоцтва про смерть або 2)Органи РАЦС(видають свідоцтво про смерть) свідомо подають в Держстат невірну кількість померлих??
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18.11.2020 20:23 Відповісти
Что,короновирус не делает своё дело? Живучий народ оказался.
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18.11.2020 16:56 Відповісти
Зато и родилось на 13 тыс меньше, а этот показатель намного важней. Да и рекордная смертность от ковида началась как раз с сентября.
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18.11.2020 16:57 Відповісти
Ну так рождаемость и будет падать с каждым годом. На то есть объективные причины, которые за годы независимости старательно создавались руководством нашего государства. Тут ничего т.с. неожиданного.
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18.11.2020 18:30 Відповісти
И какой разумный человек будет заводить ребенка в этой стране?
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18.11.2020 19:33 Відповісти
Мабуть народ став частіше мити руки і менше по лікарнях вештатися.
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18.11.2020 17:00 Відповісти
всем интересно. чем этот звиздец закончится!
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18.11.2020 17:01 Відповісти
Когда в Украине бушевала Юлина эпидемия "тамифлю", по статистике тоже от гриппа людей умерло меньше, чем в предыдущем году за тот же период...
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18.11.2020 17:02 Відповісти
.
Приверженцам коронабесия и зе-шобле, стригущей лохов, эта инфа серпом по яйцам...
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18.11.2020 17:13 Відповісти
По мере уменьшения населения падает и смертность,но тебе дураку этого не понять.когда население приблизиться к нулю смертность тоже упадет.
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18.11.2020 19:04 Відповісти
Звідки дані про зменшення населення??
Варіант, що наприклад, стало краще медичне обслуговування в принципі не розглядається??
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18.11.2020 20:25 Відповісти
Жена - педиатр, рождаемость падает постоянно+ массово уезжают.население даже официально упало с 52 до 41 миллиона.
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18.11.2020 21:23 Відповісти
Вот что вирус животворящий... вытворяет...
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18.11.2020 17:29 Відповісти
Ти диви - коронавірус виявився корисним для укрсучдемограхвії!? Держстат розповів про демографічну ситуацію в Україні: За січень-вересень 2020 року померло на 9,8 тис. осіб менше, ніж торік - Цензор.НЕТ 2754
А той держистат взагалі знає, скільки в Україні того населення залишилося?
В Ерефії, наприклад, з січня по вересень "убиль насілєнія" у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла більш, як на сто тисяч, з чого на ковід вдалося списати "лише" 33...
Подібні показники і в багатьох інших країнах: у Польщі смертність зросла більш, як на третину, у порівнянні з середніми показниками за останні десять років.
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18.11.2020 17:36 Відповісти
"держистат взагалі знає, скільки в Україні того населення залишилося?" - звісно знає. Кількість померлих і народжених: передають органи РАЦС(оформляють свідоцтва про народження і смерть), ДМС - володіє базою даних паспортів, Податкова - має інформацію про платників податків(робітників, підприємців), ПФ - має дані по кількості пенсіонерів, школи, вузи, дитячі садки - володіють інформацією про кількість учнів.
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18.11.2020 20:31 Відповісти
Анатолий, они учились по гуглу дистанционно жизни, им тяжело понимать такое
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18.11.2020 21:04 Відповісти
Держстатт не знає, бо передбаченого Законом що десять років перепису населення не було з 2000-го. Все, що з гідністю малює Наш Держистат - "інтерполяція" на невідомих засадах. Улюблена рехворматорка всіх медових петріотів Уляна свого часу у твіті Ілону Маску проговориламся, що населення України становить 37 мільйонів... І це виглядає значно бличою до правди цифрою за ті 43+ мільйони, які охвіційно наінтерполював держистат (і на підставі чого Укрсучцентривиборчком друкує на вибри по 32 мільйони чесних-прозорих-демократичних бюлетенів).
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19.11.2020 00:07 Відповісти
Звісно що з 40 млн помре за рік менше ніж з 41 чи 40,5.
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18.11.2020 17:39 Відповісти
Страшна пандемія, просто атас.
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18.11.2020 17:42 Відповісти
За первые семь месяцев 2020 года умерло на 18 тысяч человек меньше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Об этом сообщает пресс-служба Госстата.
Всего с начала года в Украине умерли 334 307 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 17 953 человека. Так, за январь-июль 2019 года умерли 352 260 человек.Кроме того, с начала 2020 года в Украине родились 168 751 человек, что на 10 563 меньше, чем в 2019-м (в прошлом году - 179 314 человек). Получается, что смертность в 2019 году превышала рождаемость в 1,96 раза, а за аналогичный период 2020-го - в 1,98 раза.

https://focus.ua/ukraine/463443-nesmotria_na_pandemiiu_v_ukraine_s_nachala_2020_goda_umerlo_menshe_liudei_chem_za_analogichnyi_period_2019-go

Умирает меньше, а вымираем быстрее...
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18.11.2020 17:46 Відповісти
население уменьшилось. вот абсолютные показатели тоже уменшаются. а относительные... кака - было... кака - есть.
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18.11.2020 23:41 Відповісти
А як же страшний банановірус?

Маски?
Каратнин?...
Вакцина?
Щеплення?
Блокування транспорту?
Закриття бізнесу?
На Хуа, як сказав би відомий китайський філософ...
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19.11.2020 17:40 Відповісти
Не валіть все в купу. Або маски та карантин або вакцина та щеплення. Весь бізнес закривати не потрібно, а громадського транспорту навпаки, потрібно більше, щоб люди в ньому могли дотримуватися дистанції.
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19.11.2020 17:46 Відповісти
люди стали здоровее, богаче и увеличилась продолжительность жизни, а главное ее качество..., все как в сказке..., тьфу, в предвыборных обещаниях зе-команды...
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18.11.2020 17:48 Відповісти
Оказывается, коронавирус - на пользу Украние!
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18.11.2020 18:08 Відповісти
Так оцінюють і припідносять населенню ч-з Держстат демографічну ситуацію лише злочинці при владі. Читаємо - "померло на 9,8 тис. менше ніж за минулий період". Чом би і зрадіти - живемо! А то, що населення України зменшилося майже на ... 200 тисяч (!) - то пох, Зебіли? Що народилося на 13 тис немовлят менше - то пох. Зебіли?.
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18.11.2020 18:27 Відповісти
Как же так... !? А КОВИД !?
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18.11.2020 18:36 Відповісти
просто руки почали мити з милом кожен день ... чого раніше не робили
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18.11.2020 18:51 Відповісти
живучі КАЗЛИ ... ви хоч МВФ цю статистику не показуйте бо почнуть вас "штрафувати" ...план по винищенню "индейцев" не виконується
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18.11.2020 18:49 Відповісти
Та было понятно с самого начала шо коронавирус это лохотрон.
Но спрыгнуть с этой темы теперь невозможно.
Сильно много натворили под соусом пандемии и пистецакоронавирусного.
Поэтому будут ипать мозги до последнего Признать шо всех крутых политиков *******.... Никто на это не пойдёт
Бо тогда им всем конец.
Поэтому буду всех разводить до покы самы отъявленные поклонники коронавируса не начнут подозревать шо где то их всё таки ******£ют.
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18.11.2020 18:54 Відповісти
Это доказательство, что всё с Кавидом 1 сплошные врака
Тоже самое и в других странах
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18.11.2020 19:37 Відповісти
Любого кто будет топить за карантин, маски и прочую чушь теперь нужно называть мракобесом
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18.11.2020 19:39 Відповісти
Чому ж, мити руки та носити маски в місцях скупчення населення, зменшувати кількість контактів в метро, лікарнях, громадському транспорті завжди корисно бо, крім ковіду існують ще дуже багато інфекційних хвороб, які іноді закінчуються смертю. Взяти хоча б той самий грип, від якого смертність не сильно відрізняється від ковіду, а карантин зменшує і його розповсюдження.
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19.11.2020 09:29 Відповісти
За первые семь месяцев 2020 года умерло на 18 тысяч человек меньше, чем в прошлом году за аналогичный период.
Об этом сообщает пресс-служба Госстата.
Всего с начала года в Украине умерли 334 307 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 17 953 человека. Так, за январь-июль 2019 года умерли 352 260 человек.Кроме того, с начала 2020 года в Украине родились 168 751 человек, что на 10 563 меньше, чем в 2019-м (в прошлом году - 179 314 человек). Получается, что смертность в 2019 году превышала рождаемость в 1,96 раза, а за аналогичный период 2020-го - в 1,98 раза.
https://focus.ua/ukraine/463443-nesmotria_na_pandemiiu_v_ukraine_s_nachala_2020_goda_umerlo_menshe_liudei_chem_za_analogichnyi_period_2019-goм

Вас не смущает, что по итогу 7месяцев 2020 года разница с 7 месяцами прошлого года была 18 тыс, а по по итогу 10 месяцев разница с 10 месяцами прошлого года разница 9,8 тыс? Про ухудшение соотношения смертность-рождаемость я вообще молчу.
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19.11.2020 07:47 Відповісти
Брешуть. Там картинка набагато краща.
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18.11.2020 21:21 Відповісти
Для чого писати , що нас 41 млн ? Ви ж самі розумієте що це брехня .
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18.11.2020 21:57 Відповісти
Оптимистичность заголовка этой статьи сравнима с таким "В 2020 году смертность среди могикан нулевая!"
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19.11.2020 07:43 Відповісти
Судячи по українській статистиці, для поліпшення демографічної ситуації в країні, ліпших мір чим КОВІД19 ще не придумали.
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19.11.2020 09:28 Відповісти
Не так ковід, як миття рук, маски і відвідини лікарень зі скуки. Крім ковіду це, зменшує розповсюдження і інших смертельних хвороб.
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19.11.2020 09:32 Відповісти
 
 