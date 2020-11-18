Держстат розповів про демографічну ситуацію в Україні: За січень-вересень 2020 року померло на 9,8 тис. осіб менше, ніж торік

За перші дев'ять місяців померло майже на 10 тисяч осіб менше, ніж минулого року

Державна служба статистики оприлюднила дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-вересень 2020 року. Смертність населення під час пандемії коронавірусу нижча, ніж торік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Загалом від початку року в Україні померло 426 687 осіб. Порівняно з минулим роком смертність скоротилася на 9 846 осіб. Так, за січень-вересень 2019 року померли 436 533 осіб.

Крім того, від початку 2020 року в Україні народилося 220 657 осіб (торік - 233 222), міграційний приріст становив 6 941 особа(минулого року - 10 143).

За оцінкою статистичного відомства, кількість наявного населення в Україні на 1 жовтня 2020 року становила 41 723 998 осіб. Від початку 2020 року населення України скоротилося на 199 089 осіб, зокрема за вересень - на 20 671 особу.