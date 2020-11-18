Держстат розповів про демографічну ситуацію в Україні: За січень-вересень 2020 року померло на 9,8 тис. осіб менше, ніж торік
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За перші дев'ять місяців померло майже на 10 тисяч осіб менше, ніж минулого року
Державна служба статистики оприлюднила дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-вересень 2020 року. Смертність населення під час пандемії коронавірусу нижча, ніж торік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Загалом від початку року в Україні померло 426 687 осіб. Порівняно з минулим роком смертність скоротилася на 9 846 осіб. Так, за січень-вересень 2019 року померли 436 533 осіб.
Крім того, від початку 2020 року в Україні народилося 220 657 осіб (торік - 233 222), міграційний приріст становив 6 941 особа(минулого року - 10 143).
За оцінкою статистичного відомства, кількість наявного населення в Україні на 1 жовтня 2020 року становила 41 723 998 осіб. Від початку 2020 року населення України скоротилося на 199 089 осіб, зокрема за вересень - на 20 671 особу.
Будь ласка, зачекайте...
для них ето достижение
(пардон за цинизм)
1. Сократилось населения страны.
2. Статистика врет
"2.Статистика врет" - хочете сказати що масово 1)ховають мерців без свідоцтва про смерть або 2)Органи РАЦС(видають свідоцтво про смерть) свідомо подають в Держстат невірну кількість померлих??
Приверженцам коронабесия и зе-шобле, стригущей лохов, эта инфа серпом по яйцам...
Варіант, що наприклад, стало краще медичне обслуговування в принципі не розглядається??
А той держистат взагалі знає, скільки в Україні того населення залишилося?
В Ерефії, наприклад, з січня по вересень "убиль насілєнія" у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла більш, як на сто тисяч, з чого на ковід вдалося списати "лише" 33...
Подібні показники і в багатьох інших країнах: у Польщі смертність зросла більш, як на третину, у порівнянні з середніми показниками за останні десять років.
Об этом сообщает пресс-служба Госстата.
Всего с начала года в Украине умерли 334 307 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 17 953 человека. Так, за январь-июль 2019 года умерли 352 260 человек.Кроме того, с начала 2020 года в Украине родились 168 751 человек, что на 10 563 меньше, чем в 2019-м (в прошлом году - 179 314 человек). Получается, что смертность в 2019 году превышала рождаемость в 1,96 раза, а за аналогичный период 2020-го - в 1,98 раза.
https://focus.ua/ukraine/463443-nesmotria_na_pandemiiu_v_ukraine_s_nachala_2020_goda_umerlo_menshe_liudei_chem_za_analogichnyi_period_2019-go
Умирает меньше, а вымираем быстрее...
Маски?
Каратнин?...
Вакцина?
Щеплення?
Блокування транспорту?
Закриття бізнесу?
На Хуа, як сказав би відомий китайський філософ...
Но спрыгнуть с этой темы теперь невозможно.
Сильно много натворили под соусом пандемии и пистецакоронавирусного.
Поэтому будут ипать мозги до последнего Признать шо всех крутых политиков *******.... Никто на это не пойдёт
Бо тогда им всем конец.
Поэтому буду всех разводить до покы самы отъявленные поклонники коронавируса не начнут подозревать шо где то их всё таки ******£ют.
Тоже самое и в других странах
Об этом сообщает пресс-служба Госстата.
Всего с начала года в Украине умерли 334 307 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 17 953 человека. Так, за январь-июль 2019 года умерли 352 260 человек.Кроме того, с начала 2020 года в Украине родились 168 751 человек, что на 10 563 меньше, чем в 2019-м (в прошлом году - 179 314 человек). Получается, что смертность в 2019 году превышала рождаемость в 1,96 раза, а за аналогичный период 2020-го - в 1,98 раза.
https://focus.ua/ukraine/463443-nesmotria_na_pandemiiu_v_ukraine_s_nachala_2020_goda_umerlo_menshe_liudei_chem_za_analogichnyi_period_2019-goм
Вас не смущает, что по итогу 7месяцев 2020 года разница с 7 месяцами прошлого года была 18 тыс, а по по итогу 10 месяцев разница с 10 месяцами прошлого года разница 9,8 тыс? Про ухудшение соотношения смертность-рождаемость я вообще молчу.