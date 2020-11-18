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Новини Політика України
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Геращенко Ірина (1130) підприємці (372) електронне декларування (1015) Європейська Солідарність (1020)

"ЄС" вимагає скликати позачергове засідання ВР для вирішення ситуації з ФОП та е-декларуванням

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Європейська Солідарність" вимагає терміново провести позачергове засідання Верховної Ради і врегулювати питання ФОП і антикорупційного законодавства.

Про це в Facebook повідомила співголова фракції Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Європейська Солідарність" вимагає проведення позачергової сесії з вичерпним переліком питань: вирішення проблем ФОП і закони, що стосуються е-декларування, конституційної кризи. Сподіваємося, нам видадуть підписні листи і колеги з інших фракцій підтримають цей порядок денний. Справедливо, якщо в цей день поставимо й питання звільнення Гетманцева з керівника комітету. Відповідні постанови зареєстровані, ми їх підписали. І Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Ми навіть готові зібратися на цю сесію у вихідний день. Попри карантин", - пише Геращенко.

Геращенко зазначила, що у Зеленського та його монобільшості не вистачає політичної волі для повернення антикорупційних норм.

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"Три тижні тому в ефірі того ж телеканалу він грозив КС і ВР розпуском, розгоном, карами небесними, і потім десь зібгався і зник. У ВР створили робочі групи з напрацювання нових законів з е-декларування, хоч 15 законопроектів вже зареєстровано - бери і приймай, який найбільш адекватний. Так само і з ФОП, проблему заговорили, людей кинули, але створили чергову робочу групу", - зазначає співголова фракції.

"Зелений шалений принтер зламався і нічого здравого не продукує. Питання виключно в політичній волі, і не потрібно чекати грудня, МВФ, кінця світу, аби допомогти малому бізнесу чи повернути відповідальність за недостовірне декларування", - резюмує Геращенко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Зачем тебе, Геращенко. ФОПЫ? Появись ты там на базаре перед выборами Осла - они бы тебя там заплевали. Хай черпают большой ложкой то дерьмо шо они сами заварили.
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18.11.2020 16:59
+4
Не для того зэбилят высадили в ВР, чтоб они что-то там решали. Они должны по команде давить кнопочки, а за разговоры и, тем более, вопросы их штрафуют.
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18.11.2020 16:47
+3
Ойойой, айайай, скачай себе на мобило бесплатную аппликуху от налоговой и не ной.

Пусть она и неудобная, но у тебяж оборот небольшой, значит справишься.
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18.11.2020 17:05
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Не для того зэбилят высадили в ВР, чтоб они что-то там решали. Они должны по команде давить кнопочки, а за разговоры и, тем более, вопросы их штрафуют.
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18.11.2020 16:47 Відповісти
тогда ковид окончательно всех покосит, а в феофанию не всех возьмут, и придеца свадебным фотографам и собачьим парикмахерам лечиться за свой счет
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18.11.2020 16:49 Відповісти
Глас вопиющего в пустыне. Зе-большиству проблемы ФОПов по ... Вот когда ФРПовцам жрать нечего будет, тогда да. Но будет уже поздно
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18.11.2020 16:50 Відповісти
Сами виноваты... за что боролись, как говорится.
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18.11.2020 16:54 Відповісти
Что же это за бизнес такой, если он сдохнет от обычных налогов?!
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18.11.2020 16:58 Відповісти
Причем тут налоги? Налоги не меняются.

Добавляется адский геморой с покупкой кассовых аппаратов и администрированием. Каждому маленькому ФОПу, а єто в основном мелкая розница, нужно нанимать дополнительнмх людей для кодировки товаров плюс ежедневные отчеты в налоговую. И если вдруг ошибся штрафы в СОТНИ тысяч.
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18.11.2020 17:04 Відповісти
Ойойой, айайай, скачай себе на мобило бесплатную аппликуху от налоговой и не ной.

Пусть она и неудобная, но у тебяж оборот небольшой, значит справишься.
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18.11.2020 17:05 Відповісти
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде представил пять основных цифровых решений правительства, которые помогут в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине. В частности, он предложил обязать украинцев использовать QR-коды при посещении общественных мест. Об этом Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

Цікаво.. половина українців знає ,що таке QR коди ? "ЄС" вимагає скликати позачергове засідання ВР для вирішення ситуації з ФОП та е-декларуванням - Цензор.НЕТ 2848
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18.11.2020 17:32 Відповісти
"ЄС" вимагає скликати позачергове засідання ВР для вирішення ситуації з ФОП та е-декларуванням - Цензор.НЕТ 7278
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18.11.2020 17:38 Відповісти
Людей иму нанимать для кодирования много надо, чё, за тыщщу номенклатура у "маленького фопа" перевалила? Или не такой уж и маленький фоп?
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18.11.2020 17:07 Відповісти
Зрите в корень! Где они видели "мелкую розницу"? Миф для налоговой...
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18.11.2020 17:31 Відповісти
Правила должны быть для всех одинаковые. Или простые как Сомали. Или сложные как в Европе. Пора делать выбор
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18.11.2020 17:34 Відповісти
Во всем мире есть налоговые льготы и преференции для самозанятых. Тут же просто уничтожение мелкого бизнеса в угоду крупным торговым сетям. Вот для них ничего не меняется.
И главное - ишак клятвенно обещал туда не лезть.
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18.11.2020 17:40 Відповісти
як ФЕДЕРАЛІСТ підказую рішення

Забрати Областями(у майбутньому Землями) право адміністрування податків..

Києву залишити лише певні функції(Армія,МЗС,ФБР,Монетний двір,прикордонна служба) ,котрі мають фінансуватись "знизу вверх" через чіткий відсоток.

Тоді питання -ФОП з касовим апаратом чи без вирішується на рівні області. "ЄС" вимагає скликати позачергове засідання ВР для вирішення ситуації з ФОП та е-декларуванням - Цензор.НЕТ 5847
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18.11.2020 17:36 Відповісти
Наркоконтроль проходили? Вопросом интересовались? Перед тем как задавать глупейшие вопросы, рекомендую изучить проблему. Ваше незнание темы, заставляет задать вам вопрос - откуда вы пишете?
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18.11.2020 17:31 Відповісти
Оскорбить алкоголика не трудно. Особенно профессионально занимающегося оптимизацией налогов "ЄС" вимагає скликати позачергове засідання ВР для вирішення ситуації з ФОП та е-декларуванням - Цензор.НЕТ 3382
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18.11.2020 17:43 Відповісти
Мадам! раскройте тайны вашего послания. Кто в чем профи, кого вы хотели оскорбить.? И не сочтите за труд, расскажите "Чей Крым?
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18.11.2020 18:20 Відповісти
Взагалі то Раду можна сміливо розпускати з причини непродуктивності, а отже недієздатності і непридатності. Тільки є проблема - певні регіони явно повністю мфіозні, як то Одеса, наприклад. І тому з них велмика купа безголових телепнів, які вміють лише по-батькові міняти, забезпечена.
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18.11.2020 16:53 Відповісти
е-декларирование - да, фопы должны страдать. А заодно и подумать. Осознать тот простой факт, что потерять все очень легко. Это будет полезно на будущее.
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18.11.2020 16:54 Відповісти
може ти хочеш постраждати?
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18.11.2020 16:56 Відповісти
Сначала РРО, потом страдания. А я пока понаблюдаю за всем этим бедламом.
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18.11.2020 17:04 Відповісти
Ти магнат чи найманець? Можеш не відповідати.
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18.11.2020 18:38 Відповісти
В зависимости от ситуации. Но сейчас я просто злой. В том числе и на фопов.
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18.11.2020 18:44 Відповісти
А что там с декларациями прошлого созыва?
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18.11.2020 16:55 Відповісти
Зачем тебе, Геращенко. ФОПЫ? Появись ты там на базаре перед выборами Осла - они бы тебя там заплевали. Хай черпают большой ложкой то дерьмо шо они сами заварили.
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18.11.2020 16:59 Відповісти
Не надо решать ФОП !
Порешите РРО.
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18.11.2020 17:27 Відповісти
А как без РРО определить ФОП или не ФОП? По громкости нытья?
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18.11.2020 17:37 Відповісти
РРО от ФОПа отличить легче!
Давайте начнем с простого.
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19.11.2020 09:10 Відповісти
"Європейська Солідарність" вимагає "ЄС" вимагає скликати позачергове засідання ВР для вирішення ситуації з ФОП та е-декларуванням - Цензор.НЕТ 4299 терміново провести позачергове засідання Верховної Ради і врегулювати питання ФОП і антикорупційного законодавства

"ЄС" вимагає скликати позачергове засідання ВР для вирішення ситуації з ФОП та е-декларуванням - Цензор.НЕТ 2848
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18.11.2020 17:40 Відповісти
Зеленый неистовый принтер сломался "ЄС" вимагає скликати позачергове засідання ВР для вирішення ситуації з ФОП та е-декларуванням - Цензор.НЕТ 9883 "ЄС" вимагає скликати позачергове засідання ВР для вирішення ситуації з ФОП та е-декларуванням - Цензор.НЕТ 9511
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18.11.2020 17:55 Відповісти
Иро, ти ж вчора голосувала проти відтермінування. Навіщо? Шоб сьогодні почати шось вирішувати з ФОПами?
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18.11.2020 18:36 Відповісти
"ЄС" вимагає скликати позачергове засідання ВР для вирішення ситуації з ФОП та е-декларуванням - Цензор.НЕТ 7593 вони "требуют"...
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18.11.2020 19:16 Відповісти
Хочу отдельно "поблагодарить" ЕС и лично Порошенко за его жлобское налого-"творчество" от 2017 года, согласно которому спящим ФОПам, по которому неработающие и давно умершие ФОПы вдруг стали должны более 1000 грн ежемесячно бюджету по налогам ЕСВ.
Таким образом, я, вдруг стал должником на 35 тысяч бюджету, не имея ни копейки дохода! "ЄС" вимагає скликати позачергове засідання ВР для вирішення ситуації з ФОП та е-декларуванням - Цензор.НЕТ 7122 Желаю Порошенко и его семье такого же отношения, как и он украинцам!
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18.11.2020 23:14 Відповісти
 
 