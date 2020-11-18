"ЄС" вимагає скликати позачергове засідання ВР для вирішення ситуації з ФОП та е-декларуванням

"Європейська Солідарність" вимагає терміново провести позачергове засідання Верховної Ради і врегулювати питання ФОП і антикорупційного законодавства.

Про це в Facebook повідомила співголова фракції Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Європейська Солідарність" вимагає проведення позачергової сесії з вичерпним переліком питань: вирішення проблем ФОП і закони, що стосуються е-декларування, конституційної кризи. Сподіваємося, нам видадуть підписні листи і колеги з інших фракцій підтримають цей порядок денний. Справедливо, якщо в цей день поставимо й питання звільнення Гетманцева з керівника комітету. Відповідні постанови зареєстровані, ми їх підписали. І Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Ми навіть готові зібратися на цю сесію у вихідний день. Попри карантин", - пише Геращенко.

Геращенко зазначила, що у Зеленського та його монобільшості не вистачає політичної волі для повернення антикорупційних норм.

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"Три тижні тому в ефірі того ж телеканалу він грозив КС і ВР розпуском, розгоном, карами небесними, і потім десь зібгався і зник. У ВР створили робочі групи з напрацювання нових законів з е-декларування, хоч 15 законопроектів вже зареєстровано - бери і приймай, який найбільш адекватний. Так само і з ФОП, проблему заговорили, людей кинули, але створили чергову робочу групу", - зазначає співголова фракції.

"Зелений шалений принтер зламався і нічого здравого не продукує. Питання виключно в політичній волі, і не потрібно чекати грудня, МВФ, кінця світу, аби допомогти малому бізнесу чи повернути відповідальність за недостовірне декларування", - резюмує Геращенко.