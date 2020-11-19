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Постачальника піску підозрюють у заволодінні 9 млн грн при будівництві залізниці з Києва в аеропорт "Бориспіль", - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

Постачальника піску підозрюють у заволодінні 9 млн грн при будівництві залізниці з Києва в аеропорт

Прокуратура повідомила про підозру ексдиректору компанії - постачальника піску. За даними слідства, він поставив піску значно менше, ніж зазначено в договорі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, між ТОВ "Київ пісок" і Регіональним філіалом "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" був укладений договір про постачання піску для будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення за маршрутом "Київ-Пасажирський" - аеропорт "Бориспіль".

Надалі, на підставі підроблених видаткових накладних, в яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо загального обсягу поставленого піску - 60 000 куб. м - Регіональний філіал "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" перерахував на рахунок підприємства грошові кошти в сумі 21 384 000, 00 грн.

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Документально підтверджується, зокрема висновком судово-економічної експертизи, що підприємством фактично поставлено тільки 35 тис. куб. м піску, у зв'язку з чим майже 9 млн грн державних коштів були безпідставно отримані ексдиректором підприємства за фактично непоставлений пісок.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Постачальника піску підозрюють у заволодінні 9 млн грн при будівництві залізниці з Києва в аеропорт Бориспіль, - прокуратура 01

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Золотой песок.
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18.11.2020 17:04 Відповісти
та не, ворованный из Днепра
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18.11.2020 17:13 Відповісти
Если бы у нас было честное СБУ, можно было бы сказать: "будь у них хоть капля ума, они бы проверили многочисленные объявления десятков фирм, торгующих песком, и узнали, что на законных основаниях добывается лишь 10(десять) процентов песка". Но у нас есть ОПГ "СБУ", которая сама же и пасется за счет незаконной добычи. Им плевать, что расхищаются недра, наносится непоправимый вред природе, главное - нахапать сегодня и вывезти подальше от территории бесстыдства и беззакония.
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18.11.2020 17:15 Відповісти
 
 