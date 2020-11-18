Соратник Дубініної Болдін намагається через суд заблокувати вибори ректора Одеського медуніверситету, - ЗМІ

В Одесі колишній чиновник, адвокат Максим Болдін намагається через суди заблокувати вибори ректора Одеського національного медуніверситету, які повинні відбутися 25 листопада.

Про це повідомляють Українські національні новини.

Сам Болдін не балотується, але активно підтримує одного з кандидатів - Владлену Дубініну. Її рейтинг серед колективу невеликий. "За даними близьких до університету джерел, Максим Болдін подав кілька позовів до судів з вимогою визнати вибори незаконними. Мовляв, якщо не переможе Дубініна, нехай не переможе ніхто", - йдеться в матеріалі.

При цьому видання зазначає: законних підстав для скасування виборів немає. Вони були оголошені Міністерством охорони здоров'я відповідно до законної процедури, всі претенденти на пост ректора до виборів були допущені. "Позивач це прекрасно розуміє і розраховує на зв’язки в одеських судах. Болдін не втрачає нагоди похвалитися перед колегами тим, що там у нього "все схоплено". Найближчим часом з’явиться можливість це перевірити. Якщо хоча б один його позов буде задоволений, судова система винесе собі черговий вирок за статтями "злочинна діяльність" і "винесення неправомірних рішень", - пишуть УНН.

Видання припускає, що Болдін підтримує Дубініну в розрахунку отримати "пост тіньового ректора". "Для нього медін - остання можливість відбутися професійно, статусно і публічно", - йдеться в матеріалі.

На місцевих виборах-2020 Болдін і Дубініна безуспішно балотувалися в депутати міської ради Одеси від партії "Перемога Пальчевського", але не подолали прохідний бар'єр. Влітку минулого року Максим Болдін став одним з п'яти кандидатів на пост глави Одеської ОДА, що викликало широкий резонанс. Незадовго до цього він домігся звільнення з СІЗО Ігоря Павловського, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк. Болдін був його адвокатом і, як стверджують активісти "Хто замовив Катю Гандзюк", неодноразово брехав у суді про нібито поганий стан здоров'я його підзахисного.

У 2010 році Болдін був підозрюваним у "справі Смоляра". У 2010 році чиновники Одеської міськради вивели з комунальної власності 35 об'єктів, чим завдали збитків у розмірі 37 млн ​​грн. Незаконне рішення візував особисто Болдін, на той момент начальник юрдепартаменту міськради.