В Україні призначили довічні виплати шести медикам, які через COVID-19 отримали інвалідність і втратили працездатність

Фонд соціального страхування призначив довічні виплати для шести медиків, які після профзахворювання COVID-19 отримали інвалідність і втратили працездатність. Виплати здійснюватимуть щомісяця.

Про це повідомляє пресслужба фонду, передає Цензор.НЕТ

Розмір щомісячної виплати для кожного медика визначено індивідуально залежно від ступеня непрацездатності та середнього доходу.

На сьогодні фонд призначив щомісячні страхові виплати, пов'язані з захворюванням COVID-19 для чотирьох медпрацівників, які мають встановлену групу інвалідності:

лікаря-анестезіолога з Одещини, якому було встановлено II групу інвалідності;

лікаря-кардіолога з Івано-Франківщини, якому було встановлено II групу інвалідності;

лікаря загальної практики сімейної медицини з Волині, якому було встановлено III групу інвалідності;

завідувача приймального відділення – лікаря-хірурга з Києва, якому встановлено III групу інвалідності.

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Загальна сума страхових виплат, які ФССУ щомісяця здійснюватиме для зазначених медичних працівників, становить 46 тисяч 245 гривень.

Крім того, Фонд соцстраху призначив щомісячні страхові виплати, пов'язані з захворюванням COVID-19, для двох медиків, у яких встановлена ​​стійка втрата працездатності:

старшого фельдшера – лаборанта клініко-діагностичної лабораторії з Івано-Франківщини, якому встановлено 25% стійкої втрати професійної працездатності;

лікаря-терапевта з Полтавщини, якому встановлено 10% стійкої втрати професійної працездатності.

"Загальна сума страхових виплат, які ФССУ буде щомісяця здійснювати для зазначених медичних працівників, становить 2323 гривні", - інформує відомство.

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