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В Україні призначили довічні виплати шести медикам, які через COVID-19 отримали інвалідність і втратили працездатність

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні призначили довічні виплати шести медикам, які через COVID-19 отримали інвалідність і втратили працездатність

Фонд соціального страхування призначив довічні виплати для шести медиків, які після профзахворювання COVID-19 отримали інвалідність і втратили працездатність. Виплати здійснюватимуть щомісяця.

Про це повідомляє пресслужба фонду, передає Цензор.НЕТ

Розмір щомісячної виплати для кожного медика визначено індивідуально залежно від ступеня непрацездатності та середнього доходу.

На сьогодні фонд призначив щомісячні страхові виплати, пов'язані з захворюванням COVID-19 для чотирьох медпрацівників, які мають встановлену групу інвалідності:

  • лікаря-анестезіолога з Одещини, якому було встановлено II групу інвалідності;
  • лікаря-кардіолога з Івано-Франківщини, якому було встановлено II групу інвалідності;
  • лікаря загальної практики сімейної медицини з Волині, якому було встановлено III групу інвалідності;
  • завідувача приймального відділення – лікаря-хірурга з Києва, якому встановлено III групу інвалідності.

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Загальна сума страхових виплат, які ФССУ щомісяця здійснюватиме для зазначених медичних працівників, становить 46 тисяч 245 гривень.

Крім того, Фонд соцстраху призначив щомісячні страхові виплати, пов'язані з захворюванням COVID-19, для двох медиків, у яких встановлена ​​стійка втрата працездатності:

  • старшого фельдшера – лаборанта клініко-діагностичної лабораторії з Івано-Франківщини, якому встановлено 25% стійкої втрати професійної працездатності;
  • лікаря-терапевта з Полтавщини, якому встановлено 10% стійкої втрати професійної працездатності.

"Загальна сума страхових виплат, які ФССУ буде щомісяця здійснювати для зазначених медичних працівників, становить 2323 гривні", - інформує відомство.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
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18.11.2020 17:14
+2
А что им и не нужно будет проходить комиссии (ВКК) каждые полгода или раз в два года как, к примеру, инвалидам ( без конечностей, а вдруг они отрастут!) ? В Україні призначили довічні виплати шести медикам, які через COVID-19 отримали інвалідність і втратили працездатність - Цензор.НЕТ 3837
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18.11.2020 18:12
+1
Инвалидность от COVID-19?
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18.11.2020 18:14
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18.11.2020 17:14 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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18.11.2020 18:45 Відповісти
ну влада вирішила, що дітки не повинні носити маски для вчителів, що в діток не вистачіть на то клепки. хоча ті самі дітки влітку з мамками по місту ходили в масках.
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18.11.2020 23:57 Відповісти
А что им и не нужно будет проходить комиссии (ВКК) каждые полгода или раз в два года как, к примеру, инвалидам ( без конечностей, а вдруг они отрастут!) ? В Україні призначили довічні виплати шести медикам, які через COVID-19 отримали інвалідність і втратили працездатність - Цензор.НЕТ 3837
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18.11.2020 18:12 Відповісти
Инвалидность от COVID-19?
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18.11.2020 18:14 Відповісти
Инвалидов от него больше чем умерших.
Инсульт, инфаркт, ампутация конечностей из-за развития тромбоза.
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18.11.2020 18:35 Відповісти
"Инвалидность от COVID-19? " - А що тут дивного ? Після ускладнень від Covid людина отримує фіброзні легені і знижений через це рівень сатурації (( їй просто ходити доводиться заново вчитися , а працювати із страшною задишкою не вийде ((
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18.11.2020 18:59 Відповісти
коли в тебе попадає вірус, то шукає найслабші місця, домовляється з якимись клітинами, одних залякує, іншим дає взятку, так і знаходить що можна послабити. )))) фізично-біологічний процес соціально-людськими поняттями.))) не стьоб, просто перефраз )))
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19.11.2020 00:00 Відповісти
ну ни х*я себе выплата каждый месяц, сколько людей на предприятиях стали инвалидами и ничего по 2-3 тысячи регресса... в общую массу людей их или может у нас некоторые равнее других?
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18.11.2020 18:52 Відповісти
Як так заздрите медикам які інвалідами стали , то ідіть працювати до інфекційних відділень , може і вам "поталанить" отримати високі регресні виплати ( якщо живим залишитеся ) ! ((
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18.11.2020 19:04 Відповісти
это не зависть, а реакция на несправедливость, можешь поработать в шахте 20-ть лет, остаться без ноги и получать пару тысяч в месяц.... когда он шёл учиться на медика он знал про риски на которые идёт - так что на общих основаниях регресс... белая кость
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18.11.2020 19:08 Відповісти
А ви коли на шахту ішли працювати про ризики цієї професії не знали ? Правда що коли працювалося без травм то приємно було отримувати зарплату вищу аніж у оточення і очікувати пенсію шахтарську у сорок років ? Коли ви ногу втратили - вам одноразово теж компенсацію виплатили мамо не горюй ! А вже потім отримуєте пенсію щомісяця (( ось і тут те ж саме (( Заздрити грошам каліки - гріх!
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18.11.2020 19:17 Відповісти
травмованим на шахті одноразову виплачували таку саму як щомісячну лікарям.... читай Оруела "скотний двір"
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18.11.2020 19:37 Відповісти
Меньше десяти тысяч получается. И это за инвалидность...
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18.11.2020 20:11 Відповісти
ПОКАЗУХА!!!
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19.11.2020 11:52 Відповісти
 
 