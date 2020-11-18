Використання електрошокерів зменшує ризик травмування як правопорушника, так і поліцейського, - Клименко

За приблизними підрахунками, завдяки використанню електрошокерів у світі врятовано понад 220 000 життів. Поліцейські в 107-ми країнах мають на озброєнні такі спецзасоби електропровідної дії. Більшість з цих країн - це держави розвинутої демократії, де питання захисту прав людини в пріоритеті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко в колонці "Не стріляти: електричний струм на службі поліції"

Глава Нацполіції розповів про переваги тайзера (електрошокова зброя несмертельної дії).

"Перевага цього спецзасобу в тому, що поліцейський на безпечній відстані може знешкодити зловмисника із найменш травматичними для нього наслідками. Дальність пострілу сягає 7,5 метрів, а швидкість – 55 метрів за секунду. Всередині пристрою знаходяться два струмопровідні дроти, які вистрілюють, коли поліцейський натискає на курок. Через спеціальні дартс-дротики передається електричний імпульс, який миттєво знерухомлює особу, тимчасово паралізуючи м’язову систему", - зазначив Клименко.

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Важливо, що електрошокер – це найбезпечніший поліцейський засіб примусу. Він знерухомлює людину, блокує її рухи на короткий період. За цей час поліцейський зможе вдягнути на правопорушника кайданки і вдасться уникнути загострення конфлікту. Таким чином використання тайзеру зменшує ризик травмування не лише для правопорушника, а й для поліцейського та оточуючих.

Використовувати тайзер можна як і контактний електрошокер, тобто без відстрілу електропровідних дротів. В такому разі особа відчуває лише біль, без знерухомлення м’язів. Цього ефекту достатньо, щоб при безпосередньому контакті утихомирити дебошира.

За словами Клименка, впродовж найближчих декількох років оснастити тайзерами кожен екіпаж патрульної поліції, штурмові підрозділи КОРДу і полків поліції особливого призначення, а також поліцейських офіцерів громад.

"Звісно, обговорюючи будь-які нововведення, не можна говорити лише про переваги. Недоліки використання тайзерів існують і я впевнений, що більшість із вас самостійно шукатиме цю інформацію на просторах Інтернету. І знайде історії із трагічним кінцем. Але, на жаль, жоден спецзасіб не може бути повністю безпечним. Перевага електрошокерів саме в тому, що вони несуть найменший ризик травматизму для затриманого в порівнянні із іншими засобами безконтактної дії", - пояснив Клименко.

Клименко додав, що при цьому обов’язково визначатимуть категорії осіб, до яких буде заборонено застосовувати електрошокер, це – малолітні та неповнолітні, вагітні жінки, особи з явними ознаками обмежених можливостей або старості.

Фактично підстави та умови застосування "Тайзерів" будуть аналогічні вогнепальній зброї. Маючи таку альтернативу, поліцейський зможе використати менш травматичний для особи спосіб затримання та зведе до мінімуму вірогідність отримання поранення правопорушником.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін пропонує дозволити поліцейським застосовувати шокери під час затримання правопорушників.