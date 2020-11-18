УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13861 відвідувач онлайн
Новини Суспільство
1 978 19
Нацполіція (13917) Правоохоронні органи (2660) Клименко Ігор (350)

Використання електрошокерів зменшує ризик травмування як правопорушника, так і поліцейського, - Клименко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Використання електрошокерів зменшує ризик травмування як правопорушника, так і поліцейського, - Клименко

За приблизними підрахунками, завдяки використанню електрошокерів у світі врятовано понад 220 000 життів. Поліцейські в 107-ми країнах мають на озброєнні такі спецзасоби електропровідної дії. Більшість з цих країн - це держави розвинутої демократії, де питання захисту прав людини в пріоритеті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко в колонці "Не стріляти: електричний струм на службі поліції"

Глава Нацполіції розповів про переваги тайзера (електрошокова зброя несмертельної дії).

"Перевага цього спецзасобу в тому, що поліцейський на безпечній відстані може знешкодити зловмисника із найменш травматичними для нього наслідками. Дальність пострілу сягає 7,5 метрів, а швидкість – 55 метрів за секунду. Всередині пристрою знаходяться два струмопровідні дроти, які вистрілюють, коли поліцейський натискає на курок. Через спеціальні дартс-дротики передається електричний імпульс, який миттєво знерухомлює особу, тимчасово паралізуючи м’язову систему", - зазначив Клименко.

Читайте також: Співробітники СБУ мають бути впевнені в соцгарантіях від держави, адже робота ризикована, стресова і понаднормова, - Баканов

Важливо, що електрошокер – це найбезпечніший поліцейський засіб примусу. Він знерухомлює людину, блокує її рухи на короткий період. За цей час поліцейський зможе вдягнути на правопорушника кайданки і вдасться уникнути загострення конфлікту. Таким чином використання тайзеру зменшує ризик травмування не лише для правопорушника, а й для поліцейського та оточуючих.

Використовувати тайзер можна як і контактний електрошокер, тобто без відстрілу електропровідних дротів. В такому разі особа відчуває лише біль, без знерухомлення м’язів. Цього ефекту достатньо, щоб при безпосередньому контакті утихомирити дебошира.

За словами Клименка, впродовж найближчих декількох років оснастити тайзерами кожен екіпаж патрульної поліції, штурмові підрозділи КОРДу і полків поліції особливого призначення, а також поліцейських офіцерів громад.

"Звісно, обговорюючи будь-які нововведення, не можна говорити лише про переваги. Недоліки використання тайзерів існують і я впевнений, що більшість із вас самостійно шукатиме цю інформацію на просторах Інтернету. І знайде історії із трагічним кінцем. Але, на жаль, жоден спецзасіб не може бути повністю безпечним. Перевага електрошокерів саме в тому, що вони несуть найменший ризик травматизму для затриманого в порівнянні із іншими засобами безконтактної дії", - пояснив Клименко.

Клименко додав, що при цьому обов’язково визначатимуть категорії осіб, до яких буде заборонено застосовувати електрошокер, це – малолітні та неповнолітні, вагітні жінки, особи з явними ознаками обмежених можливостей або старості.

Фактично підстави та умови застосування "Тайзерів" будуть аналогічні вогнепальній зброї. Маючи таку альтернативу, поліцейський зможе використати менш травматичний для особи спосіб затримання та зведе до мінімуму вірогідність отримання поранення правопорушником.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін пропонує дозволити поліцейським застосовувати шокери під час затримання правопорушників.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Сначала сделали нецелевые траты бюджетных денег, закупили шокеры по 2200 баксов штука, а теперь пытаются их легализировать и разрешить быдлу в полицейской форме использовать шокеры даже при админнарушениях.
Остановил мусор машину без причины, что бы бабла срубить: "Давай права для проверки". "Причина остановки?" - получи шокером. Мечта тупых полицейских.
показати весь коментар
18.11.2020 17:49
+5
А граждане в отношении полиции могут применять электрошокер? И в каких случаях.
показати весь коментар
18.11.2020 17:36
+4
И пытать легче, не оставляет следов!
Вначале посадите в тюрьму всех садистов в органах.
показати весь коментар
18.11.2020 17:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Специальные дротики для Дартса будут в людей импульсы....ааа что это за планета?
показати весь коментар
18.11.2020 17:18 Відповісти
Залишилося 1000 підписів! Важлива петиція про заборону проросійських партій та організацій через ЗУ "Про колабораціонізм". https://petition.president.gov.ua/petition/105082
показати весь коментар
18.11.2020 17:22 Відповісти
На жаль, не можу залогвнитись на сайті петицій: вимагає або електронний підпис або через "Дію". Я реєструвався через код ІПН, тепер зайти на портал не можу
показати весь коментар
18.11.2020 18:09 Відповісти
И пытать легче, не оставляет следов!
Вначале посадите в тюрьму всех садистов в органах.
показати весь коментар
18.11.2020 17:25 Відповісти
А граждане в отношении полиции могут применять электрошокер? И в каких случаях.
показати весь коментар
18.11.2020 17:36 Відповісти
Вот так это работает
показати весь коментар
18.11.2020 17:45 Відповісти
а якщо їх не один? а пукалка одна. полійцейського на тих дротах зануздать можна.
показати весь коментар
18.11.2020 23:38 Відповісти
Сначала сделали нецелевые траты бюджетных денег, закупили шокеры по 2200 баксов штука, а теперь пытаются их легализировать и разрешить быдлу в полицейской форме использовать шокеры даже при админнарушениях.
Остановил мусор машину без причины, что бы бабла срубить: "Давай права для проверки". "Причина остановки?" - получи шокером. Мечта тупых полицейских.
показати весь коментар
18.11.2020 17:49 Відповісти
а если слабое сердце ? то сразу сдохнет или со вророго раза ?
показати весь коментар
18.11.2020 17:51 Відповісти
может сразу,может вызвать тяжелейшую аритмию даже у здорового человека..
вобщем, ..банаты..
показати весь коментар
18.11.2020 17:55 Відповісти
Раньше надо было...до Врадиевки Кагарлыка и иметь эти "обездвиженные тела" по всей строгости закона !!!!
показати весь коментар
18.11.2020 18:03 Відповісти
а якщо порушник не один? а другий візьме ті дроти і зааркане поліціянта.
показати весь коментар
18.11.2020 23:39 Відповісти
Не нашей полиции єто внедрять. Сначала разрешить гражданскому населени носить огнестрел, а потом уже электрошокеры нашей полиции.
показати весь коментар
18.11.2020 18:55 Відповісти
правильно - дать ментам оружие и запретить стрелять... права преступников надо отстаивать
показати весь коментар
18.11.2020 18:55 Відповісти
реклямна пауза... "улибаємся і машем..."(с)
показати весь коментар
18.11.2020 19:04 Відповісти
вспоминается коп из симпсонов с пончиком в кобуре Використання електрошокерів зменшує ризик травмування як правопорушника, так і поліцейського, - Клименко - Цензор.НЕТ 3232
показати весь коментар
18.11.2020 19:33 Відповісти
Використання електрошокерів зменшує ризик травмування як правопорушника, так і поліцейського, - Клименко - Цензор.НЕТ 1124
показати весь коментар
18.11.2020 19:53 Відповісти
хорошая вещь, правильно.
показати весь коментар
18.11.2020 21:12 Відповісти
Тада. Только это верная смерть страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
показати весь коментар
18.11.2020 21:50 Відповісти
 
 