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Міноборони (5264) призов (383) офіцер (89) ЗСУ (5690)

У ЗСУ призовуть 350 офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри, але не проходили службу. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У ЗСУ призовуть 350 офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри, але не проходили службу. ДОКУМЕНТ

У листопаді-грудні 2020 року на військову службу в Збройних Силах України буде призвано 350 офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри і не проходили військову службу.

Про це повідомляє видання "Ukrainian Military Pages", інформує Цензор.НЕТ.

Відповідний наказ №391 міністр оборони підписав 28 жовтня.

Відповідно до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", призову підлягають офіцери віком до 43 років, придатні до служби за станом здоров'я і не мають права на відстрочку.

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Наказ визначає, що призивати будуть офіцерів механізованих, ракетних військ і артилерії, протиповітряної оборони, військ зв'язку, фахівців виховної роботи та офіцерів тилових спеціальностей.

У ЗСУ призовуть 350 офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри, але не проходили службу 01
У ЗСУ призовуть 350 офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри, але не проходили службу 02
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Топ коментарі
+8
А где 351? Ширяется? Когда придет в чувство, передайте ему, что это будет уже пятый раз.
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18.11.2020 17:31
+5
Не совсем точно. Писюнист-роялист в дуэте.
В ВСУ призовут 350 офицеров запаса, которые закончили военные кафедры, но не проходили службу - Цензор.НЕТ 313
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18.11.2020 17:51
+4
А яку кафедру треба закінчити, аби ВУС записали " перестать стрелять"?
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18.11.2020 17:46
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А где 351? Ширяется? Когда придет в чувство, передайте ему, что это будет уже пятый раз.
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18.11.2020 17:31 Відповісти
Сам то ти чому від призову тікаєш, клавіатурний воєн? Чи то ти про себе й написав?
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18.11.2020 17:55 Відповісти
во-первых: служил. Во-вторых - возраст. Уже далеко не 18, и даже не 30.
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18.11.2020 17:59 Відповісти
Он, кажется, по военной специальности - секретарша, нет?
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18.11.2020 17:36 Відповісти
Не совсем точно. Писюнист-роялист в дуэте.
В ВСУ призовут 350 офицеров запаса, которые закончили военные кафедры, но не проходили службу - Цензор.НЕТ 313
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18.11.2020 17:51 Відповісти
Всё настолько хреново, что "пиджаков" надо сгонять? Там кстати предприниматели рассказывают, что им кушать нечего. Реформу питания при Зебиле отменили, но всё равно с голоду помереть не дадут .
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18.11.2020 17:37 Відповісти
Бубочке сколько? Наверное как раз 43. И искать его долго не придется - в Феофанию повестку нести нужно.
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18.11.2020 17:45 Відповісти
А яку кафедру треба закінчити, аби ВУС записали " перестать стрелять"?
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18.11.2020 17:46 Відповісти
Гарна раніше штука була, щоб уникнути армії - пішов на військову кафедру і ти вже вільна людина, котру на службу до війська не призовуть.
Та сталося не так, як у більшості гадалося...
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18.11.2020 17:57 Відповісти
Ви б бачили тих штафірок ))) Інколи запрошують проводити їм курси поводження зі зброєю перед обов'язковоми стрільбами та Присягою.
Дитячий садок.
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18.11.2020 18:12 Відповісти
А они при чём ,что их так обучают? Сейчас вот дистанционно.
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18.11.2020 19:02 Відповісти
одиниз военных сайто который кинул фейк о питании
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18.11.2020 19:19 Відповісти
350 - думаю, реально, если речь идёт о добровольном согласии офицера запаса. Но если у него жена, дети, зп 40-50К, ипотека, причем жена не работает, думаю, таких призвать нереально.
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18.11.2020 20:06 Відповісти
Що це за піджаки?
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18.11.2020 21:38 Відповісти
А ВОС розголошувати обовязково було? Чи цє вже не Державна таємниця? Кого та скільки необхідно...
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18.11.2020 23:47 Відповісти
Може цю цифру пуйло дозволив тому, який в його очах бачить мир.
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19.11.2020 00:27 Відповісти
В бой идут одни старики.
Золотая молодежь - наш "золотой дождь".
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19.11.2020 09:43 Відповісти
А главного "пиджака" призовут? В ряды военного ансамбля песни и пляски на должность клоуна.
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19.11.2020 09:44 Відповісти
все кто получает военную пенсию и не провел на фронте ни года, надо лишить ее.
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19.11.2020 10:08 Відповісти
ЩОСЬ БУДЕ !)
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19.11.2020 12:14 Відповісти
 
 