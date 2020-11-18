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Новини Політика України
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Зеленський (17387) МВФ (1343) Бутусов Юрій (3124)

Низка "структурних маяків" меморандуму з МВФ залишається невиконаною. Зеленський видає бажане за дійсне, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Низка

Президент Володимир Зеленський своєю заявою про виконання "всіх структурних маяків" у Меморандумі з МВФ обманює керівництво Фонду.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у статті "Кого обманює Зеленський, заявляючи, що Україна виконала умови меморандуму з МВФ? Вовк сміється".

Наприклад, зазначає журналіст, президент забув, що не виконано один із ключових пунктів договору - передати повноваження Окружного адмінсуду до Верховного Суду.

"Меморандум України з МВФ містить пункт, де Україна бере на себе зобов'язання до серпня 2020 року заборонити будь-яким судам виносити адміністративні рішення проти центральних органів влади, зокрема проти НАБУ, це спеціально зазначено. Цей пункт прямо спрямований на обмеження повноважень ОАСК. До серпня! І як же це виконується? 28 жовтня Окружний адмінсуд ухвалив рішення про звільнення директора НАБУ Артема Ситника, що не просто суперечить меморандуму, а є відвертим знущанням і демонстрацією вседозволеності глави ОАСК Павла Вовка", - пише Бутусов.

Він підкреслює, що "президент веде переговори з МВФ, Україні потрібен кредит, а Вовк ці переговори зриває. І Зеленський не в змозі з ним щось зробити. Він не висловлюється ні про Вовка, ні про його рішення, він не говорить коли ж нарешті закінчаться консультації з Вищою радою правосуддя", перезавантаження якої також є невиконаним маяком.

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"І найголовніше - вимога провести перезавантаження Вищої ради правосуддя, змінити законом процедуру відбору нових членів ВРП також є одним із структурних маяків меморандуму з МВФ. Але для перезавантаження ВРП нічого не зроблено", - вказує Бутусов.

"Про яке ж виконання маяків може йти мова? На кого розраховані такі заяви президента? Жодних передумов до екстреного виділення кредиту МВФ в обхід процедури не існує, необхідно багато ще зробити.

Головна проблема держави - нездатність забезпечити правосуддя. І постійне прагнення державних лідерів видавати бажане за дійсне", - резюмує журналіст.
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Топ коментарі
+43
Ряд "структурных маяков" меморандума с МВФ остается невыполненным. Зеленский выдает желаемое за действительное, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7583
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18.11.2020 17:36
+33
Низка "структурних маяків" меморандуму з МВФ залишається невиконаною. Зеленський видає бажане за дійсне, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8080
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18.11.2020 17:56
+28
Ряд "структурных маяков" меморандума с МВФ остается невыполненным. Зеленский выдает желаемое за действительное, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2396
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18.11.2020 17:44
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Ряд "структурных маяков" меморандума с МВФ остается невыполненным. Зеленский выдает желаемое за действительное, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7583
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18.11.2020 17:36 Відповісти
Криворожская гопота живет от кидка до кидка. Они к другому, к нормальной жизни, не приучены. Пока кто-то не пообламает рога.
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18.11.2020 18:55 Відповісти
у сраку зелю, у сраку ......
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18.11.2020 21:59 Відповісти
это малоПИД,,,роское, бенино, нарко-Животное вообще живет в своем иллюзорном мирке...
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18.11.2020 17:39 Відповісти
Ряд "структурных маяков" меморандума с МВФ остается невыполненным. Зеленский выдает желаемое за действительное, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6407
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18.11.2020 17:41 Відповісти
ніхера все він знає
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18.11.2020 17:55 Відповісти
Тобто бреше...
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18.11.2020 17:39 Відповісти
та нє. Не може буть. Зеленський і бреше....
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18.11.2020 17:42 Відповісти
видумує? фантазує? мріє?
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18.11.2020 17:45 Відповісти
Всі ці функції притаманні працюючому мозку)
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18.11.2020 17:48 Відповісти
М*ягко сказано, - звіздить як Троцький.
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18.11.2020 17:56 Відповісти
БРЕШИТ гнида ! Оно таки не лох ! Жадный ,хитрож… коротышка !
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18.11.2020 18:34 Відповісти
Как на кого рассчитаны эти заявления осла.?? Они рассчитаны на тупых зебилов...и те хавают...и божьей росой называют..
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18.11.2020 17:39 Відповісти
Ряд "структурных маяков" меморандума с МВФ остается невыполненным. Зеленский выдает желаемое за действительное, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8212
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18.11.2020 17:45 Відповісти
Мне ,кажется даже самые упоротые зебуины ,начали сомневаться в 🤢🤡🎪👃🏻🎹🐑 в величайшем членограе всех времён и народов
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18.11.2020 18:50 Відповісти
Хм, ніхто ж не перевіряв. У нього просто склероз. Він все забувається. Ліві шкарпетки на праву ногу надягає зранку. Ви думаєте чому він таку дурацбку професію обрав? По профнепридатності.
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18.11.2020 17:40 Відповісти
Да нет,нету склероза,обычная жи@овская жадность,и почему то уверенность в своей безнаказанности и что Оно способно всех *обуть*.
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18.11.2020 20:03 Відповісти
ще ситуації по ковідному фонду Бутусов не зачепив. МВФ вимагає його аудиту. І не відступиться. А Уманський - підливає...
До речі,Уманський свій сьогоднішній брифінг ще не закінчив. Буде відповідати на запитання Валерія Калниша о 22:00 на Прямому телеканалі.
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18.11.2020 17:43 Відповісти
Перевожу: зеленский - банальное брехло. Тупое, поскольку для вранья нужен ум. А с этим у него прокол.
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18.11.2020 17:44 Відповісти
Оно гундосит то ,что ему на конкретный момент кукловод дерьмак напишет , они даже вместе в Феофании прячутся ! Кстати клоун на дебатах с Порошенко со шпаргалки гавкал
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18.11.2020 18:57 Відповісти
Ряд "структурных маяков" меморандума с МВФ остается невыполненным. Зеленский выдает желаемое за действительное, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2396
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18.11.2020 17:44 Відповісти
"Украине нужен кредит, а Вовк эти переговоры срывает. И Зеленский не в силах с ним что-либо сделать."
Украине не нужен кредит МВФ при Зеле. А нужен он Зеле и Бене, чтобы его спи*дить ("закатать в асфальт"). Поэтому Вовк хоть и сволочь, но действует (сам того не понимая) во благо Украины (меньше потом разворованного клоунами отдавать придётся). Ряд "структурных маяков" меморандума с МВФ остается невыполненным. Зеленский выдает желаемое за действительное, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1176
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18.11.2020 17:45 Відповісти
Зеленский выдает желаемое за действительное

Все гораздо хуже, пан Бутусов, зеленский - враг Украины.
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18.11.2020 17:45 Відповісти




25%+ Володимир Співак

Як воно глумилось: "Сеньйор Голодомор" і всього навсього, щоб стати "Кретин- карантин" або "Даун-локдаун"!
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18.11.2020 17:51 Відповісти
Низка "структурних маяків" меморандуму з МВФ залишається невиконаною. Зеленський видає бажане за дійсне, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8080
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18.11.2020 17:56 Відповісти
Это СТРАДАЕТ от зависимости? Мы страдаем от зависимости шт этого персонажа. А он кайфует. Теперь в статусе президента кайфует и оттого, как"он нас сделал"- всех.
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18.11.2020 20:42 Відповісти
Я могу допустить, что в Украине еще остались дурачки, которые верят нашему зевове.
Но развести прожженную тётку из МВФ ему не удастся.
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18.11.2020 17:57 Відповісти
Раньше, юрык, надо было думать головой, когда на цезоре обсерал и топил Пороха и рекламировал зеленое *************** убожество.
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18.11.2020 17:57 Відповісти
Это тебе не Марья Ивановна из Кривого Рога, которой можно нагло врать в глаза бесконечно и она будет всему верить, здесь за вранье будут бить по глазам ссаными тряпками и к,сожалению, это почувствуем вместе с гнусавым и все мы.
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18.11.2020 17:58 Відповісти
Вимоги МВФ виглядають доречними.
Наші жуліки ще не придумали, як оминути наслідки тих рішень.
От і каламутять воду.
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18.11.2020 17:58 Відповісти
МВФ забагато вимагає від ЗЄ. "Ряд структурных маяков"... Маяк і маніяк афігєнно співзвучні.
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18.11.2020 18:13 Відповісти
головний для МВФ "маяк" запустити дерибан ЗЕМЛІ ...
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18.11.2020 18:45 Відповісти
What's wrong?
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18.11.2020 19:59 Відповісти
безхатько ?
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18.11.2020 20:22 Відповісти
Это и так понятно , вопрос ,что с этим делать 🐑😡
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18.11.2020 18:49 Відповісти
На минувшей неделе глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон допустил приезд миссии МВФ в страну к концу 2020 года.
"Чтобы появились даты, нужно достичь прогресса по всем блокам вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе являюсь оптимистом: у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года", - сказал он "Голосу Америки".
По словам Шевченко, в повестке дня переговоров с МВФ стоят три вопроса: решение Конституционного суда и антикоррупционная деятельность в Украине, проект госбюджета на 2021 год и работа самого НБУ. Глава центробанка отметил, что наибольшую обеспокоенность вызвало решение КС.
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18.11.2020 18:55 Відповісти
Люди, которые говорят и пишут о том, что в "ковидном фонде" остались какие то деньги и их нужно перераспределить, не понимают сути бюджетной махинации с этим фондом. Создание этого фонда явилось результатом скрытого секвестра бюджета, когда все доходные поступления были сведены под один фонд для избежания контроля бюджетных расходов. Цифры, которые там указывались, были прогностическим предположением авторов этой махинации. На самом деле дефицит доходной части бюджета был намного больше. Потому из планируемых 64 млрд гривен в фонд реально поступило на 01.11.2020г. около 46, 8 млрд. гривен из которых 34,6 ушло на дороги, 10,4 млрд. на мероприятия по борьбе с ковид, остальное вразброс. Реально денег в фонде уже нет.Их и не будет. По состоянию на 01.11.2020 г., непрофинансированными является 320,88 млрд. гривен расходов государственного бюджета, из которых 136, 88 млрд - планируемые зарплаты, пенсии и социальные выплаты за ноябрь-декабрь
Назначение Кабинетом Министров Украины главой Государственной таможенной службы Павла Рябикина вне каких либо конкурсных процедур, в момент когда к этому вопросу приковано пристальное внимание МВФ, есть показатель есть показатель глупости и наглости.
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18.11.2020 20:51 Відповісти
маяк ты наш зеленоокий , звезда ты наша путеводная, заведёшь ты нас, **** , не в Европу, а в расейские говени...... политик ***.... Ли Куан Ю ты наш криворожский!!!!!
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18.11.2020 19:07 Відповісти
а безвиз у нас люби украинцы точно скоро отберут.... будем вместо польши и германии в монголию ездить! спасибо жители кривбаса......
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18.11.2020 19:10 Відповісти
Не втомлююся повторювати, що цей зе-клоун свідомо і продумано грає роль, типу, нездатного, недосвідченого президента, і свідомо зливає країну ... Сидіти йому на нарах, якщо не втече. Нехай йде зараз, поки є час, ПОКИ ЩЕ НЕ ПІЗНО !!!
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18.11.2020 19:28 Відповісти
Володя "закусил удела" и не против уже слинять. Да только Беня не даёт добро Монике.
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18.11.2020 19:49 Відповісти
Низка "структурних маяків" меморандуму з МВФ залишається невиконаною. Зеленський видає бажане за дійсне, - Бутусов - Цензор.НЕТ 148
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18.11.2020 19:52 Відповісти
звичайно,що грошей кредитори не дадуть,бо проблем не стає менше влада їх тільки подвоює.
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18.11.2020 20:10 Відповісти
Трендец к Ослу подкрался незаметно , хоть виден был издалека .Походу первым сядет Трамп , а наш Осел вторым и оба на весьма длинные сроки. Но для Осла в этом громадный плюс , хоть на зоне перестанет кокс нюхать каждый день.
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18.11.2020 20:24 Відповісти
ЦЕ ПОЧАТОК КІНЦЯ ЗЕ-ПРОЕКТА
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18.11.2020 21:16 Відповісти
на своїй знаменитій пресконфернції Зе передав привіт жертвам голокосту, які похоронені в Бабиному Яру- предайте привет всем кто там лежит, йому у відповідь не дали бути присутнім на всесвітньому форумі жертв голокосту в Тель-Авіві. А ви ще хочете адектності
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18.11.2020 21:22 Відповісти
Закопает Зеля охлос в нищету!И поделом!
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18.11.2020 23:06 Відповісти
Як вже писам і не раз. В Україні створена неофеодальна система, яка розглядає саму державу, як власність чиновників. Кожному князьку і боярину нарізана вотчина з якої він годується. І всі управлінські рішення приймаються консенсусом вельмишановних. Вони вирішують кому бути олігархом чи суддею, а кому ні.
З однієї сторони це, повне лайно і говорить про крах держави, як системи управління країною. З іншої сторони це, добре бо, не дає вибудувати жорстку вертикаль на зразок вертикалі Януковича.
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19.11.2020 09:16 Відповісти
 
 