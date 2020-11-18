Низка "структурних маяків" меморандуму з МВФ залишається невиконаною. Зеленський видає бажане за дійсне, - Бутусов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський своєю заявою про виконання "всіх структурних маяків" у Меморандумі з МВФ обманює керівництво Фонду.
Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у статті "Кого обманює Зеленський, заявляючи, що Україна виконала умови меморандуму з МВФ? Вовк сміється".
Наприклад, зазначає журналіст, президент забув, що не виконано один із ключових пунктів договору - передати повноваження Окружного адмінсуду до Верховного Суду.
"Меморандум України з МВФ містить пункт, де Україна бере на себе зобов'язання до серпня 2020 року заборонити будь-яким судам виносити адміністративні рішення проти центральних органів влади, зокрема проти НАБУ, це спеціально зазначено. Цей пункт прямо спрямований на обмеження повноважень ОАСК. До серпня! І як же це виконується? 28 жовтня Окружний адмінсуд ухвалив рішення про звільнення директора НАБУ Артема Ситника, що не просто суперечить меморандуму, а є відвертим знущанням і демонстрацією вседозволеності глави ОАСК Павла Вовка", - пише Бутусов.
Він підкреслює, що "президент веде переговори з МВФ, Україні потрібен кредит, а Вовк ці переговори зриває. І Зеленський не в змозі з ним щось зробити. Він не висловлюється ні про Вовка, ні про його рішення, він не говорить коли ж нарешті закінчаться консультації з Вищою радою правосуддя", перезавантаження якої також є невиконаним маяком.
"І найголовніше - вимога провести перезавантаження Вищої ради правосуддя, змінити законом процедуру відбору нових членів ВРП також є одним із структурних маяків меморандуму з МВФ. Але для перезавантаження ВРП нічого не зроблено", - вказує Бутусов.
"Про яке ж виконання маяків може йти мова? На кого розраховані такі заяви президента? Жодних передумов до екстреного виділення кредиту МВФ в обхід процедури не існує, необхідно багато ще зробити.
Головна проблема держави - нездатність забезпечити правосуддя. І постійне прагнення державних лідерів видавати бажане за дійсне", - резюмує журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
До речі,Уманський свій сьогоднішній брифінг ще не закінчив. Буде відповідати на запитання Валерія Калниша о 22:00 на Прямому телеканалі.
Украине не нужен кредит МВФ при Зеле. А нужен он Зеле и Бене, чтобы его спи*дить ("закатать в асфальт"). Поэтому Вовк хоть и сволочь, но действует (сам того не понимая) во благо Украины (меньше потом разворованного клоунами отдавать придётся).
Все гораздо хуже, пан Бутусов, зеленский - враг Украины.
25%+ Володимир Співак
Як воно глумилось: "Сеньйор Голодомор" і всього навсього, щоб стати "Кретин- карантин" або "Даун-локдаун"!
Но развести прожженную тётку из МВФ ему не удастся.
Наші жуліки ще не придумали, як оминути наслідки тих рішень.
От і каламутять воду.
"Чтобы появились даты, нужно достичь прогресса по всем блокам вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе являюсь оптимистом: у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года", - сказал он "Голосу Америки".
По словам Шевченко, в повестке дня переговоров с МВФ стоят три вопроса: решение Конституционного суда и антикоррупционная деятельность в Украине, проект госбюджета на 2021 год и работа самого НБУ. Глава центробанка отметил, что наибольшую обеспокоенность вызвало решение КС.
Назначение Кабинетом Министров Украины главой Государственной таможенной службы Павла Рябикина вне каких либо конкурсных процедур, в момент когда к этому вопросу приковано пристальное внимание МВФ, есть показатель есть показатель глупости и наглости.
З однієї сторони це, повне лайно і говорить про крах держави, як системи управління країною. З іншої сторони це, добре бо, не дає вибудувати жорстку вертикаль на зразок вертикалі Януковича.