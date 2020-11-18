Окупанти з початку доби не порушували режим припинення вогню, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська з початку доби вогневої активності не проявляли, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом цієї доби, 18 листопада, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, сапери ДСНС розмінували понад 13 гектарів території в прифронтовому районі і передані на знищення 147 вибухонебезпечних предметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби найманці РФ не порушували режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем військовослужбовців Об'єднаних сил.