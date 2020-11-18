У США дозволили перший тест на COVID-19 для самоперевірки в домашніх умовах

Підрозділ МОЗ США - Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів - видало дозвіл на використання в екстрених випадках швидкого тесту на COVID-19 для самоперевірки в домашніх умовах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління.

"Хоча діагностичні тести COVID-19 дозволені для збору (матеріалів для дослідження. - Ред.) вдома, це перші тести, які можна робити самостійно та отримувати результати в домашніх умовах", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що набір для тестування Lucira COVID-19 All-In-One Test Kit - це одноразовий молекулярний тест (реакція ампліфікації), призначений для виявлення нового коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає COVID-19.

Молекулярний тест американської компанії Lucira Health робиться шляхом взяття мазка з носоглотки. Потім тампон із мазком необхідно опустити у флакон, який поміщається в тестовий пристрій.

Читайте також: Україна закупить 6 млн експрес-тестів на COVID-19, - Шмигаль

За 30 хвилин або раніше результат з'являється на дисплеї тестової установки. Дослідження можна проводити як вдома, так і в медустановах.

В Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів попередили, що цей тест можна проводити самостійно тільки людям старше 14 років, якщо ж пацієнти молодші за цей вік, то їх мають тестувати фахівці. Тест продається тільки за рецептом від лікаря.