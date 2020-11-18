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У США дозволили перший тест на COVID-19 для самоперевірки в домашніх умовах

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

У США дозволили перший тест на COVID-19 для самоперевірки в домашніх умовах
Фото: turnto10.com

Підрозділ МОЗ США - Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів - видало дозвіл на використання в екстрених випадках швидкого тесту на COVID-19 для самоперевірки в домашніх умовах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління.

"Хоча діагностичні тести COVID-19 дозволені для збору (матеріалів для дослідження. - Ред.) вдома, це перші тести, які можна робити самостійно та отримувати результати в домашніх умовах", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що набір для тестування Lucira COVID-19 All-In-One Test Kit - це одноразовий молекулярний тест (реакція ампліфікації), призначений для виявлення нового коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає COVID-19.

Молекулярний тест американської компанії Lucira Health робиться шляхом взяття мазка з носоглотки. Потім тампон із мазком необхідно опустити у флакон, який поміщається в тестовий пристрій.

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За 30 хвилин або раніше результат з'являється на дисплеї тестової установки. Дослідження можна проводити як вдома, так і в медустановах.

В Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів попередили, що цей тест можна проводити самостійно тільки людям старше 14 років, якщо ж пацієнти молодші за цей вік, то їх мають тестувати фахівці. Тест продається тільки за рецептом від лікаря.
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Америка загнивает просто в упор!!!
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18.11.2020 17:46 Відповісти
а в нас десь такВ США разрешили первый тест на COVID-19 для самопроверки в домашних условиях - Цензор.НЕТ 2447
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18.11.2020 17:52 Відповісти
У США и через 200 лет не будет навозного петуха!
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18.11.2020 18:01 Відповісти
Посмотри фильм "Идиократия" У США дозволили перший тест на COVID-19 для самоперевірки в домашніх умовах - Цензор.НЕТ 3406 У США дозволили перший тест на COVID-19 для самоперевірки в домашніх умовах - Цензор.НЕТ 3406 У США дозволили перший тест на COVID-19 для самоперевірки в домашніх умовах - Цензор.НЕТ 8528
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18.11.2020 18:11 Відповісти
Видели в део с Илоном Маском. Чувак в одной и той же больнице сделал подряд 4 теста- 2 положительных, 2 отрицательных. Этот факт он сам зафиксировал на камеру и выложил в Фейс буке. Я не говорю что этой болячки нет. У меня только один вопрос- ответят ли глобалисты с Китаем за распространение бактериологического оружия на Земле? И второй, что собираются нам всем колоть в виде вакцины?
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19.11.2020 06:50 Відповісти
 
 