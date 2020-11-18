Укроборонпром заявляє про тиск з боку міністерства Уруського і просить Зеленського втрутитися
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Реформа оборонно-промислового комплексу під загрозою, оскільки Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України вже 3 місяці блокує необхідні для цього законопроєкти та намагається в режимі "доручень" і "наполягань" звільняти одних людей і призначати інших.
Про це йдеться в заяві "Укроборонпрому", опублікованій на офіційному сайті держконцерну, інформує Цензор.НЕТ.
В "Укроборонпромі" нагадали, що його команда рік тому отримала від президента Зеленського мандат на стабілізацію роботи держконцерну і підготовку стратегії його реформування. Стратегію реформування затвердили в червні, а в липні було створено Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.
"Міністерство публічно підтримало концепцію реформування, запропоновану Концерном, та детально ознайомилося з усіма стратегічними документами щодо реформи Укроборонпрому. Попри публічні обіцянки рішучих дій, вже третій місяць Міністерство системно блокує реформування Державного концерну "Укроборонпром" та оборонно-промислового комплексу в цілому", - сказано в заяві.
Крім цього, зазначили в "Укроборонпромі", міністерство втручається в роботу концерну "у вигляді усних доручень і численних наполягань".
"Систематично надходять вимоги та рекомендації щодо призначення сторонніх осіб директорами підприємств-учасників Концерну, а саме компаній "Укрспецекспорт", "Спецтехноекспорт", "Укробронсервіс", ДП "Київський бронетанковий завод", ПАТ "Київський завод Радар", Івано-Франківського котельно-зварювального заводу та підприємств у Львівській області тощо. Окремо висловлюються наполегливі вимоги щодо звільнення співробітників "Укроборонпрому", відповідальних за безпеку, експорт, зв’язки з державними органами влади та трансформацію", - сказано в заяві.
Укроборонпром просить звернути увагу на ситуацію президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, секретаря РНБО Олексія Данілова, голову комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича.
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Как сообщалось, в январе ООО "Прогресстех-Украина" выиграло тендер на проектирование новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) Международного аэропорта "Днепропетровск".
По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве."
За 4 місяці Уруський і його команда не підготували комплексну стратегію розвитку ОПК. Міністерство не опублікувало жодного документа, в якому б відображалося бачення реформи ОПК.
Автор зазначає, що судячи з усього, міністерство Уруського потрібно, щоб блокувати реальні зміни в ОПК.
Тим часом відбувається блокування тих реформ в ОПК, які були задумані давно.
І не реалізуються тільки через Уруського. Мова йде про корпоратизацію ОПК. Замість цього Уруський включив ручний режим і сам тисне на підприємства, змушуючи їх виконувати його вимоги. При цьому віце-прем'єр явно забув про міжнародні стандарти OECD (прозорість, підзвітність, контроль, незалежне управління)», - підкреслюється в публікації.
При цьому автор нагадує, що Уруський намагається вивести з «Укроборонпрому» 6 авіаційних підприємств, і це при тому, що стратегії розвитку авіації в Україні немає.
Більш того, це, за словами співрозмовників нашого видання, робиться попри критику РНБО, Міністерства фінансів та інших органів виконавчої влади. Головна проблема полягає в тому, що за рахунок таких дій Уруський остаточно знищує систему української ОПК, висмикуючи з нього як з запіканки родзинки. Все інше його не цікавить, і воно може бути знищено. Уруський демонструє категоричну нездатність займатися ОПК».
https://www.unian.ua/economics/other/uruskiy-demonstruye-kategorichnu-**********-zaymatisya-opk-ostanni-novini-11222606.html