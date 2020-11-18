УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13743 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
1 013 17
Комісія (67) азартні ігри (94) Немчінов Олег (170)

Кабмін призначив ще двох членів комісії з регулювання азартних ігор, вона вже може ухвалювати рішення, - Немчінов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Кабмін призначив ще двох членів комісії з регулювання азартних ігор, вона вже може ухвалювати рішення, - Немчінов

У комісії з регулювання азартних ігор та лотерей відтепер достатньо членів для того, щоб ухвалювати рішення та працювати.

Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов сказав на брифінгу за результатами чергового засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після проведення спецперевірки призначено ще двох членів комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Фактично вже є призначені голова та чотири члени, тобто комісія може розпочинати свою роботу. Це достатньо для того, щоб вони ухвалювали свої перші рішення, формували апарат та перезапускали цей важливий орган державного управління", - сказав Немчінов.

За його словами, загалом для повноцінної роботи держоргану потрібно п'ятеро.

Читайте також: Ринок азартних ігор запрацює з 15 грудня, - голова Комісії Рудий

На засіданні урядовці ухвалили рішення про призначення Олексія Ботезата та Христини Дутки-Гефко членами цього органу шляхом укладання з ними контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

Нагадаємо, 14 липня Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.

Закон пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. У той же час законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Дозволяється розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок. Закон також регулює і "класичні" лотереї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні близько 300 готелів, де можна розмістити ігрові зали, - "слуга народу" Гетманцев

11 серпня документ підписав глава держави Володимир Зеленський.

23 вересня Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей". У комісії буде 230 співробітників. Її створення передбачено законом про легалізацію грального бізнесу.

Читайте також: Закон про легалізацію грального бізнесу опублікували в "Голосі України"

21 жовтня ветерана АТО Івана Рудого обрано на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
А що ви хотіли. В Кабміні зібрались усі професіонали по Рулетці й ігрових автоматах. А по дураку взагалі з закритими очима. От і займаються тим, у чому майстерні.
показати весь коментар
18.11.2020 18:01
+2
Как говориться: чем глубже в лес - тем толще партизаны...
И как туда, и какие небожители прошли это назначение (конкурс). Страшно представить, что им пришлось натерпеться....И хвамилии какие звучные, и главное славянские, козацькі, туды их в качель... и охрана у них, и денежное довольствие будут, куда там тем детективам или судьям...просто скажу М А Л А Д Ц Ы! Можно ставить в один ряд: наркотрафик, таможня, черная трансплантология, торговля оружием за бугор(то что осталось) и т.д. и игры...и ковида не боятся...ЗЕР Гут , Вольдемар Кабмин назначил еще двух членов комиссии по регулированию азартных игр, она уже может принимать решения, - Немчинов - Цензор.НЕТ 1956
показати весь коментар
18.11.2020 18:14
+1
Это покращання или жити по новому ? Турбодебильном режиме такие же и решения Кабмин назначил еще двух членов комиссии по регулированию азартных игр, она уже может принимать решения, - Немчинов - Цензор.НЕТ 2351
показати весь коментар
18.11.2020 18:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що ви хотіли. В Кабміні зібрались усі професіонали по Рулетці й ігрових автоматах. А по дураку взагалі з закритими очима. От і займаються тим, у чому майстерні.
показати весь коментар
18.11.2020 18:01 Відповісти
Это покращання или жити по новому ? Турбодебильном режиме такие же и решения Кабмин назначил еще двух членов комиссии по регулированию азартных игр, она уже может принимать решения, - Немчинов - Цензор.НЕТ 2351
показати весь коментар
18.11.2020 18:05 Відповісти
Це зветься дурити народ.
показати весь коментар
18.11.2020 18:32 Відповісти
Слишком азартное занятие - надо больше членов...
показати весь коментар
18.11.2020 18:01 Відповісти
Щоб гроші "відмити"? Кабмин назначил еще двух членов комиссии по регулированию азартных игр, она уже может принимать решения, - Немчинов - Цензор.НЕТ 1017

Кабмин назначил еще двух членов комиссии по регулированию азартных игр, она уже может принимать решения, - Немчинов - Цензор.НЕТ 1157
показати весь коментар
18.11.2020 18:02 Відповісти
Кабмин назначил еще двух членов комиссии по регулированию азартных игр, она уже может принимать решения, - Немчинов - Цензор.НЕТ 3521
показати весь коментар
18.11.2020 18:09 Відповісти
Всё давно работает онлайн и довольно успешно. В качестве примера приведу такие популярные автоматы среди игроков онлайн казино, это связано с тем, что онлайн-казино предлагают множество преимуществ по сравнению с наземными казино. Вот кстати держи два самых популярных слота -> Reel Keeper и Dead or Alive, которые предлагают множество захватывающих функций и возможностей для выигрыша. Оба этих слота имеют высокий процент выплат, что означает, что игроки имеют хорошие шансы выиграть.
показати весь коментар
15.12.2023 13:42 Відповісти
Как говориться: чем глубже в лес - тем толще партизаны...
И как туда, и какие небожители прошли это назначение (конкурс). Страшно представить, что им пришлось натерпеться....И хвамилии какие звучные, и главное славянские, козацькі, туды их в качель... и охрана у них, и денежное довольствие будут, куда там тем детективам или судьям...просто скажу М А Л А Д Ц Ы! Можно ставить в один ряд: наркотрафик, таможня, черная трансплантология, торговля оружием за бугор(то что осталось) и т.д. и игры...и ковида не боятся...ЗЕР Гут , Вольдемар Кабмин назначил еще двух членов комиссии по регулированию азартных игр, она уже может принимать решения, - Немчинов - Цензор.НЕТ 1956
показати весь коментар
18.11.2020 18:14 Відповісти
Эти дармоеды сожрут весь широко анонсированный доход государства от азартных игр, и станут фактически его единственными выгодоприобретателями. Не хотят ли в Кабинете министров признаться, что вся реклама необходимости расширения и контроля рынка азартных игр была изначально создана ради узкого круга конкретных бенефициаров?
показати весь коментар
18.11.2020 18:37 Відповісти
**** еще 230 дармоедов...
показати весь коментар
18.11.2020 18:25 Відповісти
Проституцию ещё забыли легазоливать
показати весь коментар
18.11.2020 18:26 Відповісти
Лучше бы планчик легально курить разрешили...
показати весь коментар
18.11.2020 18:51 Відповісти
от планчика человек через 3 года дебилом становится, а их в Украине и так хватает...
показати весь коментар
18.11.2020 18:57 Відповісти
Депилами не становятся - депилами рождаются.. сомневаюсь что кто-то от травы депилом стал, а вот от алкоголя - ответ очевиден...
показати весь коментар
18.11.2020 19:00 Відповісти
Кто такие "депилы"?
показати весь коментар
18.11.2020 19:29 Відповісти
Кто депильные вопросы задаёт... старайся хоть как-то облагородить злые, ругательные касапские слова...
показати весь коментар
18.11.2020 19:43 Відповісти
Олексії Ботезат ---- Народився 9 серпня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві. Працював в Держгеокадастрі---- Христини Дутки-Гефко ---була помічником депутата марусяка від СН.
показати весь коментар
18.11.2020 22:22 Відповісти
 
 