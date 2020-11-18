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Знайдені в школі у Харкові колби з бойовою отруйною речовиною виявилися муляжем, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Знайдені в школі у Харкові колби з бойовою отруйною речовиною виявилися муляжем, - ДСНС

Колби з нібито бойовою отруйною речовиною, які 16 листопада були виявлені в харківській школі №30, виявилися муляжем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті ТСН, показаному 18 листопада.

Помічник начальника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України в Харківській області Ігор Лупандін пояснив, що там була "імітація якоїсь речовини, яка була колись в макетах під час проведення деяких навчальних занять".

За його словами, місце, де знайшли колби, вивчали фахівці відділення радіаційно-хімічного захисту.

"Було проведено замір повітря. Ніяких небезпечних хімічних речовин не було знайдено", - пояснив Лупандін.

Читайте також: У димоході школи в Харкові під час ремонту виявили бойову отруйну речовину, - поліція. ФОТО
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Топ коментарі
+5
провидческий коммент уважаемого RR, оказался в масть..

+14Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4480 RR
Потерянная, колбочка учебной материально-технической базы из кружка ГО.
Всё остальное по адамситу, желающие могут найти в специальной познавательной литературе Воениздата)))))
МЧС, сейчас на утилизацию этого пузырька, запросит десятую часть ковидного фонда)))))
16.11.2020 19:45
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18.11.2020 18:27
+4
Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7093

...
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18.11.2020 18:43
+4
Спасибо))))
В бытность .......... всякой гадости, в учебной материально-технической базе было ПРЕДОСТАТОЧНО)))
Один из самых значимых, был макет из лично охолощённой МОН-50.
Стоит себе такая игрушка на мебели, с надписью "НА ПРОТИВНИКА", а в ней заначка денежная))))
Страшно в руки брать)
10 лет никто не знал, пока случайно, не смахнули с полки)))
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18.11.2020 18:55
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провидческий коммент уважаемого RR, оказался в масть..

+14Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4480 RR
Потерянная, колбочка учебной материально-технической базы из кружка ГО.
Всё остальное по адамситу, желающие могут найти в специальной познавательной литературе Воениздата)))))
МЧС, сейчас на утилизацию этого пузырька, запросит десятую часть ковидного фонда)))))
16.11.2020 19:45
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18.11.2020 18:27 Відповісти
Спасибо))))
В бытность .......... всякой гадости, в учебной материально-технической базе было ПРЕДОСТАТОЧНО)))
Один из самых значимых, был макет из лично охолощённой МОН-50.
Стоит себе такая игрушка на мебели, с надписью "НА ПРОТИВНИКА", а в ней заначка денежная))))
Страшно в руки брать)
10 лет никто не знал, пока случайно, не смахнули с полки)))
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18.11.2020 18:55 Відповісти
Знайдені в школі у Харкові колби з бойовою отруйною речовиною виявилися муляжем, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2527
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18.11.2020 19:27 Відповісти
Ага, у Рифмастера вот такая же и стояла себе. И казалось, что никому не мешала...
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18.11.2020 21:28 Відповісти
Самое интересное в таких экспонатах, их происхождение.
Боевая и учебная МОН-50, изготавливались, на одних и тех же предприятиях.
Вот только в учебную партию, не закладывался пластид.
Осколочное наполнение было одинаковым.
Потом, на учебную партию наносилась белая полоса и трафарет чёрным цветом "УЧЕБНАЯ".
Вся, учебная мишура стиралась ацетоном. Если было желание. Точно так и остатки ВВ убираются.
Основание в Рифмастеру - "элемент, имеет остаточные признаки ВВ".
Те, кто писал подобное заключение, не имел (по своей тупости) знаний, о производстве учебных боеприпасов.
В своё время, за неимением плакатного варианта гранаты ПГ-7ВР "Резюме" (а боевые и инертные гранаты на вооружении были), я практиковал стрельбу такой гранатой (инертной) из окопа, настилом по высокой траве.
Потом, шёл в поле, находил гранату (на ней слегка краска стиралась, без всяких вмятин) и в подразделении распиливал её вдоль. Слегка и красиво рихтовали-подкрашивали)))
В результате получали изумительный образец УМ-ТБ для обучения гранатомётчиков)))
И это, только один из вариантов.
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18.11.2020 21:49 Відповісти
Кто-то сразу предположил, что это- учебное пособие для предмета "гражданская оборона" Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8156
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18.11.2020 18:31 Відповісти
таки да:

дети в школе в "шайтанов" играли,
случайно муляж (? Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 504 ) с ОВ потеряли...
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18.11.2020 18:41 Відповісти
На заборе х.й написано, а там дрова лежат.
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18.11.2020 18:41 Відповісти
ЛУЧШЕ РАЗОЙТИСЬ ПО ВСЕМУ МИРУ И УБИВАТЬ ПРОПУТИНСКИЙ !)
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18.11.2020 18:41 Відповісти
Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7093

...
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18.11.2020 18:43 Відповісти
это уровень 1. А вот когда Вольнов пранканул Магнитогорск - даже Киселев обосрался...... Калдыров вроде тоже тогда пообещал награду за пранкера, на что Вольно ответили шо Калдырова мама была.... ну и Вольнов потом сходил в душ))))) Крутой Жека ведь. В сто раз лучше чем МинстецЪ
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18.11.2020 18:48 Відповісти
Помощник зама по землетрясам, высветил слова помощника по "второму" миру За.Лупаненко что всем стоять, ибо колбочки были .... против вампиров. ххррр..., кто не верит = оборотень Знайдені в школі у Харкові колби з бойовою отруйною речовиною виявилися муляжем, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7383

мне то побоку, т.к. не верб в бред, а вот как гражданам то? Знайдені в школі у Харкові колби з бойовою отруйною речовиною виявилися муляжем, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3392
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18.11.2020 18:45 Відповісти
На будущее, чтобы не было этих образовательных муляжей опасных веществ с последующим привлечением соответствующих служб, в эпоху развития НТР и научно-технического прогресса можно и видео материалами учить.
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18.11.2020 18:48 Відповісти
"Был проведен замер воздуха. Никаких опасных химических веществ не было найдено".

Понятное дело, вещество-то изолировано в колбе.
Странные ребята эти "специалисты". А в голову им не пришло, а что будет в воздухе, если эту колбу разбить?
Всё больше таких дебильных новостей. То делают выводы о непригодности бронежилета на том основании, что он оказался пробитым при том, что не известно, с какого расстояния враг выпустил в него пулю. (На малых расстояниях пулю от АК-47 не держит ни один броник).
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18.11.2020 19:01 Відповісти
Уроки ЗОМП
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18.11.2020 19:31 Відповісти
это было сразу ясно, учебная колба, которой лет 60.
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18.11.2020 21:08 Відповісти
В учебном центре в Чугуеве в 80-х годах был макет гриба ядерного взрыва. Жаль, что не в натуральную величину. Знайдені в школі у Харкові колби з бойовою отруйною речовиною виявилися муляжем, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8102
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18.11.2020 21:35 Відповісти
Тут недавно макет преЗедента в Украине избрали, причем живой.
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18.11.2020 23:32 Відповісти
Хорошо что не "сахар в мешках"...
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18.11.2020 21:58 Відповісти
 
 