Держдума РФ схвалила закон про кримінальну відповідальність і штрафи за заклики до відчуження територій

Держдума Російської Федерації ухвалила в трьох читаннях поправки до Кримінального кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінально-процесуальний кодекс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту РФ.

Документ підготували на виконання ухвалених влітку поправок до Конституції.

Відповідно до закону, зазначає Настоящее время, якщо публічні заклики вчинено вперше, то особі загрожуватиме адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

для громадян - від 30 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

для посадових осіб - від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

для юридичних осіб - від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При повторному порушенні піде кримінальна відповідальність (за статтею 280.1 КК РФ "Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації"). При цьому штрафи підвищуються від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, свободи за цією статтею можуть позбавити на термін до чотирьох років.

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Підвищені розміри штрафів передбачені для випадків, коли публічні заклики здійснені з використанням ЗМІ, інтернету або інших інформаційно-телекомунікаційних або електронних мереж:

для громадян - від 70 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

для посадових осіб - від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

для юридичних осіб - від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

До Кримінального кодексу також вводиться нова стаття 280.2 ("Порушення територіальної цілісності Російської Федерації"). У ній передбачається кримінальна відповідальність за відчуження частини території РФ або інші дії, спрямовані на порушення територіальної цілісності (за винятком робіт з визначення меж із суміжними державами). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від шести до 10 років.

Видання нагадує, що в липні Держдума схвалила в трьох читаннях поправки до закону, за якими відчуження території Росії прирівнюється до екстремізму (наприклад, повернення анексованого Криму Україні). Цей закон також ухвалено на виконання прийнятих влітку поправок до Конституції РФ, де з'явився новий пункт 2.1. У ньому сказано, що "дії (за винятком делімітації, демаркації, редемаркації державного кордону Російської Федерації з суміжними державами), спрямовані на відчуження частини території Російської Федерації, а також заклики до таких дій не допускаються".

Нагадаємо, 4 липня в Росії набула чинності оновлена ​​Конституція з поправками, схваленими на загальноросійському голосуванні.