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Держдума РФ схвалила закон про кримінальну відповідальність і штрафи за заклики до відчуження територій

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Держдума РФ схвалила закон про кримінальну відповідальність і штрафи за заклики до відчуження територій

Держдума Російської Федерації ухвалила в трьох читаннях поправки до Кримінального кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінально-процесуальний кодекс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту РФ.

Документ підготували на виконання ухвалених влітку поправок до Конституції.

Відповідно до закону, зазначає Настоящее время, якщо публічні заклики вчинено вперше, то особі загрожуватиме адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

для громадян - від 30 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

для посадових осіб - від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

для юридичних осіб - від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При повторному порушенні піде кримінальна відповідальність (за статтею 280.1 КК РФ "Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації"). При цьому штрафи підвищуються від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, свободи за цією статтею можуть позбавити на термін до чотирьох років.

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Підвищені розміри штрафів передбачені для випадків, коли публічні заклики здійснені з використанням ЗМІ, інтернету або інших інформаційно-телекомунікаційних або електронних мереж:

для громадян - від 70 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

для посадових осіб - від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

для юридичних осіб - від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

До Кримінального кодексу також вводиться нова стаття 280.2 ("Порушення територіальної цілісності Російської Федерації"). У ній передбачається кримінальна відповідальність за відчуження частини території РФ або інші дії, спрямовані на порушення територіальної цілісності (за винятком робіт з визначення меж із суміжними державами). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від шести до 10 років.

Видання нагадує, що в липні Держдума схвалила в трьох читаннях поправки до закону, за якими відчуження території Росії прирівнюється до екстремізму (наприклад, повернення анексованого Криму Україні). Цей закон також ухвалено на виконання прийнятих влітку поправок до Конституції РФ, де з'явився новий пункт 2.1. У ньому сказано, що "дії (за винятком делімітації, демаркації, редемаркації державного кордону Російської Федерації з суміжними державами), спрямовані на відчуження частини території Російської Федерації, а також заклики до таких дій не допускаються".

Нагадаємо, 4 липня в Росії набула чинності оновлена ​​Конституція з поправками, схваленими на загальноросійському голосуванні.
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Топ коментарі
+21
А вот эту иннициативу я бы у кацапов перенял.
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18.11.2020 18:56
+20
т.е ворованное называть ворованным - грех, а вот воровать по соседям - так то нормально как бы
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18.11.2020 18:57
+17
да капец сюрреализм полный.. воры устанавливают ответственность за наварованное...
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18.11.2020 18:58
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Теперь всех крымчан и бамбасят посадят?)
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18.11.2020 18:50 Відповісти
Актуально !
Важлива петиція про заборону проросійських партій та організацій через ЗУ "Про колабораціонізм". https://petition.president.gov.ua/petition/105082
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18.11.2020 19:16 Відповісти
Своих, или чужих?? Или лапти разницы не понимают??
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18.11.2020 18:53 Відповісти
да капец сюрреализм полный.. воры устанавливают ответственность за наварованное...
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18.11.2020 18:58 Відповісти
Хтось із кацапських рупорів (точно не пам'ятаю, якийсь довбослав а-ля задорнов-фоменко-чудінов) на повному серйозі висолопив заяву, що "вся планета это россия, а все континенты и страны - это временно оккупированные русские земли".
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18.11.2020 19:00 Відповісти
Путін колись сказав, що Росія не має кордонів... Мабуть хотів сказати, що росіяни - це, начебто, безмежна цивілізація. Питання у тому, чи то цивілізація, чи збіговисько.
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18.11.2020 19:40 Відповісти
Тупин заявлением о границах обосра...ся. Нет границ, значит нет и государства.
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18.11.2020 20:56 Відповісти
Тварюки себе поважають, а інші народи зневажають. Ганьба.
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18.11.2020 18:55 Відповісти
А вот эту иннициативу я бы у кацапов перенял.
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18.11.2020 18:56 Відповісти
Совершенно правильно! Почему же у нас, в Украине нет такого закона? Почему у нас функционируют антиукраинские каналы (Интер, ЗИК,,112) прославляющие агрессора-оккупанта Россию и унижающие Украину и все украинское, готовящие фактически отчуждение наших территорий?
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18.11.2020 19:53 Відповісти
Потому что Украина тем кто у власти не нужна. Им нужны исключительно только их карманы. И так было все столетия, карма какая-то.
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18.11.2020 21:15 Відповісти
т.е ворованное называть ворованным - грех, а вот воровать по соседям - так то нормально как бы
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18.11.2020 18:57 Відповісти
"злые люди не разумеют справедливости" (с)
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19.11.2020 00:57 Відповісти
Їм ще потрібно прийняти закон, що путін - не ху№ло
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18.11.2020 20:13 Відповісти
Дык, этот закон шо, не приняли до сих пор?... Пыня же его начал проталкивать еще в 2014, когда отяпал Крым , сразу же спохватился и насчет украинской Кубани , и ямало-ненецкого округа. и иже....
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18.11.2020 18:57 Відповісти
психушка госдура в своем репертуаре Госдума РФ одобрила закон об уголовной ответственности и штрафах за призывы к отчуждению территорий - Цензор.НЕТ 2193
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18.11.2020 18:58 Відповісти
пусть всех лугандоновцев на зону в магаданскую область отправят они ведь типа рашкиным законам подчиняются!
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18.11.2020 18:59 Відповісти
Ти диви кацапі у всій своїй щурячій двоморальній красі - від України і інших країн можна відривати частини, а від Мосоквії не можна, мабуть це показник здихання Московії.

Сибір Китаю, Курили Японії, Карелію Фінляндії, Кубань і Чорнозім'я Україні Госдума РФ одобрила закон об уголовной ответственности и штрафах за призывы к отчуждению территорий - Цензор.НЕТ 1208

Госдума РФ одобрила закон об уголовной ответственности и штрафах за призывы к отчуждению территорий - Цензор.НЕТ 3291



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18.11.2020 19:00 Відповісти
А де Московія?
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18.11.2020 23:13 Відповісти
Скоро ії не буде...
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19.11.2020 15:47 Відповісти
ну, сцуки, от спробуйте мене оштрафувати, бо я кажу "Крим - український"!
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18.11.2020 19:03 Відповісти
а що? ти натякаєш, що Крим не український? То чий тоді?
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18.11.2020 20:02 Відповісти
Чий Крим?
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18.11.2020 21:12 Відповісти
Закон хороший---ясное дело. Но просился он там после 1 чеченской войны. Ну вот спустя почти 23 года как решили принять. Долбодятлов там тоже валом.
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18.11.2020 19:05 Відповісти
Госдума РФ одобрила закон об уголовной ответственности и штрафах за призывы к отчуждению территорий - Цензор.НЕТ 8154
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18.11.2020 19:06 Відповісти
Ханства и эмираты Средней Азии (Бухара, Хива, Самарканд, Коканд), Туркмения, Памир, Мангышлак были присоединены после продажи Аляски в 1867 г и не могли одновременно принадлежать России. Раздутое "вяличие".
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19.11.2020 00:13 Відповісти
Шта, блет???
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19.11.2020 08:10 Відповісти
Русский калька с мардовского "рускань", т.е. принадлежащий к "руске", самоназвание мардвы., т.е "русский" = "мардва". Держдума РФ схвалила закон про кримінальну відповідальність і штрафи за заклики до відчуження територій - Цензор.НЕТ 9492 Держдума РФ схвалила закон про кримінальну відповідальність і штрафи за заклики до відчуження територій - Цензор.НЕТ 9492 Держдума РФ схвалила закон про кримінальну відповідальність і штрафи за заклики до відчуження територій - Цензор.НЕТ 9492
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19.11.2020 11:49 Відповісти
за призывы к отчуждению территорий

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печенеги-репоеды что-то начали подозревать Госдума РФ одобрила закон об уголовной ответственности и штрафах за призывы к отчуждению территорий - Цензор.НЕТ 7844
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18.11.2020 19:07 Відповісти
2465-й день окупації свинособаками.
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18.11.2020 19:08 Відповісти
Вот нам такой зкон точно нужен. Кто только заикнется про "руський мир"- уголовная ответственность. А че, им можна , а нам низя! Они уже давно, что хотят, то творят, а мы все чего-то стесняемся.
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18.11.2020 19:10 Відповісти
Сколько ни говори "халва", а выплюнуть дерьмо придётся.
Сколько законов ни прими, а отдавать Крым жизнь всё же заставит.
У путина действительно Паркинсон, если он этого не понимает.
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18.11.2020 19:11 Відповісти
А это значит - что шкурка подгорает... И они ждут начала развала свой РФ...
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18.11.2020 19:47 Відповісти
Ну всё таки по божески .во время второй мировой войны попробуй скажи что Украина это СССР немцы тебя и расстреляли бы ,а тут только четыре года
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18.11.2020 19:51 Відповісти
Шо б ні один кацап не откривав рота на тему харош карміть мААЦкву... Держдума РФ схвалила закон про кримінальну відповідальність і штрафи за заклики до відчуження територій - Цензор.НЕТ 7705
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18.11.2020 20:03 Відповісти
МОВА: в українській мові, як і в мовах інших розвинутих цивілізованих народів, немає скорочень на кшалт московських "Держдума", "Держдеп", "Кабмін", "Мінюст", "нардеп" та подібних сурогатів. ЖУРНАЛІСТИ! Поважайте мову країни, в якій ви живете, а також і державні інституції та називайте їх справжніми іменами, а не по комуно-кацапськи, як вчили головні комуноїди минулого. Стосовно сталінського "відчуження територій" - то воно має суто український відповідник - вивласнення земель.
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18.11.2020 23:19 Відповісти
Бояться, що холопи від голоду почнуть кричати Крим не наш.
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19.11.2020 03:01 Відповісти
Держдума РФ схвалила закон про кримінальну відповідальність і штрафи за заклики до відчуження територій - Цензор.НЕТ 4205
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19.11.2020 10:17 Відповісти
На Кубани таких мноха. Держдума РФ схвалила закон про кримінальну відповідальність і штрафи за заклики до відчуження територій - Цензор.НЕТ 3356 Держдума РФ схвалила закон про кримінальну відповідальність і штрафи за заклики до відчуження територій - Цензор.НЕТ 3356 Держдума РФ схвалила закон про кримінальну відповідальність і штрафи за заклики до відчуження територій - Цензор.НЕТ 3356
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19.11.2020 11:53 Відповісти
От тільки чомусь про них в еРеФії не чутно нічого так нібито там нема українців взагалі,
про українські школи вже мовчу
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19.11.2020 15:49 Відповісти
 
 