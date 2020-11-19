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COVAX підтвердив виділення Україні безкоштовної вакцини проти COVID-19 для 20% населення, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

COVAX підтвердив виділення Україні безкоштовної вакцини проти COVID-19 для 20% населення, - Ляшко

COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини проти коронавірусної хвороби на безплатній основі для 20% населення

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив головний санлікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні стало відомо, що Україна, як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX має змогу отримати вакцини від коронавірусної хвороби у кількості доз, яка дорівнює 20% населення безкоштовно. Це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів та урядів інших країн", - написав чиновник.

Ляшко підтвердив, що до глобального механізму COVAX включено кандидата у вакцини від виробника Moderna (США), попередні результати дослідження якої вказали на 95% ефективності попередження розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте також: США допоможуть Україні у процесі отримання вакцини проти COVID-19, - Степанов



"Ставимо пред собою завдання забезпечити імунізацію якомога більшої кількості населення перевіреними, якісними та безпечними вакцинами у 2021 році, як за рахунок глобальних ініціатив, так і за рахунок державного бюджету України", - додав головний санлікар.

COVAX підтвердив виділення Україні безкоштовної вакцини проти COVID-19 для 20% населення, - Ляшко 01
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Топ коментарі
+19
COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от COVID-19 для 20% населения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3985
COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от COVID-19 для 20% населения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 750
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18.11.2020 19:06
+14
А бідні прокурори, судді, полісмени. Так і набереться 20 відсодків слуг.
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18.11.2020 19:20
+13
ага, роздавать, за гроші будуть, але "бескоштовно", як от зараз в лікарнях лікують
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18.11.2020 19:01
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ага, роздавать, за гроші будуть, але "бескоштовно", як от зараз в лікарнях лікують
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18.11.2020 19:01 Відповісти
Ну як гуманітаркою торгують так і з вакцинами буде. У наших же падлів там де була совість ялда виросла COVAX підтвердив виділення Україні безкоштовної вакцини проти COVID-19 для 20% населення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 963
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18.11.2020 19:54 Відповісти
Как с выделенными повязками с Китая отправившееся в Эпицентр на продажу.
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19.11.2020 00:43 Відповісти
Как по мне то это должно быть для врачей и кто на фронте военных но у зелени другие приоритеты.
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19.11.2020 07:17 Відповісти
Робити безкоштовні тести на антитіла і в кого немає антитіл робити прививки . десь читала в інеті що імунітет тримається півроку .авзагалі згідна
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19.11.2020 08:49 Відповісти
а родичі, а куми, а свати-брати...
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18.11.2020 19:19 Відповісти
А бідні прокурори, судді, полісмени. Так і набереться 20 відсодків слуг.
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18.11.2020 19:20 Відповісти
Я розумію ваше обурення, але у мене є питання: ті ж самі патрульні полісмени мають справу із не самими благонадійними верствами населення. А тепер уявіть, що полісмен пів-години тому спілкувався з безхатьком, а зараз приїхав до вас на виклик (нагадаю, що поліція приїжджає навіть якщо в домі хтось помер некримінальною смертю). Ви розумієте, що неприщеплений поліцейський - це суперрозносник вірусу? Чи для вас головне "У самих хата горить, зате приємно, що у сусіда корова здохла"?
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19.11.2020 08:21 Відповісти
це мабуть для депутатів та інших віпів вона буде бескоштовна, бо вони себе самих вважають державою і без них ну ніяк
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18.11.2020 19:00 Відповісти
Лучше-б баблом дали, зебилы еще-б псевдодорог понастроили....
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18.11.2020 19:00 Відповісти
Ищите в аптеках и частных медцентрах начиная со 2-го квартала...
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18.11.2020 19:01 Відповісти
В "Эпицентр" быстрее завезут. COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от COVID-19 для 20% населения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2099
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18.11.2020 19:15 Відповісти
дармоеды из ЗРАДЫ по 3 штуки ляпнут
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18.11.2020 19:01 Відповісти
і як 73% баранів будуть ділити цих 20%? чи на тварин ця вакцина не діє?
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18.11.2020 19:01 Відповісти
Их поделят 27 % не баранов.
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19.11.2020 11:58 Відповісти
Це стільки населення залишиться в Україні на той момент, коли надійде вакцина? COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от COVID-19 для 20% населения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8727
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18.11.2020 19:02 Відповісти
Ещё и вакцины нету, и неизвестно когда будет - зато вся планета ею уже барыгует...
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18.11.2020 19:03 Відповісти
Зеленский всё украдёт.
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18.11.2020 19:06 Відповісти
COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от COVID-19 для 20% населения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3985
COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от COVID-19 для 20% населения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 750
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18.11.2020 19:06 Відповісти
Впевнений, що зелений гівнокомандувач в цій ситуації також обісреться, або вакцину зіпсують, або на митниці заарештують, або ціна буде кілька кілобаксів за одну дозу. Тому що не існує ситуацій, з якої Зеля не зміг би вийти з ганьбою.
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18.11.2020 19:07 Відповісти
20% от населения это примерно 8 млн а не 4 млн.
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18.11.2020 19:11 Відповісти
Сколько у нас пенсов всех видов?
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18.11.2020 19:12 Відповісти
11 млн примерно.
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18.11.2020 19:13 Відповісти
Наверное, для них эта вакцина.
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18.11.2020 19:36 Відповісти
Не.. пенсионерам они у росии закупят. ( от ящура), что б побыстрее вымерли..
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18.11.2020 21:08 Відповісти
В сообщении о закупке вакцины Канадой прозвучала такая информация: на 38 млн жителей Канады подписаны договоры на закупку 414 млн вакцин.На каждого по 5 штук. Сейчас спохватились и излишки решили передавать бедным странам. Что ценного в этой информации, то что они(канадцы) предполагают вакцинироваться этой вакциной дважды. ДВЕ ВАКЦИНЫ НА ЧЕЛОВЕКА.
Степанов или Бутусов уже не первый раз допускают ляпы в мелочах и получается ,что появляются совсем нехорошие мысли. Тщательнее надо быть тщательнее, как говорил Жванецкий.
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19.11.2020 15:52 Відповісти
Для избранных и их семей.
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18.11.2020 19:17 Відповісти
А это точно вакцина от коронавируса? COVAX підтвердив виділення Україні безкоштовної вакцини проти COVID-19 для 20% населення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3256
COVAX підтвердив виділення Україні безкоштовної вакцини проти COVID-19 для 20% населення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4276
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18.11.2020 19:20 Відповісти
Если вакцина не подействует, скажут, что на момент вакцинации вы уже были больны. Хорошая отмазка при обнаружении её не эффективности.
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18.11.2020 19:23 Відповісти
Дадим бесплатно только уколитесь. Интересная постановка вопроса.
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18.11.2020 19:39 Відповісти
Ну скот в чистом виде - глядя на комменты COVAX підтвердив виділення Україні безкоштовної вакцини проти COVID-19 для 20% населення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2907 еще и обижается этот скот (население), что его скотом называют COVAX підтвердив виділення Україні безкоштовної вакцини проти COVID-19 для 20% населення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2907! Как же легко манимулировать массами (необразованных, загнанных, алчных, озлобленных индивидуумов), на самом деле COVAX підтвердив виділення Україні безкоштовної вакцини проти COVID-19 для 20% населення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2907.
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18.11.2020 19:46 Відповісти
А в твоём посте одна доброта, душевный ты наш..
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18.11.2020 21:10 Відповісти
!!
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18.11.2020 21:52 Відповісти
При Зе ее кацапам продадут к бабке не ходи. После привития ВИП персон ну и может частично медиков: инфеционитстов, анастезиологов, максимум семейных в Киеве - остальное продадут негласно в Кацапстан, там достаточно желающих и платежеспособных.
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18.11.2020 19:51 Відповісти
Так наші шовкопёрі придумають як цю вакцину продавати COVAX підтвердив виділення Україні безкоштовної вакцини проти COVID-19 для 20% населення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6876
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18.11.2020 19:52 Відповісти
Это означает, что около 4 млн человек составляет 20% населения Украины. Что то тут не так.
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18.11.2020 20:13 Відповісти
Ты читаешь по диагонали? Там написано, что 4 млн. это те кто сможет вакцинироваться уже в первой половине 2021, остальные позже.
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18.11.2020 21:53 Відповісти
"Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно. Это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года."

Я и вдоль и поперёк и задом наперёд пробовал прочитать. Получается только один вариант толкования этого текста, означающего, что 4 млн=20%. Это пятая часть населения. А остальные где? Где те которые позже или раньше или вообще никогда? Мне интересен не вопрос вакцинации, а вопрос численности. Я ещё помню генерального секретаря СССРа с бровями, он зачитывал результаты переписи населения СССРа в в 1989м году. У него тогда в УССР проживало 49 млн. А позднее 89го стало даже больше, но сколько точно я не знаю. Вот мне и интересно реальная цифра на сегодня.
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19.11.2020 05:23 Відповісти
Получается только два варианта толкования твоих высеров, ты либо нереально туп, либо намеренно пытаешься вбрасывать. Хотя одно другого не исключает.

Не переживай, винторогий, на твой век украинцев точно хватит.
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19.11.2020 09:13 Відповісти
Если ты такой умный, то объясни как подогнать эти цифры, что бы получилось хотя бы 35-37 или 42 миллиона. Если тут кто и вбрасывает, то это не я, а COVAX.
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19.11.2020 10:26 Відповісти
Страны, которые включены в работу глобального механизма COVAX имеет возможность получать вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно. Похоже COVAX переполовинил вашу бесплатную долю вакцины. А, ты тут кобызишься и где то даже кочевряжишся по недоумию.
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19.11.2020 11:00 Відповісти
Постараюсь объяснить на пальцах, для лишнехромосомных.
1) Украина имеет возможность бесплатно получить вакцины в количестве доз, равной 20% населения бесплатно. 2) Украина не одна такая, желающий много и всех моментально обеспечить вакцинами невозможно, ведь их нужно еще произвести. 3) Следовательно все страны имеющие право на получение вакцин, будут получать их постепенно или частями. 4) В частности Украина, конкретно в первой половине 2021, получит вакцин на 4 млн. человек, остальные судя по всему получит позже, например (кто бы мог подумать?) во второй половине 2021.
Вроде бы простейшая и очевидная логическая цепочка. Но видимо слишком сложная для лаптеголового старпера с ватой вместо мозгов.
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19.11.2020 14:31 Відповісти
Это задача по арифметике за четвёртый класс. В условиях задачи сказано, что не все страны, а только некоторые, а именно те которые включены в механизм COVAX, получат по 20% вакцины бесплатно. И количество этих пузырёчков составит 4 млн. А про остальную вакцину и про временные отрезки, там ничего не сказано. Оставшиеся 80% вакцины, поступит или не поступит, или платно или бесплатно или рано или поздно, это для решение задачи значения не имеет.
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19.11.2020 15:57 Відповісти
Овощ, в "условиях задачи" ничего не сказано о том, что это якобы вся вакцина которую Украина получит, как ты тут пытаешься кукарекать. Написано просто - имеет возможность получить на 20% населения, в первой половине 2021 получит 4 млн. Любой человек продвинувшийся дальше 4го класса поймет, что 4 млн. это явно не 20% населения Украины, а 10% максимум. Следовательно, чтобы вышло вакцин на 20% Украина должна будет получить их еще как минимум на 4 млн. человек. Это настолько очевидно, что не требует разъяснений.
Хотя уверен, знай этот Ляшко, что его пост будут читать тупые ватные имбецилы, он бы высказался более подробно и развернуто.
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19.11.2020 16:38 Відповісти
НЕ надо нам сказок!! ГДЕ КИСЛОРОД !!ИДИОТЫ !!
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18.11.2020 20:28 Відповісти
++++++++++++
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18.11.2020 20:37 Відповісти
Под новыми дорогами
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19.11.2020 10:42 Відповісти
Это для тех 20% о которых я подумал, самые незащищенные чиновники?
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18.11.2020 20:29 Відповісти
мда? вони мають вакцину? https://www.gavi.org/ якось сумнівно... хіба китайську...
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18.11.2020 20:50 Відповісти
ця країна невиліковна, і COVID тут не в перших рядах
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18.11.2020 20:57 Відповісти
хорошо.
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18.11.2020 21:07 Відповісти
хм...то як протестуємось , разом з африкою? хорошо???
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18.11.2020 21:19 Відповісти
Я даже знаю кто будет первыми в очереди)))
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18.11.2020 21:53 Відповісти
Бубочка уже занял очередь в Феофании с Ермаком.
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19.11.2020 10:40 Відповісти
https://giphy.com/stickers/Adpodcast-mrsmith-brian-smith-jr-iammrsmith-g0Tgv1ByN23rTSozJW
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18.11.2020 22:49 Відповісти
https://media.giphy.com/media/lry7HItkApLBGMTPvr/giphy.mp4
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18.11.2020 22:50 Відповісти
Прибыль заложенная в цену как минимум больше в два с половиной раза (чем пятая доля цены), поэтому даже, если бы никто и не спонсировал бы проект, то все равно в итоге фармацептический бизнес будет в очень большом плюсе +!
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19.11.2020 06:14 Відповісти
Похоже, что теперь будет модно у себя в особняке обустраивать маленькую больничку с ШВЛами, , аптечками, и медперсоналом. В Шарите уже не все помещаются. Да, и чем ближе положишь, тем скорее возьмешь.
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19.11.2020 07:50 Відповісти
бесплатно????)))))) беня с рудницким под чутким руководством малоПИД,,,роского нарко-Дегенерата найдут способ их продажи..........
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19.11.2020 08:12 Відповісти
зачем нам 20%???, депутатов 450+ АП+Кабмин= 1000 штук хватит Украине!))))
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19.11.2020 08:48 Відповісти
А их родственники и любовницы?
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19.11.2020 10:39 Відповісти
очередная брехня от зедебилов?
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19.11.2020 09:00 Відповісти
Любителям русскага мира НЕ ВЫДЕЛЯТЬ !!!! для них есть Спутник российский
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19.11.2020 09:19 Відповісти
"Мели Емеля, твоя неделя."
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19.11.2020 09:32 Відповісти
все пишут о украдут/не украдут.... а никто не задумался, что это могут быть полевые испытания вакцины на жителях банановой республики? кто-то может гарантировать, что от нее через 5-10 лет не вырастут рога или хвост? или что дети потом будут рождаться нормальные???
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19.11.2020 10:13 Відповісти
Мають отримати усі лікарі і військові. Решта, по ступеню ризику.
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19.11.2020 10:21 Відповісти
COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от COVID-19 для 20% населения, - Ляшко

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Ждем "чуда" от Епицентра с бегающим по нему Зеленским!
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19.11.2020 10:38 Відповісти
Цю вакцину найбільше чекає Медведчук, треба терміново ширнути щось нормальне, а то соромно буде після реклами російського "спутніка" захворіти на ковід.
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19.11.2020 11:12 Відповісти
Вы говорите так, будто на самом деле считаете, что таким упырям хоть когда-то бывает за что-то стыдно.
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19.11.2020 11:16 Відповісти
Ви праві, скоріше не соромно, а страшно перед кумом. Він же за антирекламу "спутніка" може новачком "пригостити".
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19.11.2020 11:23 Відповісти
 
 