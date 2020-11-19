COVAX підтвердив виділення Україні безкоштовної вакцини проти COVID-19 для 20% населення, - Ляшко
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COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини проти коронавірусної хвороби на безплатній основі для 20% населення
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив головний санлікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні стало відомо, що Україна, як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX має змогу отримати вакцини від коронавірусної хвороби у кількості доз, яка дорівнює 20% населення безкоштовно. Це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів та урядів інших країн", - написав чиновник.
Ляшко підтвердив, що до глобального механізму COVAX включено кандидата у вакцини від виробника Moderna (США), попередні результати дослідження якої вказали на 95% ефективності попередження розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.
"Ставимо пред собою завдання забезпечити імунізацію якомога більшої кількості населення перевіреними, якісними та безпечними вакцинами у 2021 році, як за рахунок глобальних ініціатив, так і за рахунок державного бюджету України", - додав головний санлікар.
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Степанов или Бутусов уже не первый раз допускают ляпы в мелочах и получается ,что появляются совсем нехорошие мысли. Тщательнее надо быть тщательнее, как говорил Жванецкий.
Я и вдоль и поперёк и задом наперёд пробовал прочитать. Получается только один вариант толкования этого текста, означающего, что 4 млн=20%. Это пятая часть населения. А остальные где? Где те которые позже или раньше или вообще никогда? Мне интересен не вопрос вакцинации, а вопрос численности. Я ещё помню генерального секретаря СССРа с бровями, он зачитывал результаты переписи населения СССРа в в 1989м году. У него тогда в УССР проживало 49 млн. А позднее 89го стало даже больше, но сколько точно я не знаю. Вот мне и интересно реальная цифра на сегодня.
Не переживай, винторогий, на твой век украинцев точно хватит.
1) Украина имеет возможность бесплатно получить вакцины в количестве доз, равной 20% населения бесплатно. 2) Украина не одна такая, желающий много и всех моментально обеспечить вакцинами невозможно, ведь их нужно еще произвести. 3) Следовательно все страны имеющие право на получение вакцин, будут получать их постепенно или частями. 4) В частности Украина, конкретно в первой половине 2021, получит вакцин на 4 млн. человек, остальные судя по всему получит позже, например (кто бы мог подумать?) во второй половине 2021.
Вроде бы простейшая и очевидная логическая цепочка. Но видимо слишком сложная для лаптеголового старпера с ватой вместо мозгов.
Хотя уверен, знай этот Ляшко, что его пост будут читать тупые ватные имбецилы, он бы высказался более подробно и развернуто.
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Ждем "чуда" от Епицентра с бегающим по нему Зеленским!