Препарат "Біовен" розглядається для включення в протокол лікування коронавірусної хвороби, - робоча група МОЗ

Робоча група Міністерства охорони здоров'я України обговорює включення препарату "Біовен" до протоколу лікування COVID-19.

"Після висновку Державного експертного центру (ДЕЦ) про ефективність препарату ми переважно схвалили внесення його до протоколу. Наразі обговорюємо формулювання, для яких пацієнтів ми рекомендуватимемо застосування "Біовену", - сказав член робочої групи, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. Богомольця Сергій Дубров на пресконференції в Києві у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я схиляюся до того, щоб застосовувати препарат лише для важких і критичних пацієнтів", - сказав він.

Дубров зазначив, що рішення буде ухвалено за підсумками голосування 30 експертів, що входять до робочої групи із розробки протоколів лікування COVID-19.

Водночас він наголосив, що особисто виступає проти включення до протоколу препаратів із недоведеною ефективністю. "Я один із тих, хто був проти внесення "Біовену" до протоколу доти, доки ми не отримаємо результати досліджень. Були непорозуміння з іншими колегами, але я впевнений, що якщо немає якісного протоколу клінічних випробувань, ми не можемо рекомендувати препарат. Наразі ми вже маємо (позитивні - ред.) результати і можемо включати його до протоколу", - сказав він.

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Дубров зазначив, що в його особистій практиці препарат показав високу ефективність для пацієнтів із COVID-19 у важкому та критичному стані. Зокрема, "Біовен" застосовувався у шести пацієнтів як "препарат відчаю". Двоє з цих пацієнтів вже виписані з лікарні додому, ще четверо проходять лікування.

"Ми маємо виражену позитивну динаміку, всі пацієнти були вкрай важкі", - сказав він.

Як повідомлялося, біофармацевтична компанія "Біофарма Плазма" (Біла Церква Київської обл.) завершила клінічні випробування препарату від COVID-19 "Біовен" (імуноглобулін) на основі плазми.

Клінічні випробування цього препарату були розпочаті в травні, в них взяли участь 76 пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні, 10 із яких були відсіяні в результаті скринінгу.

Дослідження проводилися на дев'яти клінічних база в лікарнях Києва, Білої Церкви, Львова, Одеси, Вінниці, Тернополя, Івано-Франківська, Луцька.

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