Препарат "Біовен" розглядається для включення в протокол лікування коронавірусної хвороби, - робоча група МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Робоча група Міністерства охорони здоров'я України обговорює включення препарату "Біовен" до протоколу лікування COVID-19.
"Після висновку Державного експертного центру (ДЕЦ) про ефективність препарату ми переважно схвалили внесення його до протоколу. Наразі обговорюємо формулювання, для яких пацієнтів ми рекомендуватимемо застосування "Біовену", - сказав член робочої групи, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. Богомольця Сергій Дубров на пресконференції в Києві у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я схиляюся до того, щоб застосовувати препарат лише для важких і критичних пацієнтів", - сказав він.
Дубров зазначив, що рішення буде ухвалено за підсумками голосування 30 експертів, що входять до робочої групи із розробки протоколів лікування COVID-19.
Водночас він наголосив, що особисто виступає проти включення до протоколу препаратів із недоведеною ефективністю. "Я один із тих, хто був проти внесення "Біовену" до протоколу доти, доки ми не отримаємо результати досліджень. Були непорозуміння з іншими колегами, але я впевнений, що якщо немає якісного протоколу клінічних випробувань, ми не можемо рекомендувати препарат. Наразі ми вже маємо (позитивні - ред.) результати і можемо включати його до протоколу", - сказав він.
Дубров зазначив, що в його особистій практиці препарат показав високу ефективність для пацієнтів із COVID-19 у важкому та критичному стані. Зокрема, "Біовен" застосовувався у шести пацієнтів як "препарат відчаю". Двоє з цих пацієнтів вже виписані з лікарні додому, ще четверо проходять лікування.
"Ми маємо виражену позитивну динаміку, всі пацієнти були вкрай важкі", - сказав він.
Як повідомлялося, біофармацевтична компанія "Біофарма Плазма" (Біла Церква Київської обл.) завершила клінічні випробування препарату від COVID-19 "Біовен" (імуноглобулін) на основі плазми.
Клінічні випробування цього препарату були розпочаті в травні, в них взяли участь 76 пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні, 10 із яких були відсіяні в результаті скринінгу.
Дослідження проводилися на дев'яти клінічних база в лікарнях Києва, Білої Церкви, Львова, Одеси, Вінниці, Тернополя, Івано-Франківська, Луцька.
Будь ласка, зачекайте...
В зависимости от объема капитала этого олигарха, могу предсказать- успех или неуспех ждёт этого олигарха, в борьбе за включения в протокол? Обращайтесь..
Если "Биовен" не является ни одним, ни другим, то какое может быть обоснование его применения, кроме шарлатанства? Тем более, что трудно доказать, что пациент выздоровел от препарата, а не благодаря своей иммунной системе или малому количеству вируса, попавшего в организм.
75 мл за ціною 1 пенсії.
Его надо вводить минимум 300-400мл в сутки. Иногда в течении нескольких дней, чтобы был ощутимый эффект.
Сумму думаю сможете прикинуть...
Таким можна лікувати.
Я так понимаю что Биовен за 2160 грн. это обычный интерферон который раньше стоил 10 грн.
Исследование без контрольной и плацебо группы на 76 пациентах? Это вообще как? А так можно было? Этого достаточно, чтобы включить в протокол?
профилактика гепатита А, кори, коклюша, менингококковой инфекции, полиомиелита, гриппа;лечение гипо- и агаммаглобулинемии;для повышения резистентности организма в период реконвалесценции инфекционных заболеваний.
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА (от лат. resisto - противостою, сопротивляюсь), устойчивость организма к действию физич., химич. и биол. агентов, вызывающих патол. состояние. В отличие от иммунитета Р. о. охватывает более широкий круг явлений сопротивляемости.
"Я склоняюсь к тому, чтобы применять препарат только для тяжелых и критичных пациентов", - сказал он.
Дубров отметил, что решение будет принято по итогам голосования 30 экспертов, входящих в рабочую группу по разработке протоколов лечения COVID-
США до сих пор проводит исследования с моноклональными антителами. Тысячи пациентов, но никак не могут определиться, помогают или нет. А здесь все просто. Колют иммуноглобулин, который раньше копейки стоил, но при этом с какой-то радости он должен помогать. При этом сразу от всех вирусных - красота! И протестировали аж на 76 добровольцах. Этот препарат вообще никак не может работать.