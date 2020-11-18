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Бровари (240) місцеві вибори (1000) мер (483)

На нових виборах мера Броварів від "ЄС" балотуватиметься Олег Іваненко замість батька, який хворіє на COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

На нових виборах мера Броварів від

Олег Іваненко вирішив балотуватися на пост голови Броварської ОТГ, що під Києвом.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше у виборах брав участь Валерій Іваненко.

"Як ви знаєте, мій батько балотувався на посаду міського голови Броварів від партії "Європейська Солідарність". Але рішенням суду жовтневі вибори були визнані недійсними. І тепер повторне волевиявлення громадян має відбутися орієнтовно у другій половині січня 2021 року. Однак зараз тато перебуває в лікарні і бореться з COVID-19. На жаль, стан його важкий. І в такій ситуації він вже не зможе брати участь у виборах. Тому я вирішив сам балотуватися від партії "Європейська Солідарність" на посаду голови Броварської ОТГ. Я впевнений, що з татом усе буде добре! Як і переконаний, що на Бровари точно чекають зміни!" - заявив Іваненко.

Нагадаємо, Київський окружний адміністративний суд через порушення таємниці голосування зобов'язав Броварську міську Територіальну виборчу комісію повторно провести місцеві вибори голови та депутатів Броварської об'єднаної територіальної громади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через порушення таємниці голосування суд постановив провести повторні вибори у Броварах

На нових виборах мера Броварів від ЄС балотуватиметься Олег Іваненко замість батька, який хворіє на COVID-19 01

Напомним, Киевский окружной административный суд из-за нарушения тайны голосования обязал Броварскую городскую Территориальную избирательную комиссию повторно провести местные выборы главы и депутатов Броварской объединенной территориальной громады.
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Топ коментарі
+8
Ну на крайняк жена или любовница.Ну самые близкие люди,которым можно доверять. На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 7446
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18.11.2020 19:23
+5
а что там с гепой-уже копию на 3д-принтере сделали? На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 4592
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18.11.2020 19:14
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Не корупція.
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18.11.2020 19:21 Відповісти
а ну роскажи шо тут за коррупция?
ты вродє читать умеешь На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 2621
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18.11.2020 19:27 Відповісти
думать він не вміє.
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18.11.2020 19:31 Відповісти
Думать ніхто з них не вміє.
Цей видавався розумнішим бо хоч вміє читати.
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18.11.2020 19:35 Відповісти
Та в них така реакція на ЄС і Порошенка.
Як в скаженої тварини на світло.
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18.11.2020 19:40 Відповісти
Нічого подібного.
Він балотується. Тобто люди вирішують.
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18.11.2020 19:31 Відповісти
А до чого тут децентралізація ?
Це по закону Савченко його випустили.
До того ж, депутани можуть вписати в закон заборону балотуватись особам з судимістю.
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18.11.2020 19:37 Відповісти
Хто ж знав, що її фуйло купив..
А законом Батьківщина опікувалась.
В Зелі було безліч можливостей закон скасувати.
Децентралізація це навпаки корисна реформа, якщо у вмілих руках.
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18.11.2020 19:55 Відповісти
Какая наследственность, баран?
Он баллотируется, а не стал мером автоматом.

Не удивительно шо вы за зеленского голосовали На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 429
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18.11.2020 19:33 Відповісти
Что происходит вообще? Разве это правильно?
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18.11.2020 19:13 Відповісти
А почему нет? Украина же...

Тем более, что от партии "Европейская Солидарность", а это так по-европейски, скажу я вам....)))
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18.11.2020 19:16 Відповісти
Вот это одна из причин,из за которых порох и пролетел на выборах.Ничего не меняется. На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 2720
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18.11.2020 19:20 Відповісти
бобєкі, ви можете толком пояснить шо вас порвало в тряпки? Крім абревіатури ЕС? На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 3430
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18.11.2020 19:26 Відповісти
Преемственность власти,зедебил.)
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18.11.2020 19:28 Відповісти
Ты дурачок? Он еще не получил никакой власти он только баллотируется. На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 9153
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18.11.2020 19:31 Відповісти
Не задавай глупых вопросов и не будешь получать глупых ответов. На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 4802
Чем так отличился сын,что его вместо отца продвигают?
Да хрен с ним,пусть броварчане решают и выбирают.Им с ним жить.
Я очень хочу что бы "ЕС" выиграла в Броварах,а не какаято опзж или партия петушария.
Но вот этот семейный подряд плохо пахнет.Имхо.
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18.11.2020 19:50 Відповісти
Именно. Пусть решают.
Только расскажи где тут коррупция? - Его назначили мером?
Или он получил 700 штук компенсации за липовое увольнение?
Решили что сын нормально продолжит дело отца и предложили решение людям. Поддержат его на выборах - хорошо. Нет то нет.
Но где здесь, ...ять, ко-ко-ррупция о которой вы квакаете?
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18.11.2020 19:58 Відповісти
Покажи мне,где я о коррупции писал?
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18.11.2020 20:07 Відповісти
то есть лайк под первым постом идиота не твой? На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 1595
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18.11.2020 20:09 Відповісти
Я лайкнул за "семейный подряд".А его"не,не коррупция" скорее всего сарказм. На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 6351
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18.11.2020 20:13 Відповісти
На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 5622 отмазался
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18.11.2020 21:45 Відповісти
На нових виборах мера Броварів від "ЄС" балотуватиметься Олег Іваненко замість батька, який хворіє на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5832
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19.11.2020 08:10 Відповісти
а что там с гепой-уже копию на 3д-принтере сделали? На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 4592
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18.11.2020 19:14 Відповісти
єто ти переживай) Вдруг и правда вернется На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 3566
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18.11.2020 19:29 Відповісти
Ну на крайняк жена или любовница.Ну самые близкие люди,которым можно доверять. На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 7446
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18.11.2020 19:23 Відповісти
.....доверять бабло логичней писать На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 2928
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18.11.2020 20:07 Відповісти
Ну от нахіба? Поразка Порошенка нічому не навчила...
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18.11.2020 20:19 Відповісти
Двумя руками жри "хуже не будет".
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18.11.2020 21:46 Відповісти
Если судить по стилю, то Вы - поклонник Пети. Угадал?
Или бот москальский, который просто должен слать хамские комментарии.
Я не уверен, что это как-то добавит рейтиг вашему заказчику.
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18.11.2020 22:42 Відповісти
Говорю же двумя руками запихивай в себя "хуже не будет".
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18.11.2020 22:44 Відповісти
Алєжка - баласт.
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18.11.2020 22:40 Відповісти
 
 