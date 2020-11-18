На нових виборах мера Броварів від "ЄС" балотуватиметься Олег Іваненко замість батька, який хворіє на COVID-19
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Олег Іваненко вирішив балотуватися на пост голови Броварської ОТГ, що під Києвом.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше у виборах брав участь Валерій Іваненко.
"Як ви знаєте, мій батько балотувався на посаду міського голови Броварів від партії "Європейська Солідарність". Але рішенням суду жовтневі вибори були визнані недійсними. І тепер повторне волевиявлення громадян має відбутися орієнтовно у другій половині січня 2021 року. Однак зараз тато перебуває в лікарні і бореться з COVID-19. На жаль, стан його важкий. І в такій ситуації він вже не зможе брати участь у виборах. Тому я вирішив сам балотуватися від партії "Європейська Солідарність" на посаду голови Броварської ОТГ. Я впевнений, що з татом усе буде добре! Як і переконаний, що на Бровари точно чекають зміни!" - заявив Іваненко.
Нагадаємо, Київський окружний адміністративний суд через порушення таємниці голосування зобов'язав Броварську міську Територіальну виборчу комісію повторно провести місцеві вибори голови та депутатів Броварської об'єднаної територіальної громади.
Напомним, Киевский окружной административный суд из-за нарушения тайны голосования обязал Броварскую городскую Территориальную избирательную комиссию повторно провести местные выборы главы и депутатов Броварской объединенной территориальной громады.
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ты вродє читать умеешь
Цей видавався розумнішим бо хоч вміє читати.
Як в скаженої тварини на світло.
Він балотується. Тобто люди вирішують.
Це по закону Савченко його випустили.
До того ж, депутани можуть вписати в закон заборону балотуватись особам з судимістю.
А законом Батьківщина опікувалась.
В Зелі було безліч можливостей закон скасувати.
Децентралізація це навпаки корисна реформа, якщо у вмілих руках.
Он баллотируется, а не стал мером автоматом.
Не удивительно шо вы за зеленского голосовали
Тем более, что от партии "Европейская Солидарность", а это так по-европейски, скажу я вам....)))
Чем так отличился сын,что его вместо отца продвигают?
Да хрен с ним,пусть броварчане решают и выбирают.Им с ним жить.
Я очень хочу что бы "ЕС" выиграла в Броварах,а не какаято опзж или партия петушария.
Но вот этот семейный подряд плохо пахнет.Имхо.
Только расскажи где тут коррупция? - Его назначили мером?
Или он получил 700 штук компенсации за липовое увольнение?
Решили что сын нормально продолжит дело отца и предложили решение людям. Поддержат его на выборах - хорошо. Нет то нет.
Но где здесь, ...ять, ко-ко-ррупция о которой вы квакаете?
Или бот москальский, который просто должен слать хамские комментарии.
Я не уверен, что это как-то добавит рейтиг вашему заказчику.