Тестування медиків і вчителів на антиген до коронавірусу почалося у Львові

У Львові починають перевіряти на зараження коронавірусом тестами на антиген медиків і освітян. Вартість одного тесту - 240 грн, це тести американського виробника Abbott.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Від початку листопада вели переговори про закупівлю тестів на антиген. Сьогодні отримали першу партію - 10 000 наборів. До кінця місяця розраховуємо мати 50 000", - написав він

За словами Садового, цього вистачить, щоб провести як мінімум дві хвилі тестування медиків і педагогів. Він додав, що у Львові працює 15 000 вчителів і вихователів і 10 000 медичних працівників.

Раніше глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що профільний комітет парламенту з питань бюджету підтримав рішення Кабміну придбати 6 млн експрес-тестів на коронавірус. На це виділено мільярд гривень. Які тести збираються закупити, Шмигаль не повідомив.

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Нагадаємо, вчора в парламенті Шмигаль заявив, Кабінет Міністрів поки не розглядає можливості загальнонаціонального тестування на коронавірус, як у Словаччині, оскільки це вимагає надзвичайного стану.

При цьому прем'єр запевнив, що Україна зробила деякі висновки зі словацького тестування і збільшить перевірки серед певних груп населення.

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