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Львів (2079) Садовий (482) тестування (301)

Тестування медиків і вчителів на антиген до коронавірусу почалося у Львові

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Тестування медиків і вчителів на антиген до коронавірусу почалося у Львові

У Львові починають перевіряти на зараження коронавірусом тестами на антиген медиків і освітян. Вартість одного тесту - 240 грн, це тести американського виробника Abbott.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Від початку листопада вели переговори про закупівлю тестів на антиген. Сьогодні отримали першу партію - 10 000 наборів. До кінця місяця розраховуємо мати 50 000", - написав він

За словами Садового, цього вистачить, щоб провести як мінімум дві хвилі тестування медиків і педагогів. Він додав, що у Львові працює 15 000 вчителів і вихователів і 10 000 медичних працівників.

Раніше глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що профільний комітет парламенту з питань бюджету підтримав рішення Кабміну придбати 6 млн експрес-тестів на коронавірус. На це виділено мільярд гривень. Які тести збираються закупити, Шмигаль не повідомив.

Читайте також: У США дозволили перший тест на COVID-19 для самоперевірки в домашніх умовах

Нагадаємо, вчора в парламенті Шмигаль заявив, Кабінет Міністрів поки не розглядає можливості загальнонаціонального тестування на коронавірус, як у Словаччині, оскільки це вимагає надзвичайного стану.

При цьому прем'єр запевнив, що Україна зробила деякі висновки зі словацького тестування і збільшить перевірки серед певних груп населення.

Читайте також: Україна закупить 6 млн експрес-тестів на COVID-19, - Шмигаль
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Топ коментарі
+3
І що толку з того..
Крапля в морі.
Лише Садовому до піару.
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18.11.2020 19:35
+3
А сколько таких тестов можно было купить за деньги из ковидного фонда которые зеленое стадо закатало в асфальт???
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18.11.2020 19:44
+1
Тести просто покажуть тих хто вже перехворів.
Який з того толк?
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18.11.2020 19:48
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а львовяне будут голосовать за зеленого синютку ..Бог в помощь, придурки.
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18.11.2020 19:31 Відповісти
😁 це Садовий так бали собі заробляє. А колись просився до Зеленського у команду😁
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18.11.2020 19:49 Відповісти
а коли це сенютка став зеленим?
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18.11.2020 23:26 Відповісти
это нормально ... правда Садовому
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18.11.2020 19:32 Відповісти
І що толку з того..
Крапля в морі.
Лише Садовому до піару.
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18.11.2020 19:35 Відповісти
А сколько таких тестов можно было купить за деньги из ковидного фонда которые зеленое стадо закатало в асфальт???
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18.11.2020 19:44 Відповісти
Тести просто покажуть тих хто вже перехворів.
Який з того толк?
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18.11.2020 19:48 Відповісти
та ні, це тести на антиген а не на антитіла
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18.11.2020 19:53 Відповісти
І яка різниця?
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18.11.2020 20:01 Відповісти
антиген є тільки коли хворієш
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18.11.2020 21:50 Відповісти
У жовтні Тайвань відсвяткував 200 днів без передачі коронавірусу усередині країни. Своїм успіхом держава завдячує не лише розташуванню, але й напрочуд вдалій стратегії боротьби із хворобою.tayvan-mayzhe-peremig-koronavirus
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18.11.2020 19:58 Відповісти
Очень умело играет в игру - Ковид, ху из ит?! А вы думали Тестування медиків і вчителів на антиген до коронавірусу почалося у Львові - Цензор.НЕТ 8945
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18.11.2020 20:09 Відповісти
вчителів кинули на заклання в переповнені класи до учнів бещ масок.
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18.11.2020 21:05 Відповісти
ну вважається, що український учень не може окучити мозком носіння маски, тому їм їх відмінили. у той час, коли і литсадкові діти улітку з мамками по місту ходили у масках.
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18.11.2020 23:28 Відповісти
Поясніть , що це дасть в цілому. Яка доцільність та важливість.
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18.11.2020 21:07 Відповісти
він швидше робиться і показує навність тих антитіл, які виникають якщо вірус є у організмі. якщо вірусу немає, нічого не покаже, якщо вірус є, то покаже антитіла боротьби з ним, якщо перехворів покаже ще якийсь вид, який виникає після поборення хвороби.
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18.11.2020 23:32 Відповісти
 
 