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Новини Політика України
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скарга (55) суддя (1422) Вища рада правосуддя (523)

Від початку року надійшло понад 8,5 тис. скарг на суддів, - Вища рада правосуддя

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Від початку року надійшло понад 8,5 тис. скарг на суддів, - Вища рада правосуддя

Від січня до жовтня 2020 року Вища рада правосуддя (ВРП) отримала 8584 скарги на суддів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт органу.

"Упродовж цього періоду дисциплінарні палати та члени ВРП повністю завершили розгляд 11 438 дисциплінарних скарг, включно з тими, що надійшли в попередні роки", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, загалом було винесено 358 рішень про відкриття дисциплінарних справ та 103 - про притягнення 114 суддів до дисциплінарної відповідальності.

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"За результатами розгляду дисциплінарних справ до суддів застосовано такі види дисциплінарних стягнень: попередження - 57 суддям; догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді впродовж одного місяця - 23 суддям; суворі догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді впродовж трьох місяців - 20 суддям; подання про тимчасове відсторонення від правосуддя - 4 суддям; подання про звільнення - 10 суддям", - сказано в повідомленні.
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А шо за жалобы? Судьи давят народ на улицах своими бентлями и геленвагенами?
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18.11.2020 19:50 Відповісти
Одному мне грех на судей жаловаться.. не один, не два и не пять раз сталкивался с ними непосредственно в суде - всегда ставали на мою сторону, даже когда был не прав.. ни копейки им не давал, правда и было это 5-10-20 лет назад..
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18.11.2020 19:52 Відповісти
ай как строгоооо!!!А в угол пробовали ставить?
уроды!👹
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18.11.2020 19:55 Відповісти
Та не, це мало. Хароши судди. Пару футбольных суддив, скики жалоб за год сами соберуть. Не нада занимаця корупциею.
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18.11.2020 19:55 Відповісти
 
 