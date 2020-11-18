Більш ніж 10% мандатів у місцевих радах отримують "Слуга народу", "Батьківщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" і "ЄС", - ЦВК
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Представники партії "Слуга народу" отримали 17,59% мандатів (5809) із загальної кількості обраних на місцевих виборах депутатів, які пройшли 25 жовтня, висунутих місцевими організаціями політичних партій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у вівторок пресслужба Центральної виборчої комісії за результатами опрацювання відомостей про результати виборів у 96,2% (1517) місцевих радах.
Понад 12,39% обраних депутатів місцевих рад (4093 особи) представляють "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 11,75% (3881 особа) – партію "Опозиційна платформа - за життя" (ОПЗЖ), 11,42% мандатів (3773 особи) отримали представники партії "За майбутнє", 10,73% (3543 особи) - партії "Європейська солідарність".
Партія "Наш край" отримує 5,13% мандатів (1 694 особи), "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 2,61% (863), "Українська стратегія Гройсмана" - 1,72% (567), "Пропозиція" - 1,66% (549), "Радикальна партія Олега Ляшка" - 1,62% (535).
Крім того, ЦВК отримала інформацію про понад 98% обраних сільських, селищних, міських голів. Із загальної кількості таких голів 30,74% (225 осіб) представляють партію "Слуга народу".
Ще 12,43% (92 людини) представляють партію "За майбутнє", 7,24% (53 людини) - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 7,1% (52 людини) – партію "Опозиційна платформа - за життя", 6,15% (45 осіб) - "Наш край", 5,6% (41 особа) - "Європейська солідарність".
Партію "Українська стратегія Гройсмана "представляють 3,83% обраних сільських, селищних, міських голів (28 осіб), партію "Довіра" - 3,14% (23 людини). Решта партій за результатами виборів делегували на посади голів різних рівнів менше 20 осіб кожна.
У ЦВК зазначили, що відомості про результати місцевих виборів ще продовжують надходити в ЦВК від територіальних виборчих комісій, тому наведені дані ще не є остаточними.
Будь ласка, зачекайте...
???
Сайт ЦВК подає наступну інформацію:
Відомості про обраних на посади міських, селищних, сільських голів
Самовисуванці - 662 (47,46%)
Слуга народу - 226 (16,20%)
За майбутнє - 92 (6,59%)
Батьківщина - 53 (3,80%)
Опзж - 52 (3,73)
ЄС - 41 (2,92%)
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm003pt001f01=695pt00_t001f01=695.html
Партійність обраних депутатів сільських, селищних, міських рад (тер. громад з кількістю виборців до 10 тис.), висунутих шляхом самовисування.
Безпартійні - к-сть депутатів 6323 (95,99%)
Батьківщина - 60 (0,91%)
ЄС - 36 (0,55%)
Свобода - 22 (0,33%)
Нацкорпус - 5 (0,08%)
Опзж - 5 (0,08%)
За майбутнє - 2 (0,03%)
Слуга народу - 2 (0,03%)
Назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидата у депутати, або самовисування.
Самовисування - обрано депутатів - 6587 (16,55%)
СН - 5838 (14,67%)
Батьківщина - 41,10 (10,33%)
ОПЗЖ - 3928 (9,87%)
За майбутнж - 3790 (9,52%)
ЄС - 3555 (8,93%)
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html#
там йдеться про голів, а не загалом обраних депутатів :
Самовисування 662 47.46
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 226 16.20(друга)
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" 92 6.59
політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 53 3.80
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 52 3.73
Політична партія "НАШ КРАЙ" 44 3.15
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 41 2.94(сьома)
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" 28 2.01
Ылилта явно дебелувата. Политтехнологи молдаванина не понимают очевидных вещей, что если тупо обзывать 73% потенциальных избирателей зебилами, то они могут обидеться и не будут точно голосовать за тех, кто их обзывает без причины. Выбор у избирателей не велик среди проукраиских партий. Смотрим на результаты выбора народа.
Поздравляю ЕС с ее почетным 6м местом по Украине!
ВСЁ ТАКИ НЕМНОГО ЖАЛЬ ПЕТРУШКУ И ЕГО 8% ПРОЦЕНТОВУЮ НАСТОЙКУ ЫЛИТЫ... НЕПОВЕЗЛО ИМ СО СТРАНОЙ И НАРОДОМ. 😅🤣😂😛🤩
НОВИНИ 18 ЛИСТОПАДА, 2020 2 099 0
Голову Львівської міської ради Андрія Садового не підтримує жодна партія, крім власної.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав Роман Куницький, повідомляє "Четверта студія".
"Серед політичних партій і конкурентів на виборах підтримали Синютку:
- Руслан Кошулинский, «Свобода», 9,7% в першому турі.
- Володимир Гірняк, «Громадянська позиція».
- Ігор Зінкевич, «Варта» (підписали меморандум з «Європейською Солідарністю» про спільну роботу).
- Ігор Васюник («є 2 Львова», 2 рази балотувався в мери), 3% в першому турі.
- Ігор Кузьмак, «Народний Рух»
- Дмитро Ярош, «Дія». І цілий ряд дрібних партій.
«Голос» взяв паузу на роздуми і точно визначиться з підтримкою вже 23 листопада", - йдеться у дописі.
За словами Романа Куницького, чинного мера Львова Андрія Садового не підтримала жодна політична сила.
"Ніби все ясно і без коментарів. Коли ти мер 14 років, але тебе не підтримує жодна партія крім власної, ти трохи пересидів на посаді.
Це вже геть вважати людей ідіотами і спрацювало воно прогнозовано проти самого Садового, десь як «Буняк - негр» (якщо хтось це пам'ятає). ЗМІ Садового почали спішно цю новину терти в Інтернеті, але в «Фейсбуці і далі висить рекламою ця новина проплачена "Західнетом".
Таке враження, що в штабі Садового почалась істерика і вони вже не розуміють, що далі робити.