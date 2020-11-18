УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14980 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
7 609 122
ЦВК (1132) Батьківщина (547) Слуга народу (2544) Європейська Солідарність (1020) Опозиційна платформа - За життя (466) За майбутнє (25)

Більш ніж 10% мандатів у місцевих радах отримують "Слуга народу", "Батьківщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" і "ЄС", - ЦВК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Більш ніж 10% мандатів у місцевих радах отримують

Представники партії "Слуга народу" отримали 17,59% мандатів (5809) із загальної кількості обраних на місцевих виборах депутатів, які пройшли 25 жовтня, висунутих місцевими організаціями політичних партій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у вівторок пресслужба Центральної виборчої комісії за результатами опрацювання відомостей про результати виборів у 96,2% (1517) місцевих радах.

Понад 12,39% обраних депутатів місцевих рад (4093 особи) представляють "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 11,75% (3881 особа) – партію "Опозиційна платформа - за життя" (ОПЗЖ), 11,42% мандатів (3773 особи) отримали представники партії "За майбутнє", 10,73% (3543 особи) - партії "Європейська солідарність".

Партія "Наш край" отримує 5,13% мандатів (1 694 особи), "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 2,61% (863), "Українська стратегія Гройсмана" - 1,72% (567), "Пропозиція" - 1,66% (549), "Радикальна партія Олега Ляшка" - 1,62% (535).

Крім того, ЦВК отримала інформацію про понад 98% обраних сільських, селищних, міських голів. Із загальної кількості таких голів 30,74% (225 осіб) представляють партію "Слуга народу".

Читайте також: "Слуга народу" запустить вебдодаток для своїх депутатів місцевих рад, - Корнієнко

Ще 12,43% (92 людини) представляють партію "За майбутнє", 7,24% (53 людини) - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 7,1% (52 людини) – партію "Опозиційна платформа - за життя", 6,15% (45 осіб) - "Наш край", 5,6% (41 особа) - "Європейська солідарність".

Партію "Українська стратегія Гройсмана "представляють 3,83% обраних сільських, селищних, міських голів (28 осіб), партію "Довіра" - 3,14% (23 людини). Решта партій за результатами виборів делегували на посади голів різних рівнів менше 20 осіб кожна.

У ЦВК зазначили, що відомості про результати місцевих виборів ще продовжують надходити в ЦВК від територіальних виборчих комісій, тому наведені дані ще не є остаточними.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+24
характерно шщо упоротим зебілам муля виключно ЕС)
жопоже то ж свої люди
показати весь коментар
18.11.2020 20:07
+22
Для мене оце беніно "за майбутнє" це маркер.
Епітафія країні.
Це кількість ідіотів яких можна купити на блєстящі буси вкрадені у них же.
показати весь коментар
18.11.2020 20:13
+21
Не даремно так довго рахували! 😁 Поки одні спостерігали за Нагірний Карабах ом, інші за Трампом з Байденом, а ще інші - за "хворим" Зєлєнскім, зелений адмінресурс зробив свою роботу.
показати весь коментар
18.11.2020 20:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Из общего количества таких голов 30,74% (225 человек) представляют партию "Слуга народа".

???
Сайт ЦВК подає наступну інформацію:




Відомості про обраних на посади міських, селищних, сільських голів
Самовисуванці - 662 (47,46%)
Слуга народу - 226 (16,20%)
За майбутнє - 92 (6,59%)
Батьківщина - 53 (3,80%)
Опзж - 52 (3,73)
ЄС - 41 (2,92%)
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm003pt001f01=695pt00_t001f01=695.html

Партійність обраних депутатів сільських, селищних, міських рад (тер. громад з кількістю виборців до 10 тис.), висунутих шляхом самовисування.
Безпартійні - к-сть депутатів 6323 (95,99%)
Батьківщина - 60 (0,91%)
ЄС - 36 (0,55%)
Свобода - 22 (0,33%)
Нацкорпус - 5 (0,08%)
Опзж - 5 (0,08%)
За майбутнє - 2 (0,03%)
Слуга народу - 2 (0,03%)


Назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидата у депутати, або самовисування.
Самовисування - обрано депутатів - 6587 (16,55%)
СН - 5838 (14,67%)
Батьківщина - 41,10 (10,33%)
ОПЗЖ - 3928 (9,87%)
За майбутнж - 3790 (9,52%)
ЄС - 3555 (8,93%)
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html#
показати весь коментар
18.11.2020 23:22 Відповісти
Старайся, але біляш з соєвою начинкою все рівно не отримаєш. Більш ніж 10% мандатів у місцевих радах отримують "Слуга народу", "Батьківщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" і "ЄС", - ЦВК - Цензор.НЕТ 4779
показати весь коментар
19.11.2020 09:57 Відповісти
Новий відосік від клоуна ти вже отримав.
показати весь коментар
19.11.2020 13:52 Відповісти
і слуги народу рахують,відкинувши самовисуванців Більш ніж 10% мандатів у місцевих радах отримують "Слуга народу", "Батьківщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" і "ЄС", - ЦВК - Цензор.НЕТ 8741 ,хоча і так можна,але необхідно уточнювати -що СЕРЕД ПАРТІЙ..


там йдеться про голів, а не загалом обраних депутатів :

Самовисування 662 47.46
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 226 16.20(друга)
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" 92 6.59
політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 53 3.80
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 52 3.73
Політична партія "НАШ КРАЙ" 44 3.15
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 41 2.94(сьома)
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" 28 2.01
показати весь коментар
19.11.2020 12:19 Відповісти
Більш ніж 10% мандатів у місцевих радах отримують "Слуга народу", "Батьківщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" і "ЄС", - ЦВК - Цензор.НЕТ 152 "Батьківщина" на 3м месте! "ЕС" на шестом! Більш ніж 10% мандатів у місцевих радах отримують "Слуга народу", "Батьківщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" і "ЄС", - ЦВК - Цензор.НЕТ 6136, пропустив вперед даже пророссийские партии. Більш ніж 10% мандатів у місцевих радах отримують "Слуга народу", "Батьківщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" і "ЄС", - ЦВК - Цензор.НЕТ 5732
Ылилта явно дебелувата. Политтехнологи молдаванина не понимают очевидных вещей, что если тупо обзывать 73% потенциальных избирателей зебилами, то они могут обидеться и не будут точно голосовать за тех, кто их обзывает без причины. Выбор у избирателей не велик среди проукраиских партий. Смотрим на результаты выбора народа.
Поздравляю ЕС с ее почетным 6м местом по Украине! Більш ніж 10% мандатів у місцевих радах отримують "Слуга народу", "Батьківщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" і "ЄС", - ЦВК - Цензор.НЕТ 6319
показати весь коментар
18.11.2020 23:28 Відповісти
Зато ЕС единственная представлена во ВСЕХ советах)))
показати весь коментар
19.11.2020 01:04 Відповісти
Это говорит о том, что адекватные люди есть везде, но по естественным причинам они в меньшинстве... А быдлобольшинство рулит, как всегда)))
показати весь коментар
19.11.2020 01:06 Відповісти
и про Киевраду не забульте. А как хотели зажоп..цы и Слуги вообще выкинуть ЕС, такая бешеная была антиагитаци.я даже жульку так не чморили. многие уехали за границу , кто мог бы проголосовать за Пецю.
показати весь коментар
19.11.2020 17:25 Відповісти
ОЧЕРЕДНАЯ ПАТУЖНА ПЭРЭМОГА ОД ПэсЫКИВ. 😂
ВСЁ ТАКИ НЕМНОГО ЖАЛЬ ПЕТРУШКУ И ЕГО 8% ПРОЦЕНТОВУЮ НАСТОЙКУ ЫЛИТЫ... НЕПОВЕЗЛО ИМ СО СТРАНОЙ И НАРОДОМ. 😅🤣😂😛🤩
показати весь коментар
19.11.2020 03:23 Відповісти
С математикой у свидетелей секты святого питра тоже плохо, как оказалось. Юля ещё на шустере пыталась объяснить, что ес не выиграл местные выборы, а проиграл Батькивщине в том числе, но порошенко и говорить правду - это понятия не совместимые. Интересно, как выходить из очередного зашквара и серии визгов о тотальной перемоге. Наверное, план такой- статистику по боку- все равно порошенко победил.
показати весь коментар
19.11.2020 07:08 Відповісти
Більш ніж 10% мандатів у місцевих радах отримують "Слуга народу", "Батьківщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" і "ЄС", - ЦВК - Цензор.НЕТ 3423
показати весь коментар
19.11.2020 10:00 Відповісти
цікаво.."Свобода" підтримала Синютку,А "Баба яГА" Фаріон проти...)))))
показати весь коментар
19.11.2020 12:21 Відповісти
что 10% что 12 % разница небольшая. а Жулька не выиграла, а набрала всего лишь 12%, и то за счет Сумской области.
показати весь коментар
19.11.2020 17:22 Відповісти
Зато ЕС единственная представлена во ВСЕХ советах)))
показати весь коментар
19.11.2020 17:26 Відповісти
Никто это и не оспаривает.
показати весь коментар
19.11.2020 20:41 Відповісти
а що ви хотіли в країні де повністю відсутня будь-яка ідеологія? Місцеві князьки заради збереження своєї годівниці швидко міняють партійні прапори. Всі оті рейтинги повне фуфло. Краще покажіть скільки змінилося вельмишановних осіб у владі. Показники партій, як каже моя теща: ні про що.
показати весь коментар
19.11.2020 10:32 Відповісти
Хто підтримав Синютку у другому турі мерських виборів у Львові, - перелік
НОВИНИ 18 ЛИСТОПАДА, 2020 2 099 0

Більш ніж 10% мандатів у місцевих радах отримують "Слуга народу", "Батьківщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" і "ЄС", - ЦВК - Цензор.НЕТ 2924
Голову Львівської міської ради Андрія Садового не підтримує жодна партія, крім власної.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав Роман Куницький, повідомляє "Четверта студія".

"Серед політичних партій і конкурентів на виборах підтримали Синютку:
- Руслан Кошулинский, «Свобода», 9,7% в першому турі.
- Володимир Гірняк, «Громадянська позиція».
- Ігор Зінкевич, «Варта» (підписали меморандум з «Європейською Солідарністю» про спільну роботу).
- Ігор Васюник («є 2 Львова», 2 рази балотувався в мери), 3% в першому турі.
- Ігор Кузьмак, «Народний Рух»
- Дмитро Ярош, «Дія». І цілий ряд дрібних партій.
«Голос» взяв паузу на роздуми і точно визначиться з підтримкою вже 23 листопада", - йдеться у дописі.

За словами Романа Куницького, чинного мера Львова Андрія Садового не підтримала жодна політична сила.
"Ніби все ясно і без коментарів. Коли ти мер 14 років, але тебе не підтримує жодна партія крім власної, ти трохи пересидів на посаді.
показати весь коментар
19.11.2020 12:50 Відповісти
Є МОВЧАЗНА ПІДТРИМКА СЛУГ НАРОДУ(Є договір про співпрацю "слуг Народу і "Сампомочі),але Садовий попросив їх це не афішувати до виборів ,бо знає,що тоді точно програє.
показати весь коментар
19.11.2020 12:52 Відповісти
Садовий вчора по своїх ЗМІ запустив фейк про те, що за Синютку агітує «ОПЗЖ».
Це вже геть вважати людей ідіотами і спрацювало воно прогнозовано проти самого Садового, десь як «Буняк - негр» (якщо хтось це пам'ятає). ЗМІ Садового почали спішно цю новину терти в Інтернеті, але в «Фейсбуці і далі висить рекламою ця новина проплачена "Західнетом".
Таке враження, що в штабі Садового почалась істерика і вони вже не розуміють, що далі робити. Більш ніж 10% мандатів у місцевих радах отримують "Слуга народу", "Батьківщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" і "ЄС", - ЦВК - Цензор.НЕТ 1203
показати весь коментар
19.11.2020 12:54 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 