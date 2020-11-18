Проєкт "Без цензури" в прямому ефірі: Несемося! У прірву чи "ніт" | Другі тури | Що чекає країну. ВIДЕО

Нові "ковідні" рекорди, протести ФОП і чергові нездорові пропозиції уряду - все це обговоримо увечері на стрімі "Без цензури" з Богданом Буткевичем і Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Отже, приєднуйтесь о 20:45, поговоримо про таке:

- Над прірвою і в шоці. Чому читати новини стає дедалі страшніше?

- Що буде, коли збанкрутілі підприємці послухають Ірину Микичак і масово підуть працювати в лікарні? А сама б вона хотіла потрапити під опіку таких медсестер і хірургів?

- Нові старі мери: як вийшло, що Кернес і Труханов - знову на коні, тобто переможці виборів?

- Карантин вихідного дна. Як вмирає малий бізнес, а нічні клуби посадових осіб (зокрема - Нацполіції) нормально працюють?!

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