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Данилюк-Ярмолаєва (361) Буткевич Богдан (432) Микичак Ірина (55)

Проєкт "Без цензури" в прямому ефірі: Несемося! У прірву чи "ніт" | Другі тури | Що чекає країну. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство Здоров'я

Нові "ковідні" рекорди, протести ФОП і чергові нездорові пропозиції уряду - все це обговоримо увечері на стрімі "Без цензури" з Богданом Буткевичем і Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Отже, приєднуйтесь о 20:45, поговоримо про таке:

- Над прірвою і в шоці. Чому читати новини стає дедалі страшніше?

- Що буде, коли збанкрутілі підприємці послухають Ірину Микичак і масово підуть працювати в лікарні? А сама б вона хотіла потрапити під опіку таких медсестер і хірургів?

- Нові старі мери: як вийшло, що Кернес і Труханов - знову на коні, тобто переможці виборів?

- Карантин вихідного дна. Як вмирає малий бізнес, а нічні клуби посадових осіб (зокрема - Нацполіції) нормально працюють?!

Не забудьте поставити нагадування, щоб не пропустити наш стрім і найкращу аналітику від найкращої медіа-пари українського ютуба:)
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Ярмолаєва сама тягла Зе до влади, як могла. Тепер хай подавиться.
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18.11.2020 21:14 Відповісти
разом зі своїм рудим пацюком
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18.11.2020 21:37 Відповісти
 
 