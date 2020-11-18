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69 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти від початку проведення АТО на Донбасі, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Події

69 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти від початку проведення АТО на Донбасі, - Міноборони

На сьогодні невідома доля 69 військових, які зникли на Донбасі, від початку бойових дій на сході України.

Про це йдеться у відповіді кадрового центру ЗСУ Міністерства оборони на запит Радиіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними персонального обліку втрат особового складу Збройних сил України, який ведеться в Кадровому центрі ЗСУ, від початку проведення антитерористичної операції кількість зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ становила 526 осіб, із цієї кількості знайдено (живими і мертвими) 457 осіб. Станом на 17.11 .20 залишаються не знайденими 69 осіб", - повідомили в Міноборони.

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Ну у зелёных МО заявляет про еденицы погибших с начала "перемирия"...
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18.11.2020 21:08 Відповісти
Подозреваю, что больше чем 69........
Раньше (если! не ошибаюсь) была организация, которая занималась пропавшими без вести.....
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18.11.2020 21:17 Відповісти
А ще у вас, на доМбасі, всього 2100 кацапів і 40 одиниць кацапської воєнної техніки.
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18.11.2020 21:18 Відповісти
около 100 могил "Временно неустановленного защитника Украины" только на Краснопольском кладбище в Днепре (еще около 20 уже нашли родственники и перезахоронили "дома" и еще около 20-30 с фамилиями Героев)... подобные захоронения есть в Запорожье и...еще где-то...
так как же может быть только 69 пропавших ???
69 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти від початку проведення АТО на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 773 69 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти від початку проведення АТО на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 174569 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти від початку проведення АТО на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 762469 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти від початку проведення АТО на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7401
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18.11.2020 21:32 Відповісти
А Вы не подумали что, под такими табличками лежат и сепары-парашинцы.
Останки собирали на местах боёв. Вполне и сепарско-парашинские останки, могут лежать у нас.
Тем более, СБУ, давно предлагало, запоребриковым родственникам, приехать и сдать анализ ДНК. И нашим тоже.
С той стороны, никто не собирается.
С нашей - в ожидании чуда.
В ожидании чуда - простой пример, о погибших бойцах 80 бригады, при взрыве автомобиля с боеприпасами.
Родственники 2 года, отказывались что-то сдавать.
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18.11.2020 22:22 Відповісти
такая мысль иногда приходит... так же как и сомнение в правильности подсчетов погибших и пропавших (вернее в сокрытии этих данных)...например, добровольцы, которые не задумываясь шли во все горячие точки в первые дни-недели-месяцы настоящей войны, их полных списков нет и не было и не будет...
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18.11.2020 22:28 Відповісти
Я Вам могу увлекательную историю рассказать про добровольцев и их учёт.
Про их оружие и подчинённость.
Про выполняемые задачи и местонахождение.
Правильный подсчёт всегда верно вёлся в Вооружённых Силах. Подсчёт именно в потерях. Сами обстоятельства, да, иной раз реально замалчивались или писалось совсем другое. Но точность потерь, всегда правильная.
После прочтения, у Вас волосы дыбом встанут и икота начнётся, а меня могут к ***....ням забанить)))))
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18.11.2020 22:37 Відповісти
 
 