69 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти від початку проведення АТО на Донбасі, - Міноборони
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На сьогодні невідома доля 69 військових, які зникли на Донбасі, від початку бойових дій на сході України.
Про це йдеться у відповіді кадрового центру ЗСУ Міністерства оборони на запит Радиіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними персонального обліку втрат особового складу Збройних сил України, який ведеться в Кадровому центрі ЗСУ, від початку проведення антитерористичної операції кількість зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ становила 526 осіб, із цієї кількості знайдено (живими і мертвими) 457 осіб. Станом на 17.11 .20 залишаються не знайденими 69 осіб", - повідомили в Міноборони.
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Будь ласка, зачекайте...
Раньше (если! не ошибаюсь) была организация, которая занималась пропавшими без вести.....
так как же может быть только 69 пропавших ???
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Останки собирали на местах боёв. Вполне и сепарско-парашинские останки, могут лежать у нас.
Тем более, СБУ, давно предлагало, запоребриковым родственникам, приехать и сдать анализ ДНК. И нашим тоже.
С той стороны, никто не собирается.
С нашей - в ожидании чуда.
В ожидании чуда - простой пример, о погибших бойцах 80 бригады, при взрыве автомобиля с боеприпасами.
Родственники 2 года, отказывались что-то сдавать.
Про их оружие и подчинённость.
Про выполняемые задачи и местонахождение.
Правильный подсчёт всегда верно вёлся в Вооружённых Силах. Подсчёт именно в потерях. Сами обстоятельства, да, иной раз реально замалчивались или писалось совсем другое. Но точность потерь, всегда правильная.
После прочтения, у Вас волосы дыбом встанут и икота начнётся, а меня могут к ***....ням забанить)))))