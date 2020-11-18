Ексспецпризначенець США Деббінс зізнався в роботі на російську розвідку, йому загрожує довічне ув'язнення

Колишній спецпризначенець армії США Пітер Деббінс зізнався у змові з російською розвідкою.

Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту США, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, колишній "зелений берет" співпрацював із російською розвідкою з кінця 1995 по початок 2011 року. Він передавав конфіденційні дані про нацбезпеку Сполучених Штатів, отримані під час служби, включно з інформацією про американські війська хімзахисту і спецпризначенців.

Звинувачення стверджує, що Деббінса завербували ще у віці 19 років. Він був студентом Університету Міннесоти і проходив стажування в Челябінську. Там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною, дочкою полковника російських військово-повітряних сил.

У 2008 році Деббінс закінчив службу і передав росіянам імена своїх товаришів по службі, потенційно цікавих для вербування, сказано в повідомленні Мін'юсту.

Деббінсу загрожує довічне ув'язнення. Суд оголосить вирок на початку 2021 року, пише Радіо Свобода.

Нагадаємо, в серпні відставний військовослужбовець підрозділу спеціального призначення армії США Пітер Деббінс був заарештований за підозрою в передачі даних оперативним співробітникам російської розвідки.

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