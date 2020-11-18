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Новини За кордоном
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Ексспецпризначенець США Деббінс зізнався в роботі на російську розвідку, йому загрожує довічне ув'язнення

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ексспецпризначенець США Деббінс зізнався в роботі на російську розвідку, йому загрожує довічне ув'язнення

Колишній спецпризначенець армії США Пітер Деббінс зізнався у змові з російською розвідкою.

Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту США, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, колишній "зелений берет" співпрацював із російською розвідкою з кінця 1995 по початок 2011 року. Він передавав конфіденційні дані про нацбезпеку Сполучених Штатів, отримані під час служби, включно з інформацією про американські війська хімзахисту і спецпризначенців.

Звинувачення стверджує, що Деббінса завербували ще у віці 19 років. Він був студентом Університету Міннесоти і проходив стажування в Челябінську. Там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною, дочкою полковника російських військово-повітряних сил.

У 2008 році Деббінс закінчив службу і передав росіянам імена своїх товаришів по службі, потенційно цікавих для вербування, сказано в повідомленні Мін'юсту.

Деббінсу загрожує довічне ув'язнення. Суд оголосить вирок на початку 2021 року, пише Радіо Свобода.

Нагадаємо, в серпні відставний військовослужбовець підрозділу спеціального призначення армії США Пітер Деббінс був заарештований за підозрою в передачі даних оперативним співробітникам російської розвідки.

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Топ коментарі
+60
Отак. Пожиттєве.
Чому в нас зрадників не карають ???
У війну це має бути розстріл.
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18.11.2020 21:01
+48
Экс-спецназовец США Деббинс признался в работе на российскую разведку, ему грозит пожизненное заключение - Цензор.НЕТ 2647
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18.11.2020 21:05
+27
Он гражданин США. Не поменяют. Сдохнет в клетке.
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18.11.2020 21:07
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Отак. Пожиттєве.
Чому в нас зрадників не карають ???
У війну це має бути розстріл.
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18.11.2020 21:01 Відповісти
Годик отсидит, поменяют.
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18.11.2020 21:05 Відповісти
Он гражданин США. Не поменяют. Сдохнет в клетке.
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18.11.2020 21:07 Відповісти
Не порівнюй США зі своїм колгоспом обкладеним податками.
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18.11.2020 21:08 Відповісти
Олдридж Эймс сидит с 1993 года.
И никто его менять не собирается.
Тк это гражданин США, хоть и мудак.
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18.11.2020 21:09 Відповісти
Олдридж Эймс был вычислен, как выросший в СССР по его поступкам: верил в "светлое будущее" - в частности, познакомился со стриптизершей в клубе, убеждал ее порвать со специальностью ("спасти"), поступить в колледж - получить образование и работать, получая скромную зарплату, оплачивал ее учебу "из своего кармана" (деньгами ГРУ) - в общем, уговаривал ее сделать стандартную каръеру "советского человека". Дама его в конце концов и сдала. Ексспецпризначенець США Деббінс зізнався в роботі на російську розвідку, йому загрожує довічне ув'язнення - Цензор.НЕТ 5417
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19.11.2020 15:04 Відповісти
Олджриджа Эймса, с учетом количества переданной им в ссср/парашку информации, очень сложно было не вычислить.
А кротов ловят по принципу старому, как мир: 1000 человек имела доступ к информации "а", из них 500 человек имели доступ к информации "б" и так далее.
Долго, нудно, трудно, но зато работает.
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19.11.2020 15:39 Відповісти
Возможно, но поведение,характерное для "советского человека", а не американца, тоже сыграло свою далеко не последнюю роль - дама все подробно рассказала и о нем, и о его связях, поскольку была в его обществе длительное время.
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19.11.2020 15:52 Відповісти
На лукашонку?
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19.11.2020 00:09 Відповісти
А хто ж буде карати сам себе? Экс-спецназовец США Деббинс признался в работе на российскую разведку, ему грозит пожизненное заключение - Цензор.НЕТ 2642
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18.11.2020 21:07 Відповісти
Так уклоніст про це слово(війна) ніхріна не казав,ндда янелох це Вам не лауріат Нобіля з літератури(Черчіль),він навіть до ***** не дотягує...
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18.11.2020 21:28 Відповісти
Так их через одного.
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18.11.2020 22:04 Відповісти
🤢🤡🐛🎪 порношут , исполняющий роль президента работает на врагов, убивших больше 13 000 граждан Украины
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16.12.2020 00:33 Відповісти
************ приготовится ! ))
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18.11.2020 21:02 Відповісти
они не граждане Штатов, им просто ничего не будет и они так и останутся у власти.
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19.11.2020 08:11 Відповісти
А как жеж он security clearance для службы получил после шашней с дочкой полковника в Челябинске? Или у него не было доступа к гостайне? Тогда что же он передавал?
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18.11.2020 21:04 Відповісти
Не нужно так идеализировать контрразведку!
Она не всесильна и частенько дает промахи.
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18.11.2020 21:29 Відповісти
там не контрразведка а отдельное министерство - OPM - office of personnel management пробивает. я просто не понаслышке знаком с получением доступа - там пробивают все поездки и с кем контактировал перекрестно. Наверное ему удалось соврать удачно
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18.11.2020 21:33 Відповісти
А ЦРУ, АНБ, ФБР ?
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18.11.2020 21:49 Відповісти
Ты смешал невпихуемое
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19.11.2020 00:11 Відповісти
та передать было шо...:

В 2015 году окончил Институт мировой политики, в котором читал лекции о кибербезопасности и неоднократно критически высказывался «о попытках России подорвать международный порядок». По данным Института, Деббинс имел 20-летний опыт и знания во множестве областей, занимал пост кибер-аналитика при правительстве США и был инструктором по кибероперациям (программа Cyber Intelligence Initiative)[7], работая в 2017-2020 годах в Европейском командовании США (EUCOM) и НАТО инструктором по региональным исследованиям и гибридным войнам[3][6].
Также Деббинс работал подрядчиком компаний оборонной промышленности CACI, Booz Allen Hamilton и CoSolutions (предприятия, специализирующиеся на кибербезопасности)[5]. Некоторое время проживал в Великобритании на базе Олконбери (англ.)русск. британских ВВС, а также в городах Хантингдон и Сент-Ниотс (англ.)русск. (графство Кембриджшир)[6]. По данным Министерства юстиции США, Деббинс тесно общался с сотрудниками президентской администрации Трампа[5].
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19.11.2020 02:57 Відповісти
Серьёзный кротяра. С таким уровнем допуска он обязательно проходил полиграф - детектор лжи и регулярные полные переаттестации допуска раз в 2-3 года. ***** персонала капитальный.
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19.11.2020 03:32 Відповісти
Надуть полиграф - нет проблем:этому учат все разведки путем создания лже-всплесков в нейронах путем, например, причинения острой боли - периодически сильно наступать на иглу в ботинке и т.д.
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19.11.2020 15:08 Відповісти
Мені подобається цей взірець демократії! Экс-спецназовец США Деббинс признался в работе на российскую разведку, ему грозит пожизненное заключение - Цензор.НЕТ 8110
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18.11.2020 21:04 Відповісти
Причем тут демократия вообще, тут образец неотвратимости правосудия
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19.11.2020 03:47 Відповісти
Это само собой разумеется как инструмент необходимый для поддержки демократии на должном уровне.
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19.11.2020 06:45 Відповісти
Нормально...
В Украине СБУ кацап, депутаты кацапы, люди в комитетах ВР с доступом к гос тайне кацапы, глава ОП сливает антикацапские операциии.

И для 73% патриотов, ВСЕ ХОРОШО, ПРОБЛЕМЫ НЕТ!
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18.11.2020 21:05 Відповісти
Экс-спецназовец США Деббинс признался в работе на российскую разведку, ему грозит пожизненное заключение - Цензор.НЕТ 2647
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18.11.2020 21:05 Відповісти
Поменял свою жизнь на блин с лопаты...
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18.11.2020 21:06 Відповісти
Блины с лопаты ему уже не светят.
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18.11.2020 21:08 Відповісти
а у нас условные сроки дают и поощряют к предательству..
у нас УК и УПК выписаны под преступников, и все молчат.. ***..
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18.11.2020 21:06 Відповісти
5. Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.
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18.11.2020 21:32 Відповісти
Из Челябинска нельзя вернуться прежним Экс-спецназовец США Деббинс признался в работе на российскую разведку, ему грозит пожизненное заключение - Цензор.НЕТ 4347
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18.11.2020 21:08 Відповісти
Пожизненно!?!?! Дичь какая то! Вот в Украине за такое в нардепы принимают!
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18.11.2020 21:08 Відповісти
*********** вмем составом !
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18.11.2020 21:11 Відповісти
Экс-спецназовец США Деббинс признался в работе на российскую разведку, ему грозит пожизненное заключение - Цензор.НЕТ 1850
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18.11.2020 21:10 Відповісти
Нє, ну скульптура пітуха з гімна в них краще виходить таки.
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18.11.2020 21:13 Відповісти
кизяк? не Ексспецпризначенець США Деббінс зізнався в роботі на російську розвідку, йому загрожує довічне ув'язнення - Цензор.НЕТ 3192
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18.11.2020 21:45 Відповісти
Но-но! Памятник называется "недобежал"
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19.11.2020 01:21 Відповісти
Что это? Экс-спецназовец США Деббинс признался в работе на российскую разведку, ему грозит пожизненное заключение - Цензор.НЕТ 9320
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18.11.2020 21:14 Відповісти
Мальчик-с пальчик из говна !
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18.11.2020 21:23 Відповісти
Ексспецпризначенець США Деббінс зізнався в роботі на російську розвідку, йому загрожує довічне ув'язнення - Цензор.НЕТ 2594 тонкая однако работа

Ексспецпризначенець США Деббінс зізнався в роботі на російську розвідку, йому загрожує довічне ув'язнення - Цензор.НЕТ 9847
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18.11.2020 21:42 Відповісти
И хде это?
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18.11.2020 21:28 Відповісти
Коня не вистачає))
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18.11.2020 21:23 Відповісти
Царетели ваял этого бурята, не иначе! Ексспецпризначенець США Деббінс зізнався в роботі на російську розвідку, йому загрожує довічне ув'язнення - Цензор.НЕТ 2420
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18.11.2020 21:57 Відповісти
Це хто?
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18.11.2020 22:09 Відповісти
Памятник кубанским участковым.
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18.11.2020 22:58 Відповісти
Така поза, наче всрався, а гімно в штанях осталося. Ексспецпризначенець США Деббінс зізнався в роботі на російську розвідку, йому загрожує довічне ув'язнення - Цензор.НЕТ 9636
Боїться поворухнуться, бо випаде в черевик.
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18.11.2020 22:51 Відповісти
А чё не в маске?!
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18.11.2020 23:01 Відповісти
Клакссный статуй ящитаю
В стиле полного реализьму
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19.11.2020 00:13 Відповісти
він всрався чи це в нього просто короткі ноги?
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19.11.2020 00:14 Відповісти
спинжак длинноват просто, на вырост... а так - натурале
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19.11.2020 00:53 Відповісти
А наших зрадників притягають умовно, або підвищують на посаді. Экс-спецназовец США Деббинс признался в работе на российскую разведку, ему грозит пожизненное заключение - Цензор.НЕТ 9174
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18.11.2020 21:11 Відповісти
А наших нынешних и предыдущих президентов-прецендентов, такая участь случайно не ждёт???
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18.11.2020 21:12 Відповісти
как говорил один мудак "ну тупые американцы" ) жил бы у нас тут, как сыр в масле , еще б и компенсацию получил
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18.11.2020 21:14 Відповісти
Если бы Байдена осудили за оказание политической протекции китайским компаниям на финансовом рынке США и передачи им военных технологий за взятки тогда бы я поверил в силу закона , а так для элитки одни правила для рядовых граждан другие .
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18.11.2020 21:17 Відповісти
Это тебе не ваш басманный суд ! В США коррупции - ,,0,, !
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18.11.2020 21:21 Відповісти
Не ноль коррупции конечно в США, но и не государственная система, как в бывших странах соцблока.
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19.11.2020 03:49 Відповісти
Обратись в мААсковский суд. Там твои "доказательства" учтут с радостью.
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18.11.2020 21:42 Відповісти
https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/
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18.11.2020 21:47 Відповісти
https://nationalfile.com/biden-*******-by-sons-china-dealings-donor-steered-missile-technology-to-china/
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18.11.2020 21:49 Відповісти
https://nationalfile.com/joe-biden-had-more-private-meetings-with-communist-leader-than-anyone-else/
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18.11.2020 21:50 Відповісти
breitbart? На звяязду.сру у тебя ссылок нет? Ексспецпризначенець США Деббінс зізнався в роботі на російську розвідку, йому загрожує довічне ув'язнення - Цензор.НЕТ 2079
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18.11.2020 21:56 Відповісти
Там помимо breitbart еще два . Какие источники предпочитаешь ? ВестиСру ? Московский комсомолец ? CNN ? вопрос риторический .
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18.11.2020 22:36 Відповісти
мне нет дела до того, какой "источник" юзают руснявые трампоиды. Вот в Н-Й , Манхаттан, у прокурора есть множество вопросов относительно махинаций с налогами...угадай сам,кого. Да и в Прокуратуре штата Нью-Йорк тоже дело открыто на твоего несостоявшегося фюрерка. И тоже по уклонению от налогов.
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18.11.2020 22:42 Відповісти
что там ты руснявый юзаешь мне до лампочки . политически мотивированные прокурорские дела от демократов это как в твоем Басманном правосудии . долгие годы у ИРС воросов к Трампу не было и нет . А вот старикашка джо замазался с видео и аудио материалами , дневниками его дочери и ноубуком сыночка . плюс показания свидетелей как Тони Бобулинского , близкого бизнеспартнера хантера . Стыдобище типа президент уровень легитимности которого совпадает с лукашенко .
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24.11.2020 23:23 Відповісти
Половина нашего правительства и СБУ с Генштабом имеет российских жен...или родителейЕксспецпризначенець США Деббінс зізнався в роботі на російську розвідку, йому загрожує довічне ув'язнення - Цензор.НЕТ 3025
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18.11.2020 21:26 Відповісти
1/3 Верхойной Рады тоже - опзж ! Прикинь и это во время войны ! А потом удивляются откуда у нас поголовная корупция во власти ?!
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18.11.2020 21:29 Відповісти
Либо огромные деньги получал, либо из-за бабы, либо и то и другое. Потому что по идеологическим причинам нужно быть абсолютным олигофреном, чтобы в 1995 году перейти на сторону России Ельцина.
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18.11.2020 21:38 Відповісти
Смак женської пісΔи затьмарив чуваку розум. Та ще й в 19 років.
У мене однокласник одружився з кацапкою з Луганська. Давно, ще до всіх подій. Але в неї батько виявився ************** полковником. Зрештою, однокласник став сєпаром...
Ніколи б не міг подумати. Знав його з глибокого дитинства. Гм... - він навіть кацапів завжди називав кацапами. А от гляди ж ти... Шо кацапська піська з чоловіком зробила...
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18.11.2020 23:11 Відповісти
Лоханск - это судьба
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19.11.2020 00:16 Відповісти
свинцовые трусы в челябинске покупал????
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18.11.2020 21:42 Відповісти
Интересно, сколько мертвечук сведений передал
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18.11.2020 21:46 Відповісти
В 2015 году окончил Институт мировой политики, в котором читал лекции о кибербезопасности и неоднократно критически высказывался «о попытках России подорвать международный порядок». По данным Института, Деббинс имел 20-летний опыт и знания во множестве областей, занимал пост кибер-аналитика при правительстве США и был инструктором по кибероперациям (программа Cyber Intelligence Initiative)[7], работая в 2017-2020 годах в Европейском командовании США (EUCOM) и НАТО инструктором по региональным исследованиям и гибридным войнам[3][6].
Также Деббинс работал подрядчиком компаний оборонной промышленности CACI, Booz Allen Hamilton и CoSolutions (предприятия, специализирующиеся на кибербезопасности)[5]. Некоторое время проживал в Великобритании на базе Олконбери (англ.)русск. британских ВВС, а также в городах Хантингдон и Сент-Ниотс (англ.)русск. (графство Кембриджшир)[6]. По данным Министерства юстиции США, Деббинс тесно общался с сотрудниками президентской администрации Трампа[5].
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19.11.2020 02:54 Відповісти
Це б у нас так на довічне садили усіх зрадників. Я думаю почати треба з Медведчука, Кравчука, Єрмака...
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18.11.2020 23:01 Відповісти
Для этого нужен украинский Пол Пот.
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18.11.2020 23:06 Відповісти
Комуняку Пол Пота можете залишити собі.
Той Полний Поц винищив третину власного народу.
Можу побажати Пол Пота тільки вашим кацапам, - у світі стане чистіше.
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18.11.2020 23:21 Відповісти
Кто же тогда посадит предателей? Пассивный украинский народ?
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18.11.2020 23:24 Відповісти
Пасівний... Актівний... Тут вам не гей-тусовка. Розбирайтеся там самі, - хто у вас актівний, а хто пасівний. Ексспецпризначенець США Деббінс зізнався в роботі на російську розвідку, йому загрожує довічне ув'язнення - Цензор.НЕТ 9737
От бісові кацапи, - спасу від них нема. Всюди свою гомосятину пхають...
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18.11.2020 23:35 Відповісти
Фу пративный. В Европу вас не пустят и правильно сделают.
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18.11.2020 23:41 Відповісти
Приплёл каннибала, молодец)
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19.11.2020 03:52 Відповісти
Тю дурак. Зачем было признаваться? Теперь неприятностей выше крыши.
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19.11.2020 00:17 Відповісти
спецназовець...чєлябінск... дєвушка...кацапи... видно мізки відбили ще до учєбкі... але ! це черговий прусер служб - Сноуден, як бачимо. не є виключенням з правил.
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19.11.2020 00:17 Відповісти
"Обвинение утверждает, что Деббинса завербовали еще в возрасте 19 лет. Он был студентом Университета Миннесоты и проходил стажировку в Челябинске. Там он познакомился со своей будущей женой, дочерью полковника российских военно-воздушных сил.

В 2008 году Деббинс закончил службу и передал россиянам имена своих сослуживцев, потенциально интересных для вербовки, говорится в сообщении Минюста.
Деббинсу грозит пожизненное заключение.",

- Зато в захваченной российской агентурой Украине получил бы не пожизненное заключение а пожизненное финансирование и почет от предателей. А может быть даже Президентом стал.
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19.11.2020 00:38 Відповісти
"Віруючі" хлопчики з відомого роману Маріо П"юзо вважали, що зрадників-ворогів має судити Всевишній. Їхня справа лише організувати цю зустріч
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19.11.2020 06:32 Відповісти
От так, кохайтесь чорнобриві та не з москалями
Це касається і американців, майже крепко сасанула студенту із Мінесоти, і він зійшов з розуму.
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20.11.2020 00:47 Відповісти
 
 