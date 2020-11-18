Ексспецпризначенець США Деббінс зізнався в роботі на російську розвідку, йому загрожує довічне ув'язнення
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Колишній спецпризначенець армії США Пітер Деббінс зізнався у змові з російською розвідкою.
Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту США, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідчих, колишній "зелений берет" співпрацював із російською розвідкою з кінця 1995 по початок 2011 року. Він передавав конфіденційні дані про нацбезпеку Сполучених Штатів, отримані під час служби, включно з інформацією про американські війська хімзахисту і спецпризначенців.
Звинувачення стверджує, що Деббінса завербували ще у віці 19 років. Він був студентом Університету Міннесоти і проходив стажування в Челябінську. Там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною, дочкою полковника російських військово-повітряних сил.
У 2008 році Деббінс закінчив службу і передав росіянам імена своїх товаришів по службі, потенційно цікавих для вербування, сказано в повідомленні Мін'юсту.
Деббінсу загрожує довічне ув'язнення. Суд оголосить вирок на початку 2021 року, пише Радіо Свобода.
Нагадаємо, в серпні відставний військовослужбовець підрозділу спеціального призначення армії США Пітер Деббінс був заарештований за підозрою в передачі даних оперативним співробітникам російської розвідки.
Будь ласка, зачекайте...
Чому в нас зрадників не карають ???
У війну це має бути розстріл.
И никто его менять не собирается.
Тк это гражданин США, хоть и мудак.
А кротов ловят по принципу старому, как мир: 1000 человек имела доступ к информации "а", из них 500 человек имели доступ к информации "б" и так далее.
Долго, нудно, трудно, но зато работает.
Она не всесильна и частенько дает промахи.
В 2015 году окончил Институт мировой политики, в котором читал лекции о кибербезопасности и неоднократно критически высказывался «о попытках России подорвать международный порядок». По данным Института, Деббинс имел 20-летний опыт и знания во множестве областей, занимал пост кибер-аналитика при правительстве США и был инструктором по кибероперациям (программа Cyber Intelligence Initiative)[7], работая в 2017-2020 годах в Европейском командовании США (EUCOM) и НАТО инструктором по региональным исследованиям и гибридным войнам[3][6].
Также Деббинс работал подрядчиком компаний оборонной промышленности CACI, Booz Allen Hamilton и CoSolutions (предприятия, специализирующиеся на кибербезопасности)[5]. Некоторое время проживал в Великобритании на базе Олконбери (англ.)русск. британских ВВС, а также в городах Хантингдон и Сент-Ниотс (англ.)русск. (графство Кембриджшир)[6]. По данным Министерства юстиции США, Деббинс тесно общался с сотрудниками президентской администрации Трампа[5].
В Украине СБУ кацап, депутаты кацапы, люди в комитетах ВР с доступом к гос тайне кацапы, глава ОП сливает антикацапские операциии.
И для 73% патриотов, ВСЕ ХОРОШО, ПРОБЛЕМЫ НЕТ!
у нас УК и УПК выписаны под преступников, и все молчат.. ***..
Боїться поворухнуться, бо випаде в черевик.
В стиле полного реализьму
У мене однокласник одружився з кацапкою з Луганська. Давно, ще до всіх подій. Але в неї батько виявився ************** полковником. Зрештою, однокласник став сєпаром...
Ніколи б не міг подумати. Знав його з глибокого дитинства. Гм... - він навіть кацапів завжди називав кацапами. А от гляди ж ти... Шо кацапська піська з чоловіком зробила...
Также Деббинс работал подрядчиком компаний оборонной промышленности CACI, Booz Allen Hamilton и CoSolutions (предприятия, специализирующиеся на кибербезопасности)[5]. Некоторое время проживал в Великобритании на базе Олконбери (англ.)русск. британских ВВС, а также в городах Хантингдон и Сент-Ниотс (англ.)русск. (графство Кембриджшир)[6]. По данным Министерства юстиции США, Деббинс тесно общался с сотрудниками президентской администрации Трампа[5].
Той Полний Поц винищив третину власного народу.
Можу побажати Пол Пота тільки вашим кацапам, - у світі стане чистіше.
От бісові кацапи, - спасу від них нема. Всюди свою гомосятину пхають...
В 2008 году Деббинс закончил службу и передал россиянам имена своих сослуживцев, потенциально интересных для вербовки, говорится в сообщении Минюста.
Деббинсу грозит пожизненное заключение.",
- Зато в захваченной российской агентурой Украине получил бы не пожизненное заключение а пожизненное финансирование и почет от предателей. А может быть даже Президентом стал.
Це касається і американців, майже крепко сасанула студенту із Мінесоти, і він зійшов з розуму.