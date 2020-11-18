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Зеленський повідомив, що його повторний тест на COVID-19 наразі виявився позитивним, але він почувається дедалі краще

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський повідомив, що його повторний тест на COVID-19 наразі виявився позитивним, але він почувається дедалі краще

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його повторний тест на COVID-19 наразі виявився позитивним, і він залишається в режимі самоізоляції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Мій повторний тест, на жаль, поки що позитивний, але я продовжую щодня працювати. Це моя робота. І єдина різниця, що я працюю не на Банковій, а на вулиці Академіка Заболотного (де міститьмся лікарня "Феофанія" - ред)", - сказав він у своєму блозі в середу.

Зеленський зазначив, що з кожним днем ​​почувається краще. "Запахи вже сьогодні повернулися. Сили повертаються. Температура знижується. А бажання повернутися до живої роботи піднімається", - вказав він.

Зеленський висловив сподівання, що наступне відео буде записувати вже не з лікарні.

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Топ коментарі
+43
Зеленский сообщил, что его повторный тест на COVID-19 пока оказался позитивным, но он чувствует себя все лучше - Цензор.НЕТ 9881
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18.11.2020 21:55
+36
Конечно чувствуешь себя лучше. Особенно, если не болеешь.
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18.11.2020 21:50
+30
а вот кацапская медбоярыня чего советует Зеленський повідомив, що його повторний тест на COVID-19 наразі виявився позитивним, але він почувається дедалі краще - Цензор.НЕТ 248.кучера говорит за репой посылать надо

Зеленський повідомив, що його повторний тест на COVID-19 наразі виявився позитивним, але він почувається дедалі краще - Цензор.НЕТ 3851
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18.11.2020 22:10
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Дебил а как ты определяешь ворует или не ворует?
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19.11.2020 00:56 Відповісти
Алминреформу и земельную реформу кстати ещё Порошенко начинал если что.
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19.11.2020 00:58 Відповісти
Убитых меньше за счёт капитуляции.
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19.11.2020 00:59 Відповісти
Одна киснева станція в лікарню для забезпечення дихання хворих на Ковід19 коштує 834 тисячі гривень.
Супутниковий інтернет в літак ПреЗЕдента встановлюють за 32 мільйони гривень.
Це майже СОРОК ЛІКАРЕНЬ залишаються без кисню!!!

Фонд Порошенка уклав угоду із США на постачання першої партії кисневих концентраторів і кисневих станцій для українських лікарень. Завозимо перші 20 апаратів - це все, що було на ринку.
На це нам було потрібно три дні. А в них було 9 місяців. Благодійники не можуть підмінити собою державу. Але саме внаслідок цієї допомоги будуть врятовані тисячі життів українців.
Вимагаємо від влади забезпечити подачу кисню до кожного ліжка хворого на коронавірус та необхідне реанімаційне обладнання.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2278588742275505
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19.11.2020 01:19 Відповісти
"На жаль..." (с) Юлія Мендель
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19.11.2020 02:57 Відповісти
Зеленский и пустота. Трамп подсиживает Байдена. Лукашенко топит протест в крови. Карабах наш! - стрім Березовця
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19.11.2020 04:00 Відповісти
Шкода.... Реально шкода...
Що краще.
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19.11.2020 06:21 Відповісти
Жаль.
Це було б банально, в принципі.
Ти =заслужило= на інше.
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19.11.2020 06:32 Відповісти
Та не хворий він. Від бухла відкрапували.
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19.11.2020 08:04 Відповісти
Будет что вспомнить в Ростове: жил в гос.резиденции, занимал кабинет на Банковой, отдыхал в Феофании. Это вам не "все включено" в Турции. Успешный, нелох!
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19.11.2020 07:44 Відповісти
Нужно пройти ещё последний этап - Межигорье.
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19.11.2020 09:49 Відповісти
Жаль, очень жаль…
Ю.Мендель 💩
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19.11.2020 07:53 Відповісти
Сциклива істота. Сховалося в лікаренці і даве на жаль. Чмо Коли тебе вже викрутить.
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19.11.2020 08:16 Відповісти
Температура снижается
Ххххххххххххххххххх
Тьі просто представить себе, чмо по имени Зеленский, с какой надеждой мьі следим за снижением твоей температурьі.
До температурьі окружающей средьі
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19.11.2020 08:32 Відповісти
Зеленський повідомив, що його повторний тест на COVID-19 наразі виявився позитивним, але він почувається дедалі краще - Цензор.НЕТ 2943
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19.11.2020 09:24 Відповісти
Зеленський повідомив, що його повторний тест на COVID-19 наразі виявився позитивним, але він почувається дедалі краще - Цензор.НЕТ 9565
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19.11.2020 09:26 Відповісти
Какая живая работа? Рожи корчить по видосикам?
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19.11.2020 09:29 Відповісти
Хреново - "...він почувається дедалі краще", якщо добре Віслюку, то погано Україні.
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19.11.2020 09:36 Відповісти
Спрятался от Ленки, и еще долго симулировать будет.
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19.11.2020 10:08 Відповісти
ага, также, как ты "готово" было платить учителям по 4 тысячи долларов зарплаты, создать 500 тысяч рабочих мест, и т.д. и т.п.
До сих пор стоишь "на пороге экономического прорыва", чмо?
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19.11.2020 11:24 Відповісти
Ну що ж, якась слабенька надія все ж залишається.
Ковідна інфекція з "приколами" раптовими іноді протікає.
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19.11.2020 11:54 Відповісти
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