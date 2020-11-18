Зеленський повідомив, що його повторний тест на COVID-19 наразі виявився позитивним, але він почувається дедалі краще

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його повторний тест на COVID-19 наразі виявився позитивним, і він залишається в режимі самоізоляції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Мій повторний тест, на жаль, поки що позитивний, але я продовжую щодня працювати. Це моя робота. І єдина різниця, що я працюю не на Банковій, а на вулиці Академіка Заболотного (де міститьмся лікарня "Феофанія" - ред)", - сказав він у своєму блозі в середу.

Зеленський зазначив, що з кожним днем ​​почувається краще. "Запахи вже сьогодні повернулися. Сили повертаються. Температура знижується. А бажання повернутися до живої роботи піднімається", - вказав він.

Зеленський висловив сподівання, що наступне відео буде записувати вже не з лікарні.

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