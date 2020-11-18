Зеленський повідомив, що його повторний тест на COVID-19 наразі виявився позитивним, але він почувається дедалі краще
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його повторний тест на COVID-19 наразі виявився позитивним, і він залишається в режимі самоізоляції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Мій повторний тест, на жаль, поки що позитивний, але я продовжую щодня працювати. Це моя робота. І єдина різниця, що я працюю не на Банковій, а на вулиці Академіка Заболотного (де міститьмся лікарня "Феофанія" - ред)", - сказав він у своєму блозі в середу.
Зеленський зазначив, що з кожним днем почувається краще. "Запахи вже сьогодні повернулися. Сили повертаються. Температура знижується. А бажання повернутися до живої роботи піднімається", - вказав він.
Зеленський висловив сподівання, що наступне відео буде записувати вже не з лікарні.
Будь ласка, зачекайте...
Супутниковий інтернет в літак ПреЗЕдента встановлюють за 32 мільйони гривень.
Це майже СОРОК ЛІКАРЕНЬ залишаються без кисню!!!
Фонд Порошенка уклав угоду із США на постачання першої партії кисневих концентраторів і кисневих станцій для українських лікарень. Завозимо перші 20 апаратів - це все, що було на ринку.
На це нам було потрібно три дні. А в них було 9 місяців. Благодійники не можуть підмінити собою державу. Але саме внаслідок цієї допомоги будуть врятовані тисячі життів українців.
Вимагаємо від влади забезпечити подачу кисню до кожного ліжка хворого на коронавірус та необхідне реанімаційне обладнання.
https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2278588742275505
Що краще.
Це було б банально, в принципі.
Ти =заслужило= на інше.
Ю.Мендель 💩
Ххххххххххххххххххх
Тьі просто представить себе, чмо по имени Зеленский, с какой надеждой мьі следим за снижением твоей температурьі.
До температурьі окружающей средьі
До сих пор стоишь "на пороге экономического прорыва", чмо?
Ковідна інфекція з "приколами" раптовими іноді протікає.