Волонтери можуть надати концентратори хворим, які потребують кисню, - співзасновник фонду "Свої" Литвинова

Співзасновник фонду "Свої" Леся Литвинова розповіла, кому волонтери допомагають із кисневими концентраторами.

Як інформує Цензор.НЕТ, у Facebook вона детально відповіла на "найпопулярніші запитання":

"- Кому ви даєте кисень?

- Пацієнтам, які з якоїсь причини не можуть бути госпіталізовані, або перебувають у тих лікарнях, де немає кисню, або виписані з лікарні, але потребують кисневої підтримки.

- Ви допомагаєте тільки в Києві?

- Ні. Як би мені не хотілося обмежитися Києвом, ми відправляємо апарати по всій країні. Ситуація в регіонах набагато страшніша, ніж у столиці.

- Скільки я можу користуватися апаратом?

- Доти, доки не зможете обходитися без нього. Комусь потрібно на один день - дочекатися госпіталізації, комусь - на довгі місяці.

- А можна я потім апарат передам другові, який теж хворіє?

- Ні. Після кожного пацієнта ми обробляємо апарат, міняємо фільтри, за необхідності віддаємо в сервіс. Давайте дбайливо ставитися один до одного і не ділитися своїми болячками.

- А можна я вам грошей дам, але апарат візьму прямо зараз на випадок, якщо він знадобиться.

- Ні. І навіть пояснювати не буду чому.

- Скільки ми вам винні?

- Ніскільки. Ми не продаємо апарати і не беремо грошей за оренду. Мало того, ми дуже не схвалюємо внески до фонду доти, доки у вас на руках хворий родич. Коли впораєтеся - допомагайте іншим, якщо захочете.

- А давайте я дам гроші, ви купите концентратор і будете ним користуватися, а коли мені буде потрібно - я заберу.

- Ні. За всієї привабливості пропозиції, я не можу гарантувати, що в потрібний момент у мене буде вільний. А висмикувати апарат з-під важкого пацієнта я не буду.

- А можна взяти участь у вашій закупівлі? Я оплачу один апарат вам, один собі?

- Ні. Вибачте. Постачальники возять нам апарати практично за закупівельною ціною, знаючи, для чого вони нам потрібні. Я не можу просити таку ж ціну для всіх охочих. Можу тільки поділитися контактами.

- Ви даєте апарати тільки хворим із ковідом?

- Ні, ми даємо апарати всім, у кого низька сатурація і немає можливості дихати самостійно. Діагноз значення не має. Ще пів року тому це була онкологія, ХОЗЛ, БАС тощо. У ковід ми вплуталися випадково.

- А як із вами зв'язатися?

- Можна прямо під постом. У приват писати можна, але половина повідомлень іде в спам і я їх не бачу. Можна по телефону 0666444550. Увечері, вночі і на вихідні - Вайбер на цьому ж номері".

Литвинова також доклала до поста фото з наявними концентраторами, яких повинно вистачити на тиждень.