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Волонтери можуть надати концентратори хворим, які потребують кисню, - співзасновник фонду "Свої" Литвинова

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Співзасновник фонду "Свої" Леся Литвинова розповіла, кому волонтери допомагають із кисневими концентраторами.

Як інформує Цензор.НЕТ, у Facebook вона детально відповіла на "найпопулярніші запитання":

"- Кому ви даєте кисень?

- Пацієнтам, які з якоїсь причини не можуть бути госпіталізовані, або перебувають у тих лікарнях, де немає кисню, або виписані з лікарні, але потребують кисневої підтримки.

- Ви допомагаєте тільки в Києві?

- Ні. Як би мені не хотілося обмежитися Києвом, ми відправляємо апарати по всій країні. Ситуація в регіонах набагато страшніша, ніж у столиці.

- Скільки я можу користуватися апаратом?

- Доти, доки не зможете обходитися без нього. Комусь потрібно на один день - дочекатися госпіталізації, комусь - на довгі місяці.

- А можна я потім апарат передам другові, який теж хворіє?

- Ні. Після кожного пацієнта ми обробляємо апарат, міняємо фільтри, за необхідності віддаємо в сервіс. Давайте дбайливо ставитися один до одного і не ділитися своїми болячками.

- А можна я вам грошей дам, але апарат візьму прямо зараз на випадок, якщо він знадобиться.

- Ні. І навіть пояснювати не буду чому.

- Скільки ми вам винні?

- Ніскільки. Ми не продаємо апарати і не беремо грошей за оренду. Мало того, ми дуже не схвалюємо внески до фонду доти, доки у вас на руках хворий родич. Коли впораєтеся - допомагайте іншим, якщо захочете.

- А давайте я дам гроші, ви купите концентратор і будете ним користуватися, а коли мені буде потрібно - я заберу.

- Ні. За всієї привабливості пропозиції, я не можу гарантувати, що в потрібний момент у мене буде вільний. А висмикувати апарат з-під важкого пацієнта я не буду.

- А можна взяти участь у вашій закупівлі? Я оплачу один апарат вам, один собі?

- Ні. Вибачте. Постачальники возять нам апарати практично за закупівельною ціною, знаючи, для чого вони нам потрібні. Я не можу просити таку ж ціну для всіх охочих. Можу тільки поділитися контактами.

- Ви даєте апарати тільки хворим із ковідом?

- Ні, ми даємо апарати всім, у кого низька сатурація і немає можливості дихати самостійно. Діагноз значення не має. Ще пів року тому це була онкологія, ХОЗЛ, БАС тощо. У ковід ми вплуталися випадково.

- А як із вами зв'язатися?

- Можна прямо під постом. У приват писати можна, але половина повідомлень іде в спам і я їх не бачу. Можна по телефону 0666444550. Увечері, вночі і на вихідні - Вайбер на цьому ж номері".

Литвинова також доклала до поста фото з наявними концентраторами, яких повинно вистачити на тиждень.

Волонтери можуть надати концентратори хворим, які потребують кисню, - співзасновник фонду Свої Литвинова 01
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Топ коментарі
+19
Я бы рекомендовал волонтерам, наносить на аппараты яркую маркировку, видимую со всех ракурсов.
Придумать какой нибудь логотип.
Что бы все видели, что наличие этих аппаратов в больнице это не заслуга нашей гнилой власти.
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18.11.2020 22:29
+11
Тогда возникает вполне резонный вопрос -- А нахрена нам такая власть если ее прямые обязанности выполняют волонтеры.
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18.11.2020 22:48
+6
Вот эту с позволения сказать "владу" я не выбирал от слова совсем. Вернее выбирал, но совсем-совсем другую. Возможности зеленой власти я вполне ясно себе представлял с самого начала. Поэтому и задаю риторический вопрос избирателям Зели и его холуев.
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18.11.2020 23:21
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Це ті що фонд Порошенко закупив?
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18.11.2020 22:29 Відповісти
Ви, очевидно, не зрозуміли прочитаного Вами тексту. Фонд Порошенка ("фонд Порошенко" лише лишньохромосомні пишуть) розпочав процедуру закупівлі концентраторів, яка триватиме до кінця року. У Вас фальстарт, зачекайте до 1 січня, тоді й починайте кампанію "викриття". )))
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18.11.2020 22:48 Відповісти
Це у вас фальшсарт, як завжди. Вже закупили 20. Все, що було в наявності. Інші будуть поставлятися до нового року, а не з нового року.
" Фонд Порошенка уклав угоду про поставки кисневих концентраторів"
https://www.youtube.com/watch?v=dQpR-sIUZOs
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18.11.2020 23:20 Відповісти
Я бы рекомендовал волонтерам, наносить на аппараты яркую маркировку, видимую со всех ракурсов.
Придумать какой нибудь логотип.
Что бы все видели, что наличие этих аппаратов в больнице это не заслуга нашей гнилой власти.
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18.11.2020 22:29 Відповісти
Осталось только одно выяснить. Где же так быстро наклепали этих в целом не сложных устройств и почему где работали на космос 50 лет даже хрен растёт всё хуже? Когда сам лежал с этой дрянью в конце августа, вроде были белорусские такие концентраторы. Но очень плохо переносил, досмотрется точно не смог, а распросить не кого было, медсестры с ног валились от нагрузки. Капец везде.
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18.11.2020 22:43 Відповісти
Боря, ну шо ж ты космос сам про.бал а на кого то жалуешься теперь! Тебе кто то должен и хрен посадить, и аппаратов напроизводить? Ты дебилом псевдоумным весь совок прожил - теперь пожинай плоды! Волонтери можуть надати концентратори хворим, які потребують кисню, - співзасновник фонду "Свої" Литвинова - Цензор.НЕТ 9002 Нет никаких "белорусских концентраторов" (я за тебя этиекту прочитал) - есть китайские, с лукашенсковским шильдиком что сделано типа в Беларуси Волонтери можуть надати концентратори хворим, які потребують кисню, - співзасновник фонду "Свої" Литвинова - Цензор.НЕТ 5905
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18.11.2020 23:11 Відповісти
Ту вообще то форум Полиграф Полиграфыч. Я ведь вдебилы тебя и других с 12 г часто сюда захожу, не обзывал. В космос не пришлось. Речь то шла от моего имени о том что например в моём городе есть и давно и стал университетом бывший институт радиоэлектроники, и даже была радиотехническая академия(военная) и другого много подобного. А как пришло это время, то все эти носители ромбов тогда даже не высрали сотовый тел для пенсов простой. Когда там лежал шильдики в реале мог любые читать---но не читал. Совок я не про-бал, может что у тебя не сложилось---так я не виноват. Плоды я пожинал на пас-лайнерах ЧМП с 1974 по 1985гг. Звонкая эпоха. Та и далее серпом и молотом не сильно увлекался. На флоте работал в службе ресторана, барменом случалось тоже. Не был только а Антарктиде. Тогда круизов туда не было. Не газуй сильно не знавши---мелькает сильно.
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19.11.2020 20:11 Відповісти
Какой ты очень серьёзный, дед-мореман Волонтери можуть надати концентратори хворим, які потребують кисню, - співзасновник фонду "Свої" Литвинова - Цензор.НЕТ 8498
Аж не хочется дальше твой совок развенчивать Волонтери можуть надати концентратори хворим, які потребують кисню, - співзасновник фонду "Свої" Литвинова - Цензор.НЕТ 8553
Забудь уже за электронику - ее уже в 80-х было у Запада не догнать, не надо даже пытаться.
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20.11.2020 00:04 Відповісти
Ну вот те на. Последним предложением своего комента моё утверждение что горе-инженеры с голубым ромбиком что шлялись--таковыми то и не были ни тогда, а тем более сейчас тобой же подтвердилось. К чему было киздеть? С морозу? Так рано ещё холодать! Если есть копейка, в смысле денежка приличная, сходи, купи *Кампари*, я его ******** с тех эпох с первой профессией что связано, совки такого не пили---выпей----я фуфло по этой части не порекомендую ни кому. И не развенчивай больше, тоже намекаю конечно---плохая то приметка---колокол может упасть на мокадеху, когда не ждёшь. Аривидерчи, Спать пора.
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20.11.2020 00:30 Відповісти
Это ты уже перепил Кампари и пытаешься угрожать, намекатель? Волонтери можуть надати концентратори хворим, які потребують кисню, - співзасновник фонду "Свої" Литвинова - Цензор.НЕТ 97 У тебя колокол точно еще не отвалился? Волонтери можуть надати концентратори хворим, які потребують кисню, - співзасновник фонду "Свої" Литвинова - Цензор.НЕТ 1566
Приметы оставь соотечественикам-совкам - они для вас специально и придумывались. Волонтери можуть надати концентратори хворим, які потребують кисню, - співзасновник фонду "Свої" Литвинова - Цензор.НЕТ 200
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22.11.2020 15:33 Відповісти
Всё, больше не буду---в смысле Кампари буду, а угрожать и намекать нет. То коленей жалко на старости, дрожат от страха.Приметы пересмотрю. И чуть частного. С Кампари в реале перепить сложно стало. Та бутылка что 05, похоже где то научились квасить. А та что 07---тут конечно его величество пока Италия. НО! Но такая дорогая у нас, примерноо 1000-1200гр. А в зоне *Дъюти фри* что в обычно в аэропортах базовых в ЕС где тоже такая от 35-45 евро я уже не бываю. Прошу чтоб привезли---не упьёшся. Подают к Кампари по классике вишню спелую---так принято. Это без намёка. Пить всё равно не станешь. Просто коменты подаёшь, скучно-вато, на совках ведёт почему то. Как рекомендовал один недавно умерший---тщетильней ребята надо---тщетильней!
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23.11.2020 21:07 Відповісти
Тогда возникает вполне резонный вопрос -- А нахрена нам такая власть если ее прямые обязанности выполняют волонтеры.
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18.11.2020 22:48 Відповісти
Волонтери багато чого зробили за останні роки замість обраної НАМИ влади. Волонтерів не обирають, а владу регулярно обираємо ми з вами. Отже, до кого повинні виникати запитання?
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18.11.2020 23:17 Відповісти
Вот эту с позволения сказать "владу" я не выбирал от слова совсем. Вернее выбирал, но совсем-совсем другую. Возможности зеленой власти я вполне ясно себе представлял с самого начала. Поэтому и задаю риторический вопрос избирателям Зели и его холуев.
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18.11.2020 23:21 Відповісти
Я бачу ти й Пороха не обирав у 2014-му, бо його владі дуже сильно допомагали волонтери, а він їх періодично посилав у ЖП.
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19.11.2020 12:41 Відповісти
Врешь.
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19.11.2020 13:28 Відповісти
Брешу, що допомагали? Ви, порохоботики, такі неконкретні, ніби вам кудись терміново бігти, а ви тут не живете.
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19.11.2020 13:39 Відповісти
Волонтери можуть надати концентратори хворим, які потребують кисню, - співзасновник фонду "Свої" Литвинова - Цензор.НЕТ 1427
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19.11.2020 14:06 Відповісти
Давай більше патріотизму. Такий плакат написав і кацапською, фу... Кацапчик, гоу хом.
Гаразд, щоб ти більш не пижився:
Ми перемогли б і без волонтерів, але «було б набагато важче», - Порошенко Президент України заявив, що держава могла б забезпечити армію і без допомоги волонтерів, однак потім вибачився за свої слова.
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19.11.2020 17:39 Відповісти
Правда глаза колет? Правда на разных языках и даже в Африке -- все равно правда. Поэтому я и сказал что ты тупо врешь. Ты только подтвердил.
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19.11.2020 22:17 Відповісти
Ваша кацапська правда завжди якась особлива, так кацапчику?
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20.11.2020 00:52 Відповісти
Волонтери можуть надати концентратори хворим, які потребують кисню, - співзасновник фонду "Свої" Литвинова - Цензор.НЕТ 6707
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20.11.2020 01:43 Відповісти
Підтверджую кожне слово Лесі. Це абсолютна правда. З перших чисел січня до кінця лютого 2020 теща вмирала від 4-ї стадії онкології. Леся сама привезла нам додому концентратор, напальчник, трубки і навіть дисциліровану воду. Забрали концентратор після мого дзвінка у фонд, коли теща померла. Не взяли навіть копійчини. Схиляю свої коліна перед цими людьми. Я сам бачив і майже відчув, яку допомогу надав концентратор людині, що була приречена задихатися від нестачі повітря в легенях. Вони полегшали моїй тещі страшну і тягнучу смерть. І за це я називаю цих людей благодійниками від Бога. Дай Боже їм здоров"я і сили бути такими, якими вони є.
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18.11.2020 23:09 Відповісти
"Не взяли навіть копійчини" - а ти видимо не сильно и настаивал? Хоть чаем-кофэ людей напоил, которые прибор забирали? Печенюшек им на дорогу отсыпал? Или токо "колени склонил"?
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18.11.2020 23:14 Відповісти
Якби не, твоє дитинку, "кофэ", я би тобі відповів. Тобі ще довго ходити в школу. Тож, зичу тобі успіхів у навчанні і у справі вирости до рівня "Людини".
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18.11.2020 23:22 Відповісти
Вместо благодарности волонтерам все ищут выгоду. Спасибо что ВЫ есть, волонтеры!
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18.11.2020 23:22 Відповісти
Знаю лично руководителя одного такого известного фонда, на букву "Т" - ведет шикарный образ жизни благодаря "волонтерству". До вируса по заграницам каждый месяц регулярно Волонтери можуть надати концентратори хворим, які потребують кисню, - співзасновник фонду "Свої" Литвинова - Цензор.НЕТ 8469 Плюс в недвижимость вкладывается неслабо на этапе строительства (двойной подъём, если застройщик не кинет конечно).
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18.11.2020 23:33 Відповісти
 
 