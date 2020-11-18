Кабмін найближчими днями представить комплексну програму підтримки бізнесу в умовах карантину, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів найближчими днями надати комплексну програму підтримки бізнесу, який зазнає збитків в умовах карантину.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Фейсбук.
"Я доручив уряду, і найближчими днями ми чекаємо дійсно комплексну, дуже важливу програму заходів, які включатимуть податкові послаблення, кредитні канікули з існуючих зобов'язань, можливості нових кредитів на пільгових умовах, секторальну підтримку бізнесу, який постраждав унаслідок карантину, програму підтримки людей, які через карантин втратили заробіток або були змушені припинити свою діяльність", - сказав Зеленський у своєму відеозверненні.
Топ коментарі
+16 Олександр Дніпро
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+16 Van-Basten Van-Basten
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+14 Van-Basten Van-Basten
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Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=NK5HCo5Xrfg
..
плюс абизянкины ужимки...
плюньте ему в рожу!
(ибо я такое и под пытками не мог сказать!)))))
а те..которые другие, инакокакбымыслящие))) не только говорили, они идиоты еще в это и верили....а галабародько их зазомбировал до слабоумия ))
Поставь Вас Министром здравоохранения, или Президентом, сколько времени нужно, восстановить институты государства? Тут взяться за что угодно страшно. Все прогнило. С чего начать, чтобы Украина не рухнула?
гнусавый зеЛох-42 снова ссыт зебилам в очи, как чувак-популист))
Це вже агонія, Володимире Олександровичу.
А про «повернути вкрадене з бюджету», тут ви абсолютно праві. Ваш міністр Уманський якраз сьогодні розповів про ваше Велике крадівництво.
Этот идиет хоть понял, что сказал то?
Неисправимый Мизантроп
@gladenkoa
·42 мин
Малий бізнес - Коломойський. Середній бізнес - Ахметов.
Подозреваю, что скоро нам по вечерам президент будет транслировать стриптиз в собственном исполнении.
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
В начале декабря зеленые ублюдки хотят деньги фонда соц.страхования и фонда безработицы забрать в бюджет. А это означает,что автоматом фонды перестанут существовать ,а деньги мгновенно разворуют! А далее напрашивается вывод,что все эти падальщики с наворованным свалят из страны.
Формула проста. Работаешь - платишь налоги. Не работаешь - не платишь.
Есть запрет на работу из за карантина - работодатель освобождается от налогов по очевидным причинам и от платы аренды во время не работы. Нет работы, нет дохода- нет налогов. Вот и вся помощь от государства, которая ему доступна и поможет людям!
Семпионом в борьбе с Ковидом мы уже побыли. Теперь будем чемпионами по поддержке бизнеса.
Весь Мир замер и завидует.
МВФ бежит пешком через Атлантику, шоб предложить ЗЕ кредиты.
Инвесторы толкаются у международных телефонов-автоматов, чтобы дозвониться до Феофании.
А дыра в бюджете все больше. И латать ее нечем от слова совсем. Шкурками ФОПов залатать явно не получится.