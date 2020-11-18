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Білорусь (5965) Тіхановська (389)

Від початку протестів у Білорусі зафіксовано майже 25 тисяч затримань і вісім смертей, - Тіхановська

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Від початку протестів у Білорусі зафіксовано майже 25 тисяч затримань і вісім смертей, - Тіхановська

За кілька місяців протестів в Білорусі було затримано загалом майже 25 тисяч осіб, понад 1,2 тис. осіб притягнуто до кримінальної чи адміністративної відповідальності, вісьмох людей убито.

Про це заявила лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська на онлайн-конференції "Шлях до Варшавського безпекового форуму", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З моменту старту президентської виборчої кампанії до листопада 2020 року щонайменше 470 людей притягнуто до адміністративної відповідальності, щонайменше 850 осіб - до кримінальної відповідальності з політичних мотивів, 120 з них вважаються політичними в’язнями. Вісьмох людей убито",- заявила Тіхановська.

За її словами, від початку протестів в Білорусі спостерігаються безпрецедентні репресії і насилля, в результаті чого постраждали тисячі людей; за весь період було затримано майже 25 тис. протестувальників.

Тіхановська підкреслила, що режим Лукашенка намагається стерти сліди своїх злочинів, як у випадку нищення стихійного меморіалу в пам'ять про вбитого кілька днів тому в Мінську Романа Бондаренка. При цьому вона підкреслила, що білоруси не дадуть режиму уникнути відповідальності.

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За словами Тіхановської, білоруська революція не є проєвропейською чи проросійською, а пробілоруською.

"Білорусь розташована в центрі Європи, і ми хочемо мати нормальні відносини з усіма своїми сусідами. Наша боротьба - за гідність і право обирати свого лідера і своє майбутнє",- наголосила лідер опозиції.

Вона закликала міжнародну спільноту чинити тиск на режим Лукашенка. Зокрема, за її словами, мають діяти персональні санкції проти активних діячів режиму, а також економічні санкції проти Лукашенка і державних компаній РБ.

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Топ коментарі
+4
До белорусов никак не дойдёт, что рукоположит всем этим цирком ***** через развальцованное очко куклы бульбофюрера, из которого торчит рука сами знаете чья... посему аппелировать к Лукашенко это всё равно что украинцам аппелировать к приснопамятному Мотороле...
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18.11.2020 23:44
+4
А чучело карлика будут возить по Беларуси и заставлять белорусов преклоняться перед хоругвеносной мумией и благодарить за распрекрасную жизнь.
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19.11.2020 00:53
+4
не, кацапы то мумие еще и кислотой пожгут, бо намечается развал лаптеунтии. НАм нужно поспешить мур соорудить вдоль границы с лаптестаном и ров с водой, пираньями и аллигаторами, бо кацапы опять хлынут в хлебные места.
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19.11.2020 01:08
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Ага. За все добре, проти всього поганого...
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18.11.2020 23:24 Відповісти
Дивизию уже потеряли
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18.11.2020 23:28 Відповісти
Это ещё ********** рожок к автомату не прицепил.
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18.11.2020 23:34 Відповісти
Это только цветочки....
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18.11.2020 23:36 Відповісти
И восемь смертей.. и восемь смертей.. тихо ответили жители...
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18.11.2020 23:42 Відповісти
До белорусов никак не дойдёт, что рукоположит всем этим цирком ***** через развальцованное очко куклы бульбофюрера, из которого торчит рука сами знаете чья... посему аппелировать к Лукашенко это всё равно что украинцам аппелировать к приснопамятному Мотороле...
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18.11.2020 23:44 Відповісти
Беларусь. 25 млн. задержанных/некоторые по пару раз/, 127 000 убитых. Шел 2045 год.
Санкции с картофельного дуче так и не были сняты. Тихановская в экзиле ездит по Латинской Америке с лекциями о диктатуре и нарушениях прав человека.
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18.11.2020 23:53 Відповісти
25 млн? Там всего примерно 4 млн жителей, наверное их уже в тюрьмах будут повторно задерживать за нарушение режима Від початку протестів у Білорусі зафіксовано майже 25 тисяч затримань і вісім смертей, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 3891
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19.11.2020 02:45 Відповісти
за четвертак они так не успеют размножиться - из-за процессий, задержаний и избитий... Від початку протестів у Білорусі зафіксовано майже 25 тисяч затримань і вісім смертей, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9212
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19.11.2020 03:07 Відповісти
Она призвала международное сообщество оказать давление

==
Ага. Призывайте. Они вам посоветуют дать особый статус семье Лукашенко, а омонвцам, которые убили ваших протестантов - места в вашем же парламенте.
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18.11.2020 23:54 Відповісти
должны действовать персональные санкции

====
Пазвани Штайнмаеру, СветиК!! Он тебе всё объяснит, причом популярно, на пальтцах!
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18.11.2020 23:57 Відповісти
Списки адресов ментов-извергов на каждые столбы и стены домов!
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19.11.2020 00:04 Відповісти
пора устраивать "Ночь коротких ножей"!
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19.11.2020 00:06 Відповісти
тафай.
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19.11.2020 00:07 Відповісти
списки в палате под подушкой?
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19.11.2020 00:10 Відповісти
так их же публиковалы. ты пропустил.
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19.11.2020 00:13 Відповісти
то списки не хвамилий полицейских...
то над раздаточной висят списки таблеток на против фамилий их глотающих...
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19.11.2020 00:25 Відповісти
Один козел, никак не может успокоиться и отказаться от власти.
Другая коза, строит из себя лидера нации, призывая белорусов принять участие в протестах.
При этом сидит в Литве и в Белорусию ехать не планирует.
Просто театр абсурда.
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19.11.2020 00:07 Відповісти
Юля не такой сцыкливой была в свое время, не побоялась вернуться из Европы, что бы гарантированно попасть в колонию. а эта курица просто шлак
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19.11.2020 00:20 Відповісти
А сябры всё хороводят. Странное у них веселье. Мазохистские пляски!
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19.11.2020 00:25 Відповісти
а че, одному менту уже зарядили в дюндель.
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19.11.2020 00:40 Відповісти
лет через тридцать у них пойдет мазута.
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19.11.2020 00:41 Відповісти
я уже о беларусбахине и забывать стал, на тебе, из нафталина нарисовалась.
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19.11.2020 00:32 Відповісти
не в то время родилась, ей бы при Махно покуралесить (в тачанке)...
Від початку протестів у Білорусі зафіксовано майже 25 тисяч затримань і вісім смертей, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9286
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19.11.2020 00:34 Відповісти
И какая она оппозиционерка , подельница пыни, как и бацька. Бо Рыгорач рассказывал, шо лично посодействовал ей выехать за поребрик.
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19.11.2020 00:38 Відповісти
Elvis2 ты на все 99 % ПРАВ !!! Но до тому времение лукаку будет лежат в мовзолее (в Минске построют) а его сын будет правит страной ))))
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19.11.2020 00:49 Відповісти
А чучело карлика будут возить по Беларуси и заставлять белорусов преклоняться перед хоругвеносной мумией и благодарить за распрекрасную жизнь.
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19.11.2020 00:53 Відповісти
не, кацапы то мумие еще и кислотой пожгут, бо намечается развал лаптеунтии. НАм нужно поспешить мур соорудить вдоль границы с лаптестаном и ров с водой, пираньями и аллигаторами, бо кацапы опять хлынут в хлебные места.
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19.11.2020 01:08 Відповісти
))))) Elvis 2 .в этот раз без комментр. )))))))))))
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19.11.2020 01:10 Відповісти
Беларусские ежики плакали, кололись, но продолжали упорно сосать дубинки местного "Беркута", чтобы не дай бог не было Майдана. Чисто спортивный интерес: сколько на мирных акциях протеста должно умереть беларусов, чтобы до них смутно начало доходить, то, что за 3 месяца поняли украинцы в 2014-м?
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19.11.2020 02:44 Відповісти
30 лет на переосмысление
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19.11.2020 02:50 Відповісти
Наверное уже пора брать Бастилию.
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19.11.2020 07:29 Відповісти
медленно но верно приближаемся к Небесной Сотне.
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19.11.2020 09:04 Відповісти
 
 