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"Ми просимо про допомогу": в МОЗ пояснили пораду підприємцям іти працювати в лікарні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили пораду підприємцям шукати роботу в лікарнях під час пандемії коронавірусу. Зараз медична галузь потребує допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак в інтерв'ю hromadske.

Вона зауважила, що її попередня заява викликала значний резонанс і "це добре".

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"Люди почули, що є потреба в допомозі. Частина суспільства перебуває в нерозумінні, що насправді відбувається в лікарнях", - сказала Микичак.

Вона зазначила, що не закликала людей "йти шукати собі роботу".

"Моя пропозиція була в тому, щоб допомогти. Ми просимо - допоможіть. У нас у лікарнях потрібні і комп'ютерники, і будівельники, і технологи, і просто різноробочі й охоронці. Десятки професій завжди були в дефіциті в лікарнях, а зараз особливо", - сказала заступниця міністра.

Микичак додала, що робота пропонується на контрактній основі. А на ремарку, що в медичній галузі низькі зарплати, вона відповіла, що "в ресторанному бізнесі також низькі зарплати".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+38
гнида жирная
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19.11.2020 00:24
+36
вввввввввввввввввввот ты ЗАМ МИНИСТРА и иди работать по больницам в которых нищенская зарплата и в случае заболевания лечение и похороны за свой счёт.
ИДИ И ПОДАЙ ПРИМЕР .
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19.11.2020 00:34
+35
Ага, снова "нас не так поняли". А врачам платить положенное не пробовали?
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19.11.2020 00:29
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Т.е. предлагать медикам, которых вы уволили унизительно?
Почему министерство не пошло туда, куда их послали предприниматели?
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19.11.2020 09:37 Відповісти
" в МОЗ пояснили пораду підприємцям іти працювати в лікарні" - а касові апарати їм свої брати, чи ними лікарні вже забезпечені?
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19.11.2020 09:47 Відповісти
Если предприниматели пойдут в больницы, то эта РожаКрасная@Co подохнет не от ковида...
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19.11.2020 10:05 Відповісти
Просрали время, просрали миллиарды и теперь просят помощи!!! За геноцид на пожизненное с конфискацией !!! Это - лучшая вам помощь!
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19.11.2020 10:31 Відповісти
«Є тільки дві нескінченні речі: Всесвіт і дурість. Хоча щодо Всесвіту я не цілком впевнений ». © Альберт Эйнштейн
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19.11.2020 10:39 Відповісти
Ця істота на керуючих посадах у медицині з 2000х. Тобто сама руки до її розладу й доклала. ****.
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19.11.2020 10:45 Відповісти
то есть в 40 лет на керуючих посадах, Учитывая, что мединститут заканчивают в 23-24 года (с интернатурой), поработала по специальности аж 15 ле т (и то наверно минус декрет) = еще меньше.
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19.11.2020 16:47 Відповісти
Мадам, а вы в КабМин за помощью обращались? Или в нем заседают только тогда, когда есть что украсть?
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19.11.2020 10:56 Відповісти
Люди почули і зрозуміли, що Микичак диб.лка
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19.11.2020 11:06 Відповісти
и она это второй раз подтвердила. Лікар-педіатр, а скільки дітей вона вилікувала і як? Вторая Багатірева. Страшно далеки они от народа.
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19.11.2020 16:43 Відповісти
1. Так нахабно -не просять, а ви**буются!
2. Скільки податків ви здираєте зі свого народу на протязі 30 років незалежності. Скільки ви продали держпідприємств за 30 років, і обленерго? Скільки надр ви віддали в приватні руки, за відкати і тіньові схеми? Ви просите?!! Ви можете тільки просити - "вибачення", що у вас така медицина.
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19.11.2020 11:06 Відповісти
Отож бо й воно, бери слугоуродівська курва свинопика ноги у руки і шуруй сама у лікарні працювати та покращувати стан у лікуванні корони. Поради ця свиня кому-сь дає
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19.11.2020 11:08 Відповісти
Там, где предлагают работу опубликованы вакансии минздрава?
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19.11.2020 11:37 Відповісти
Знову вирвали контєкст? Чи нєправільно понялі? Проффесіонали при владі...
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19.11.2020 11:45 Відповісти
ти на наши налоги училась 7лет,сейчас сидиш на шее у предпринимателей,иди и мой унатази в брльницах, а ти занялася трудоустройством народа ,он всю жизнь вас сук кормит,не пора ли ,поставить виселици вдоль дорог,хоть для страховки,,,
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19.11.2020 12:01 Відповісти
Міністр соловейком почав співати про недофінансування медицини, його помічниці про якусь допомогу волають. "Добродії" ви напевне на кінець зрозуміли, що не в той вагон "прискореного життя" сіли і хочете одягнути нові МАСКИ для нових шоу. Не вийде! Ви собі вирок уже підписали.....
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19.11.2020 12:10 Відповісти
Ну що ви хотіли почути від професійного бюрократа з провінції, яка присв'ятила життя кар'єрному зростанню в управлінській сфері? Стартова освіта, як і у більшості чиновників значення не має.
Ірина Микичак (заслужений лікар України) народилася 11 червня 1961 року у Львові, за освітою є лікарем-педіатром, магістром державного управління. З квітня 2017 року по грудень 2019 року Ірина Микичак була керівницею департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації. Є співзасновницею та координатором реалізації низки успішних міжнародних проектів співпраці зі Світовим Банком, ВООЗ, Агентства США з міжнародного розвитку, Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ та інших проектів у сфері реформи перинатальної допомоги, сімейної медицини, онкопревенції, громадського здоров`я. Також є засновницею унікальної регіональної освітньої програми Школа успішного медичного менеджера.
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19.11.2020 12:11 Відповісти
видно что она далека от реальной работы - только бы керувати, менеджериха.
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19.11.2020 16:40 Відповісти
"є засновницею унікальної регіональної освітньої програми Школа успішного медичного менеджера" - в чем эта конкретная программа заключается?
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19.11.2020 17:02 Відповісти
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