"Ми просимо про допомогу": в МОЗ пояснили пораду підприємцям іти працювати в лікарні

У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили пораду підприємцям шукати роботу в лікарнях під час пандемії коронавірусу. Зараз медична галузь потребує допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак в інтерв'ю hromadske.

Вона зауважила, що її попередня заява викликала значний резонанс і "це добре".

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"Люди почули, що є потреба в допомозі. Частина суспільства перебуває в нерозумінні, що насправді відбувається в лікарнях", - сказала Микичак.

Вона зазначила, що не закликала людей "йти шукати собі роботу".

"Моя пропозиція була в тому, щоб допомогти. Ми просимо - допоможіть. У нас у лікарнях потрібні і комп'ютерники, і будівельники, і технологи, і просто різноробочі й охоронці. Десятки професій завжди були в дефіциті в лікарнях, а зараз особливо", - сказала заступниця міністра.

Микичак додала, що робота пропонується на контрактній основі. А на ремарку, що в медичній галузі низькі зарплати, вона відповіла, що "в ресторанному бізнесі також низькі зарплати".