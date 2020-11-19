"Ми просимо про допомогу": в МОЗ пояснили пораду підприємцям іти працювати в лікарні
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили пораду підприємцям шукати роботу в лікарнях під час пандемії коронавірусу. Зараз медична галузь потребує допомоги.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак в інтерв'ю hromadske.
Вона зауважила, що її попередня заява викликала значний резонанс і "це добре".
"Люди почули, що є потреба в допомозі. Частина суспільства перебуває в нерозумінні, що насправді відбувається в лікарнях", - сказала Микичак.
Вона зазначила, що не закликала людей "йти шукати собі роботу".
"Моя пропозиція була в тому, щоб допомогти. Ми просимо - допоможіть. У нас у лікарнях потрібні і комп'ютерники, і будівельники, і технологи, і просто різноробочі й охоронці. Десятки професій завжди були в дефіциті в лікарнях, а зараз особливо", - сказала заступниця міністра.
Микичак додала, що робота пропонується на контрактній основі. А на ремарку, що в медичній галузі низькі зарплати, вона відповіла, що "в ресторанному бізнесі також низькі зарплати".
Будь ласка, зачекайте...
Почему министерство не пошло туда, куда их послали предприниматели?
2. Скільки податків ви здираєте зі свого народу на протязі 30 років незалежності. Скільки ви продали держпідприємств за 30 років, і обленерго? Скільки надр ви віддали в приватні руки, за відкати і тіньові схеми? Ви просите?!! Ви можете тільки просити - "вибачення", що у вас така медицина.
Ірина Микичак (заслужений лікар України) народилася 11 червня 1961 року у Львові, за освітою є лікарем-педіатром, магістром державного управління. З квітня 2017 року по грудень 2019 року Ірина Микичак була керівницею департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації. Є співзасновницею та координатором реалізації низки успішних міжнародних проектів співпраці зі Світовим Банком, ВООЗ, Агентства США з міжнародного розвитку, Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ та інших проектів у сфері реформи перинатальної допомоги, сімейної медицини, онкопревенції, громадського здоров`я. Також є засновницею унікальної регіональної освітньої програми Школа успішного медичного менеджера.